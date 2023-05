Columbia Threadneedle Investments : la récession américaine aura lieu avant la fin de l'année.

Columbia Threadneedle Investments juge " très improbable " un scénario dans lequel l'inflation retombe à l'objectif de 2% de la Réserve fédérale sans récession, les taux d'intérêt baissent et le système bancaire américain prospère.



Selon l'économiste en chef du gestionnaire d'actifs pour la région Europe Moyen Orient Afrique, Steven Bell, le scénario le plus probable est celui d'un resserrement du crédit, de nouvelles secousses dans le système bancaire et d'une récession aux États-Unis - même si elle est probablement légère - avant que la Fed ne procède aux importantes baisses de taux d'intérêt déjà prévues par le marché.



Steven Bell ne pense pas que la crise bancaire soit terminée et, bien que les arguments soient un peu techniques, ils reflètent les graves lacunes du système financier américain. Tout d'abord, observe-t-il, de nombreux pouvoirs utilisés avec succès par les autorités américaines lors de la crise financière mondiale de 2008, tels que l'extension de l'assurance des dépôts, ont depuis été annulés par le Congrès. Jusqu'à présent, des repreneurs ont par ailleurs été trouvés pour les banques régionales en difficulté, mais ce processus a ses limites, prévient l'économiste.



Le gestionnaire d'actifs s'attend à ce que la crainte de nombreuses banques américaines d'être la prochaine victime les incitera à faire preuve d'une extrême prudence dans l'octroi de leurs prêts. Il juge peu probable, que les mégabanques parviennent à combler le vide laissé par leurs consœurs plus faibles en termes d'offre de crédit. Selon lui, elles ne manqueront pas de durcir encore les conditions des prêts qu'elles accordent.



Selon Steven Bell, les délais dans la transmission des effets de la politique monétaire ont été allongés par les énormes excédents d'épargne laissés par la crise du Covid. Mais pour celui-ci, ces réserves semblent maintenant avoir été dépensées aux États-Unis et le resserrement du crédit, s'il se déroule comme il le prévoit, signifie que la récession américaine aura lieu avant la fin de l'année.