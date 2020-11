Columbia Threadneedle Investments préfère les autoroutes aux aéroports

le rebond des taux de contamination, les fermetures temporaires de frontières et les quarantaines ont fortement entravé la reprise du trafic aérien mondial, observe Sharon Vieten, Investment Grade credit analyst, Fixed Income chez Columbia Threadneedle Investments. Le trafic aérien international pourrait être à la peine jusqu’en 2024 au moins, alors que les volumes des routes européennes à péage pourraient rebondir en 2021-2022.1. La société de gestion les préfère donc aux aéroports.



Début 2020, avec un portefeuille bâti dans une optique défensive, Columbia Threadneedle Investments surpondérait les aéroports réglementés (dont le risque de volume est limité et qui pourront utiliser les tarifs fixés par les régulateurs pour compenser les revenus perdus), qui lui semblaient rémunérer plus que largement les risques fondamentaux.



Il s'agit par exemple d'Heathrow, à Londres, ou d'Aeroporti di Roma. En avril, quand le coronavirus s'est propagé et que les émetteurs se sont rués sur les marchés de capitaux pour renforcer leurs bilans, le gérant a participé aux émissions de Schiphol (l'aéroport d'Amsterdam) et d'Aéroports de Paris, deux entreprises publiques.



Mais, quand le marché du crédit s'est redressé et que l'impact sur le transport aérien s'est confirmé, le gérant a réduit son exposition aux aéroports, au profit d'une position plus résiliente sur les routes italiennes et françaises à péage, passant d'une sous-pondération à une surpondération du secteur.