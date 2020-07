Columbia Threadneedle: au Royaume-Uni, les valorisations extrêmes offrent une myriade d'opportunités

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Richard Colwell, responsable marché actions britanniques de Columbia Threadneedle Investments, indique sa société partage l'opinion selon laquelle la crise du Covid-19 a, avant tout, été un accélérateur, plutôt qu'un facteur de changement. Des événements qui étaient inévitables se sont simplement déployés plus tôt et plus rapidement, et notamment : la démondialisation induite par un découplage entre la Chine et les États-Unis, le raccourcissement des chaînes d'approvisionnement et la montée du commerce en ligne et du numérique.Les vents contraires structurels soufflant sur la Chine commençaient à mettre à nu son projet économique, mais les pressions subies par le pays n'avaient jamais été aussi élevées à mesure que la " guerre froide " avec les États-Unis se refroidissait.Pour construire ses portefeuilles d'actions britanniques dans une optique de surperformance à long terme, Columbia Threadneedle Investments s'appuie sur des tendances séculaires.Le gestionnaire d'actifs estime cependant qu'il est fondamental de laisser certaines portes ouvertes en détenant également des sociétés qui ne correspondent pas nécessairement aux thèmes les plus en vue.Richard Colwell se rappelle qu'à l'époque de la crise financière mondiale, certaines des plus belles réussites de la société de gestion provenaient de sociétés qui n'étaient pas nécessairement des innovateurs du monde numérique ou des champions du commerce en ligne. Ce qu'elles étaient capables de faire, c'était de gérer avec prudence leurs risques et de trouver le bon cap pour traverser la crise même si elles étaient boudées par le marché.Columbia Threadneedle Investments observe que nous évoluons dans un monde marqué par des extrêmes, que la crise n'a fait qu'amplifier. Malgré ses commentaires peu engageants sur le plan économique, le groupe est enthousiasmé par la myriade d'opportunités qu'offrent ces valorisations extrêmes.Il n'est pas question de " bonnes " ou de " mauvaises " sociétés, la réalité est beaucoup plus complexe que cela. Le gérant est responsable du capital de ses clients et cherche à toujours garder la tête froide afin d'éviter de se faire dangereusement ballotter d'un extrême à l'autre du marché.C'est pourquoi Columbia Threadneedle Investments s'en tiendra à son ADN : il est un investisseur patient et de conviction et il continuera à exploiter la volatilité à court terme pour étoffer son historique à long terme de rendements corrigés du risque attractif.