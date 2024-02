Columbia Threadneedle : vers une croissance des revenus sur le marché du haut rendement européen

Tom Southon, head of high yield research pour la région EMOA chez Columbia Threadneedle Investments, livre son analyse sur les perspectives de marché pour les obligations européennes à haut rendement pour différents secteurs. "En 2024, nous nous attendons à une amélioration de la croissance des revenus et de l'EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) sur le marché du haut rendement européen. Dans l'ensemble, nous tablons sur une hausse de 2,6% de l'EBITDA pour 2023 et de 6,7% pour 2024", explique t-il.



L'endettement net devrait rester stable pour le reste de l'année fiscale 2023, puis baisser en 2024. Les flux de trésorerie disponibles et le ratio de couverture des intérêts devraient se maintenir à un bon niveau, même si un certain fléchissement du ratio de couverture des intérêts est attendu en raison de l'augmentation des coûts de financement.



"Dans l'ensemble, nous prévoyons une augmentation de 4,9% du coût moyen de la dette au sein de notre univers en 2024, contre 3,8% en 2022, témoignant d'une hausse sensible des refinancements" atteste Tom Southon.



Si l'activité de refinancement devrait continuer à exercer des pressions haussières sur les coûts de financement, le rebond récent des rendements sous-jacents a permis d'atténuer ce risque et de maintenir un niveau qui semble gérable dans l'ensemble.



Si l'on suppose une augmentation d'environ 100 points de base du coût de la dette pour 2024 en tant qu'indicateur pour les rendements des titres notés BB/B, le ratio flux de trésorerie disponible/endettement net ressortirait tout de même à un niveau relativement robuste de 4 à 7%.



Pour le secteur de l'automobile, Tom Southon estime que qu'il a "connu une année 2023 robuste, grâce à la quasi-fin du Covid et des perturbations au niveau de la chaîne d'approvisionnement, du ralentissement de l'inflation des coûts des matières premières et d'une demande toujours soutenue. Les commandes en attente et la demande des consommateurs devraient diminuer en 2024, ce dont témoigne la croissance plus faible, quoique toujours positive, par rapport à 2023. Les valorisations et plans de restructuration des coûts, la baisse des prix des matières premières et la normalisation de la production devraient soutenir l'EBITDA des équipementiers automobiles en 2024, ce qui devrait permettre un léger désendettement".