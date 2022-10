Colonne - Les fonds d'investissement parient toujours sur ce pivot insaisissable de la Fed : McGeever

Les hedge funds continuent de parier que la Réserve fédérale américaine mettra fin assez rapidement à son cycle agressif de hausse des taux d'intérêt, puis, après une brève pause, commencera à assouplir sa politique à mesure que la croissance et l'inflation diminueront.

Mais comme l'indiquent l'inflation américaine, les anticipations d'inflation et les responsables de la Fed, ce pivot est loin d'être atteint - la semaine dernière, le taux terminal implicite de la Fed a atteint un nouveau sommet juste à côté de 5,00 %, le rendement du Trésor à 2 ans a atteint un sommet de 15 ans au-dessus de 4,50 % et la courbe de rendement "2s/10s" a été la plus inversée depuis 2000.

Le rapport de la Commodity Futures Trading Commission pour la semaine du 11 octobre montre que les fonds spéculatifs ont réduit leur position courte nette dans les contrats à terme sur les taux de financement à trois mois décrochés au jour le jour à 552 462 contrats contre 618 830 la semaine précédente. Il s'agit de la quatrième semaine consécutive où les fonds ont réduit leur pari collectif sur la hausse des taux d'intérêt américains.

Une position courte est essentiellement un pari que le prix d'un actif va baisser, et une position longue est un pari qu'il va augmenter. Dans le cas des obligations et des taux, les rendements baissent lorsque les prix montent, et montent lorsque les prix baissent.

Les fonds spéculatifs prennent des positions sur les taux américains à court terme et les contrats à terme sur les obligations à des fins de couverture, de sorte que les données de la CFTC ne reflètent pas les paris purement directionnels. Mais elles constituent un assez bon guide.

Les fonds détiennent maintenant la plus petite position courte nette SOFR à trois mois depuis juillet, et elle a pratiquement diminué de moitié au cours des six dernières semaines.

(CFTC position SOFR des fonds

RISQUE DE L'AVANTAGE

Il est vrai qu'avec plus d'un million de contrats à la fin août et au début septembre, il s'agissait non seulement d'une position courte record, mais aussi d'une position nettement plus importante que tout ce qui avait été vu auparavant. La communauté des traders à effet de levier était probablement devenue trop baissière.

Un repli était donc toujours probable. Mais le repli a coïncidé avec une hausse continue des taux à court terme, des rendements et des attentes de la Fed. La semaine dernière, les traders ont brièvement évalué à une sur dix la probabilité que la prochaine action de la Fed dans quelques semaines soit une hausse de 100 points de base.

(Taux implicites SOFR - 2023

"Étant donné que l'inflation de base élevée des services devrait persister à court terme, il y a un certain risque que la Fed soit obligée de resserrer ses taux de manière plus agressive ... soit d'ici la fin de l'année, soit en augmentant les taux plus longtemps", ont écrit vendredi les analystes de TD Securities.

Les stratégies de hedge funds macro ont largement surperformé les marchés de référence et les stratégies de hedge funds cette année, car les fonds ont été largement du bon côté des énormes mouvements du dollar, des matières premières et des taux.

L'indice Macro de HFR, fournisseur de données sur le secteur des hedge funds, a progressé de 12,83 % au cours des neuf premiers mois de l'année. Il est bien parti pour réaliser sa plus forte hausse annuelle depuis son lancement, battant le précédent record de 6,3 % de 2010.

COURBE INVERSE

Ces dernières semaines, les fonds ont obtenu de meilleurs résultats avec leurs opérations d'aplatissement de la courbe des taux américains.

Les derniers chiffres de la CFTC montrent que les spéculateurs ont réduit leur position courte nette en bons du Trésor à 10 ans à 340 163 contrats au cours de la semaine se terminant le 11 octobre, contre 366 872 la semaine précédente.

Ils ont également augmenté leur position courte nette sur les Treasuries à deux ans en dollars, passant de 306 134 à 353 686 contrats.

Il n'y a eu que 11 semaines de positions courtes nettes plus importantes depuis le lancement du contrat il y a plus de 30 ans.

L'équipe de stratégie des taux de Citi estime que les taux courts pourraient avoir du mal à augmenter beaucoup plus à partir de maintenant car la "synergie vicieuse" de la hausse des coûts d'emprunt a déjà considérablement resserré les conditions financières et augmenté la volatilité du marché.

"Avec les 2s déjà à 4,5% et le taux terminal des fonds de la Fed en mars 2023 presque à 5%, il semble peu probable que les 2s puissent se vendre beaucoup plus à court terme. Il se peut que l'aplatissement de la courbe 2s/10s n'aille pas plus loin", ont-ils écrit vendredi.

(Courbe de rendement US 2s/10s

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters).

Colonnes connexes :

Les banques centrales sont toujours acheteuses d'obligations américaines - mais les campagnes de change risquent d'en pâtir (11 octobre)

La prévision du taux neutre de la Fed fait allusion à un pivot "transitoire" et éventuel (28 sept.)