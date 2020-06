Columbia Threadneedle Investments : trois ans d'investissements en obligations sociales en Europe

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Columbia Threadneedle Investments a annoncé que le Threadneedle (Lux) European Social Bond Fund célébrait son troisième anniversaire en ayant surperformé par rapport à son indice de référence sur toute cette période et optimisé l'alpha social. Ce jalon des trois ans dissipe le mythe selon lequel les investisseurs doivent sacrifier la performance des investissements pour obtenir un impact social, a souligné la société de gestion.Le fonds vise à offrir un rendement financier et social en investissant dans des obligations de sociétés européennes en mettant clairement l'accent sur l'obtention d'un impact positif sur les individus, les communautés et la société dans son ensemble, au sein du territoire européen. En sélectionnant activement des obligations spécifiques qui concourent au progrès social plutôt qu'en excluant des obligations par le biais de filtres négatifs traditionnels, le gérant Simon Bond et son équipe visent à générer des résultats sociaux et financiers positifs. Le portefeuille offre également une liquidité quotidienne.