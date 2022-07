Colonne : Saper la moitié du bull run obligataire de 30 ans : Mike Dolan

Selon certaines estimations, cela pourrait compromettre jusqu'à la moitié de la hausse des obligations de ces 30 dernières années et ouvrir une période prolongée de coûts d'emprunt plus élevés pour tous.

Il n'est pas nécessaire d'avoir beaucoup d'imagination pour inventer une histoire effrayante sur les taux d'intérêt en ce moment. Parier sur une hausse des coûts d'emprunt à l'heure actuelle ne nécessite guère un doctorat en économie.

L'inflation et les taux d'intérêt s'envolent après la pandémie, stimulés en outre par les chocs sur les prix de l'énergie et des matières premières résultant de l'invasion de l'Ukraine. La Réserve fédérale américaine met les bouchées doubles pour freiner la hausse des prix à la consommation, qui n'a jamais été aussi élevée depuis 40 ans, et le taux de change du dollar est électrisé dans le monde entier.

Deviner comment tout cela va se dérouler au cours des 12 prochains mois requiert la dextérité de tous, des observateurs de la Fed aux kremlinologues. Pendant qu'ils y travaillent, les prix des actifs financiers sont en recul partout - avec peu d'endroits où se cacher.

Mais l'éventuelle zone d'atterrissage de l'économie mondiale et des prix des actifs mondiaux dépend fortement de la mesure dans laquelle des décennies de mondialisation des échanges et des investissements, qui ont souligné l'un des booms les plus spectaculaires de l'histoire des marchés financiers en regroupant l'épargne mondiale dans des obligations "sûres", ont déjà atteint leur sommet et sont maintenant en recul irréversible.

De nombreux économistes mettent un terme à cette période après quatre années de perturbations en série - des guerres commerciales de Washington sous la direction de Donald Trump, aux blocages du COVID ou au protectionnisme sanitaire, et maintenant un renouveau de la politique de la guerre froide et un réalignement des alliances économiques suite à l'attaque de la Russie en Ukraine.

Le coût précis est un concept flou. Mais certains s'y essaient.

Dans leur étude annuelle sur le prix des actifs mondiaux (Equity-Gilt Study) publiée cette semaine, les économistes de Barclays s'attardent sur le thème de la "démondialisation" - en particulier sur la remise en question des chaînes d'approvisionnement, des investissements et des emprunts transfrontaliers dans un contexte de délocalisation, de délocalisation de proximité ou même de délocalisation entre amis.

Ils décrivent une "ère d'instabilité" à venir, alors que nous disons adieu à la "grande modération" des prix, des salaires et des taux d'intérêt associée à des années d'expansion du commerce et d'accès aux marchés mondiaux de l'emploi - ainsi qu'à un regain potentiel de volatilité macroéconomique dû au retour d'une gestion maladroite des stocks après des années de chaînes d'approvisionnement et d'expédition "juste à temps".

Mais dans un chapitre spécial consacré à un éventuel pic des réserves en devises fortes des banques centrales - l'une des composantes les plus évidentes de la "surabondance d'épargne mondiale" qui déprime les taux d'emprunt depuis des décennies - l'étude estime à un point de base le type de risque à venir.

L'article, rédigé par Themistoklis Fiotakis, Marek Raczko et Sheryl Dong, explique en détail comment la constitution de réserves a été fonction de décennies de commerce, d'investissement et de mondialisation financière. Leur modèle a conclu que la mise en réserve de plus de la moitié de ces réserves de liquidités dans la dette publique américaine a fait baisser les rendements du Trésor à 10 ans d'environ 300 points de base depuis 1990.

C'est la moitié de la baisse des rendements à 10 ans qui ont atteint un pic de près de 9 % il y a 32 ans. Et étant donné que la baisse inexorable des rendements à long terme a été un facteur clé pour soutenir les valeurs du crédit et d'autres actifs sensibles aux taux d'intérêt au cours de cette période, ce type d'impact a été profond.

DÉCUMULATION

L'équipe de Barclays a repris l'idée que la décision des gouvernements occidentaux de geler environ la moitié des réserves de la banque centrale de Russie en guise de sanction contre l'invasion de l'Ukraine par Moscou en février marquerait une remise en question de la sécurité et de l'opportunité de poursuivre des décennies de cette forte accumulation de réserves.

Une grande partie de l'inquiétude des investisseurs au cours des derniers mois était centrée sur l'idée que les pays qui pensaient que leurs réserves pourraient être saisies de la même manière s'engageraient dans une diversification rapide loin des dollars américains, qui représentent encore près de 60 % des 13 000 milliards de dollars de réserves mondiales.

Mais Barclays estime qu'il n'y a pas de véritable alternative viable au dollar en tant que monnaie dominante, que les autres pays du G10 ont également accepté de geler les réserves russes de toute façon et qu'au contraire, les gestionnaires de réserves pourraient, au fil du temps, opter pour un arrêt total de la constitution de réserves - comme l'a déclaré à Reuters en mars le célèbre expert en réserves Barry Eichengreen de l'Université de Californie à Berkeley.

La fin de la constitution de réserves aurait de profondes implications sur la manière dont les pays géreraient leurs taux de change probablement plus volatils et leur dépendance vis-à-vis du monde occidental pour la demande d'exportation - ainsi que d'énormes changements dans la manière dont les entreprises nationales accéderaient aux emprunts à l'étranger et aux investissements étrangers.

Mais si, au lieu de cela, on adopte un recours accru aux contrôles des capitaux et aux liens commerciaux régionaux ou de type hub, on peut s'attendre à une réduction progressive de ces bassins d'épargne - même si cela aggrave rapidement la "démondialisation" financière dans le processus.

Centré sur l'impact direct sur les taux d'emprunt du Trésor américain, le modèle Barclays suggère que chaque augmentation de 1 000 milliards de dollars des réserves de change en dollars réduit les rendements à 10 ans de 55 pb à long terme - dont la moitié est visible dans les 10 premiers mois.

"Bien que notre modèle montre que la direction des rendements n'aurait pas changé au fil du temps, il est possible qu'une grande partie de la baisse soit liée à un excès d'épargne en dehors des États-Unis", ajoute le document. "Et à ce titre, la décumulation des réserves devrait également avoir un certain impact sur les rendements."

Mettre fin à l'accumulation des réserves n'est bien sûr pas la même chose que de vendre ces actifs. Mais même un arrêt de l'accumulation supprime une surenchère de longue date sur les actifs "sûrs" et pourrait constituer un autre clou dans le cercueil du marché haussier de plusieurs décennies.

L'auteur est rédacteur en chef pour la finance et les marchés chez Reuters News. Toutes les opinions exprimées ici sont les siennes