Columbia Threadneedle Investments reste neutre sur le crédit

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Columbia Threadneedle Investments maintient un positionnement neutre à l'égard du crédit "même si les produits de spread à duration plus courte font l'objet d'une attention de plus en plus marquée au sein de nos portefeuilles gérés et multi-actifs." Les gérants multi-asset Maya Bhandari et Toby Nangle ne s'inquiètent pas, pour l'instant, de la légère dégradation de la santé des entreprises. Cette dernière s'illustre par l'abaissement de A à BBB de la notation de crédit optimale théorique de l'univers des grandes capitalisations."Si la transition au niveau du crédit est le signe d'une plus grande fragilité financière au sein des sociétés de grande capitalisation en général, l'évolution graduelle de la fragilité financière liée au passage d'une notation de simple A à triple B est minime et en quelque sorte compensée par le niveau de rémunération offert aux prêteurs pour financer leurs emprunts", expliquent les gérants de Columbia Threadneedle Investments.En outre, ajoutent-ils, "notre travail bottom-up de prévision réalisé au niveau des entreprises analysées en Europe et aux Etats-Unis révèle une amélioration des coupons versés ces dernières années, en dépit d'un levier plus important, dès lors qu'elles sont en mesure de sécuriser une faible charge de crédit à chaque fois qu'elles doivent se refinancer."Outre ce drapeau rouge planté sur la santé des entreprises, Columbia Threadneedle Investments attribue un drapeau orange sur trois facteurs pouvant faire bouger le marché du crédit : le resserrement monétaire, les valorisations élevées et la volatilité anormalement faible mais en hausse. En revanche, la santé macroéconomique est au vert.