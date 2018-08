Columbia Threadneedle Investments reste optimiste sur les actions européennes

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Columbia Threadneedle Investments continue de privilégier les actions européennes, comme il le fait depuis janvier 2015. "Dans la mesure où l'atonie économique est à n'en point douter temporaire et où l'euro devrait se déprécier, nous demeurons optimistes à l'égard de la région", explique le gestionnaire d'actifs. Pour lui, les prévisions économiques actuelles, qui tablent sur 2,3% de croissance en Europe cette année, devraient sans difficulté se traduire par une croissance des bénéfices des entreprises de 10% en 2018."Alors qu'elle se distingue par un important levier opérationnel ainsi que par une économie et un marché d'actions très ouverts, l'Europe est en outre fortement influencée par les tendances cycliques à l'échelle mondiale, qui demeurent positives. Dans ce contexte, le récent basculement des ratios de révision des bénéfices est considéré comme encourageant, et les valorisations sont plus abordables", analyse Columbia Threadneedle Investments.