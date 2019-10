Columbia Threadneedle enregistre son fonds European Short-Term High Yield Bond en France

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Columbia Threadneedle Investments a annoncé que sa nouvelle stratégie de rendement total axée sur les titres à haut rendement d'échéance courte (Threadneedle (Lux) European Short-Term High Yield Bond Fund) a été enregistrée en France suite à son approbation par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) en juillet. Le fonds suit l'approche d'investissement du European High Yield Bond Fund, mais cible les obligations à court terme.Roman Gaiser, Head of High Yield Portfolio Management EMEA de Columbia Threadneedle, cogère le fonds aux côtés de Gareth Simmons, avec le soutien de l'équipe haut rendement européen. Gareth est gérant de portefeuille à haut rendement et analyste d'investissement. Roman Gaiser et Gareth Simmons sont cogérants du European High Yield Bond Fund.Le Threadneedle (Lux) European Short-Term High Yield Bond Fund adopte une stratégie de crédit à rendement total bottom-up indépendante de tout indice boursier. Il vise à générer un revenu, avec une appréciation du capital, en investissant principalement dans le segment du crédit à haut rendement européen d'échéance courte.