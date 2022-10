Columbia Threadneedle Investments prévoit une récession de l'économie mondiale

Une récession de l'économie mondiale reste le scénario de base de Columbia Threadneedle Investments. Cette récession sera la conséquence directe et voulue des hausses des taux d'intérêt américains.



" La persistance de sources d'inflation aux États-Unis, en dehors des coûts énergétiques, signifie que la Réserve fédérale devra continuer à relever les taux jusqu'à ce qu'une récession soit déclenchée aux États-Unis. Cela fournira l'augmentation du chômage nécessaire pour ralentir la demande et permettre à l'inflation de revenir aux niveaux cibles ", explique Steven Bell, économiste en chef du gestionnaire d'actifs pour la région EMEA.



Toutefois, avec des marchés du travail flexibles et peu de signes de déséquilibres comme ceux qui ont déclenché la crise financière mondiale, il s'attend à ce que la récession de 2023 ne soit ni profonde, ni durable. " En fait, si tout va bien, nous devrions pouvoir espérer une reprise économique bien avant la fin de l'année prochaine ", conclut Columbia Threadneedle Investments.