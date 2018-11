Columbia Threadneedle Investments accorde toujours sa préférence aux actions

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Columbia Threadneedle Investments continuera de privilégier les actions aux obligations en 2019, mais dans des proportions moins importantes qu’en 2018. Son scénario central prévoit un tassement de la croissance américaine en 2019, sous l’effet de la dissipation de l’élan donné par la relance budgétaire, et une inflation restant sous contrôle. Pour le gestionnaire d’actifs, les valorisations sont toujours justifiées, offrant un environnement favorable aux investisseurs.Mark Burgess, Deputy Global CIO et CIO EMOA de Columbia Threadneedle pense que les marchés actions mondiaux vont afficher des performances modestes, mais positives, que la croissance des bénéfices va se poursuivre et que les pratiques des entreprises privilégieront les actionnaires, sur fond de valorisations toujours favorables.Sur les marchés actions, sa préférence va toujours aux entreprises très rentables et à faible intensité capitalistique, capables d'augmenter leur part de marché et de disposer d'un pouvoir durable de fixation des prix.Quoi qu'il en soit, l'attention portée aux risques est décisive pour le succès d'un investissement, ce qui conduira, le gestionnaire d'actifs, à surveiller de près en 2019 le risque de stimulation excessive de l'économie américaine, car celui-ci peut provoquer une hausse de l'inflation. Les tensions commerciales, les événements géopolitiques imprévus et toute nouvelle fragmentation de l'UE sont d'autres facteurs qui pourraient influencer les performances des investissements. Enfin, les gouvernements comme les entreprises et les particuliers présentent un endettement élevé, ce qui mérite un suivi attentif des éventuels signaux d'alarme sur ce front.