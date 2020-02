Columbia Threadneedle : une défaite de Trump serait négative pour les marchés

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Selon Amit Kumar, gérant de portefeuille actions chez Columbia Threadneedle Investments, un résultat autre que la réélection du président Trump aux États-Unis cette année serait susceptible de provoquer des vents contraires sur les marchés financiers. « Si Trump gagne, les choses resteront probablement essentiellement comme elles sont maintenant. Les impôts sur les sociétés devraient rester faibles et donner un coup de fouet à l'économie américaine », déclare-t-il.En revanche " Une présidence d'Elizabeth Warren ou de Bernie Sanders risque d'être un vent contraire pour la croissance économique et de se traduire par un renforcement de la réglementation, " prévient le co-gérant du fonds Threadneedle (Lux) American Extended Alph.Le secteur des soins de santé, selon lui, a déjà été mis sous pression à l'approche des élections, car Warren et Sanders à la présidence élargiraient probablement l'assurance maladie publique pour les citoyens américains âgés ou handicapés - appelée Medicare.Elizabeth Warren a également fait savoir qu'elle souhaitait adopter une ligne dure à l'égard des grandes entreprises technologiques et réglementer le secteur financier de manière plus stricte. " Le marché suppose que les deux secteurs seraient désavantagés sous un président Warren ", ajoute Amit Kumar.Dans l'ensemble, Columbia Threadneedle est assez positif quant aux perspectives de l'économie américaine et des actions américaines. Bien que le risque politique reste élevé, les signaux économiques incitent à l'optimisme." Nous pensons que les PMI mondiaux ont presque touché le fond ", déclare le gérant. En outre, un assouplissement de la politique monétaire au niveau mondial devrait avoir un effet positif. " Cela, combiné au fait que la courbe des taux américains n'est plus inversée, devrait soutenir le sentiment. "Columbia Threadneedle s'attend donc à ce que la croissance économique américaine en 2020 se situe dans la fourchette tendancielle à long terme de 1,5 à 2 %. " Dans le même temps, la croissance des bénéfices des entreprises devrait revenir à un chiffre moyen positif, conformément aux moyennes historiques, après être restée stable à négative en 2018. "