Columbia Threadneedle fait le point sur la reclassification des indices sectoriels MSCI et S&P

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Reclassification des indices sectoriels MSCI et S&P - Qu'est-ce qui change et quel impact pour les investisseurs ? Nadia Grant, responsable marchés actions US chez Columbia Threadneedle Investments décrypte. " Le principal changement porte sur le secteur des télécoms très petit auparavant. Cette reclassification permettra de rééquilibrer certains secteurs dont celui des télécoms. Les télécoms-médias devraient représenter environ 10% de l'indice MSCI contre à peine 3% auparavant. Ce mouvement nous paraît logique", indique-t-elle."Sur le fond, nous sommes des investisseurs actifs et, en tant que tels, nous sélectionnons des titres pour leur caractéristiques intrinsèques et non en référence à tel ou tel secteur, notre gestion ne sera donc pas modifiée".A l'inverse ajoute Nadia Grant, "cela va changer la donne pour la gestion passive. Or on sait qu'il y a environ 80 milliards de dollars d'ETF (fin août) sur les valeurs technologiques alors que le poids du secteur technologie de l'information va passer de 26% à 21%. Cela devrait entraîner des ajustements et des flux. Les ETF et les Quant vont devoir se réorganiser ce qui pourrait créer du mouvement et d'importants volumes les premières semaines. Il s'agit du plus important mouvement dans l'histoire des benchmarks".