Column-Brexit breakthrough a twist on 'geoeconomics' :Mike Dolan

L'accord tant recherché sur les règles commerciales post-Brexit pour l'Irlande du Nord, conclu entre le Premier ministre britannique Rishi Sunak et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen lundi, doit encore recevoir l'accord des principaux partis parlementaires ainsi que de tous les groupes de ce coin de l'île d'Irlande géré par le Royaume-Uni.

Mais le remaniement du protocole controversé sur l'Irlande du Nord, que la Grande-Bretagne elle-même a accepté de joindre à l'accord initial sur le Brexit mais a ensuite insisté sur le fait qu'il était irréalisable, a surpris de nombreux experts politiques et financiers.

Et les premiers sondages sur ses progrès sont pleins d'espoir.

Pour les marchés endurcis par au moins sept ans de va-et-vient sur chaque aspect du Brexit, et pour de nombreux traders et analystes qui ont tendance à se voiler la face à sa simple mention, il y a eu une tendance à minimiser le "Cadre de Windsor" de cette semaine par rapport à une myriade d'autres problèmes urgents.

Bien que nombre de ces problèmes puissent être liés au Brexit lui-même, qui est entré en vigueur il y a trois ans à la suite du référendum de 2016, les préoccupations dominantes des investisseurs à l'heure actuelle sont l'inflation à deux chiffres, l'énergie, la hausse des impôts après la volte-face budgétaire de l'année dernière et les conflits sociaux généralisés.

L'hiver a été morose, avec de nombreux examens de conscience au niveau national. Et il n'est guère surprenant que le Fonds monétaire international ait prévu que la Grande-Bretagne serait la seule économie du G7 à se contracter cette année.

Mark Haefele, Chief Investment Officer d'UBS, a estimé qu'à court terme, l'économie "reste plus sensible aux facteurs tels que la hausse des taux, l'augmentation des impôts et les vents contraires macroéconomiques". Les stratèges d'ING ont conclu que "les différentiels de taux sont susceptibles de se révéler des moteurs plus importants de la livre sterling que le nouvel accord entre le Royaume-Uni et l'UE."

Mais il ne fait aucun doute que la livre s'est redressée sur ce qui était une rare lueur de positivité après un hiver sombre et une année de chaos politique, budgétaire et du marché obligataire. Elle a gagné 1,2% et 0,7% cette semaine respectivement contre le dollar et l'euro.

Même si la livre sterling s'était déjà intelligemment remise du pire de la farce budgétaire du gouvernement de septembre dernier, la Banque d'Angleterre et le nouveau ministre des finances ayant stabilisé le marché des gilts, l'indice pondéré des échanges de la livre est toujours en baisse de plus de 3 % depuis l'entrée en vigueur du Brexit en 2020 et il est inférieur de plus de 10 % à ce qu'il était avant le vote de 2016. Il est environ 13 % en dessous de la moyenne sur 30 ans.

Le blue-chip FTSE100 - surchargé comme il l'est de valeurs internationales, de matières premières et de banques - a atteint des sommets cette année. Mais il a également sous-performé le S&P500 en termes de dollars d'environ 25 % depuis 2020 et l'indice FTSE250 midcap à orientation nationale est inférieur de 6 % sur cette période.

Cette percée du Brexit ne devrait-elle pas être plus importante pour les marchés - notamment si le Brexit sans nouveaux accords commerciaux majeurs devient plus risqué étant donné l'impasse de l'Occident avec la Russie, la détérioration des relations avec la Chine et la géopolitique de l'"onshoring", du "near shoring" et du "friend shoring" des chaînes d'approvisionnement ?

"Les forces de la fragmentation géoéconomique s'accroissent", a averti le FMI dans ses dernières perspectives économiques en janvier.

La livre sterling depuis le Brexit, https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/byvrlqmrjve/One.PNG

Les investissements des entreprises britanniques ont chuté depuis le vote du Brexit, https://www.reuters.com/graphics/BRITAIN-EU/ECONOMY/gkplwdmwbvb/chart_eikon.jpg

La lenteur de la reprise au Royaume-Uni, https://www.reuters.com/graphics/BRITAIN-ECONOMY/znvnbxkgkvl/chart.png

SIMPLE ET ÉVIDENT

Si la Grande-Bretagne est un élément central de l'alliance politique et militaire de l'OTAN, le désir de l'y rattacher également sur le plan économique est peut-être monté d'un cran à Washington et dans les capitales européennes, ainsi qu'à Londres.

Pour les marchés, cela peut ressembler un peu trop à un "contre-factuel" - évaluer des titres en fonction de ce qui aurait pu être.

Mais il est certain que le potentiel d'amélioration des relations commerciales avec le plus grand partenaire commercial du Royaume-Uni est évident. L'UE a déjà promis qu'elle permettrait aux scientifiques britanniques de réintégrer son vaste programme de recherche si l'accord était adopté.

"À moyen terme, une amélioration des relations entre l'UE et le Royaume-Uni et une réduction des risques de différends commerciaux pourraient être positives pour la croissance", a concédé M. Haefele chez UBS.

D'autres affirment que même ce dégel des relations n'est rien comparé aux pertes que la Grande-Bretagne subira en restant en dehors du marché unique et de l'union douanière de l'UE - une option que même le parti travailliste d'opposition a retirée de son programme.

Unicredit a cité ce mois-ci des estimations selon lesquelles l'économie britannique perdrait 5 à 7 % sur 10 ans si elle restait en dehors du marché unique et de l'union douanière de l'UE.

Pourtant, la résolution de l'aspect "Irlande du Nord" du Brexit a au moins le mérite de permettre de surmonter le principal obstacle qui empêche la Grande-Bretagne de décrocher un accord commercial post-Brexit avec les États-Unis.

Il se peut même qu'il s'agisse d'un élément clé de la percée de cette semaine, étant donné le contexte géopolitique tendu.

Le président Joe Biden a longtemps insisté sur le fait qu'il n'y aurait pas de progrès sur un accord américain avec la Grande-Bretagne tant que l'énigme nord-irlandaise ne serait pas résolue. Et lundi, il a été l'un des premiers à saluer le cadre de Windsor.

La montée en puissance d'un accord commercial entre le Royaume-Uni et les États-Unis pourrait constituer un revirement positif important pour le Royaume-Uni - d'autant plus que l'alliance occidentale ressent le besoin de resserrer les rangs en vue d'un gel potentiellement prolongé des relations avec la Chine et la Russie.

Un rapport publié en janvier par le groupe de réflexion de Washington, le Center for Strategic and International Studies, a exhorté la Maison Blanche et le Congrès à donner la priorité à un accord entre les États-Unis et le Royaume-Uni, citant des données montrant que les États-Unis représentent 17 % du commerce britannique de biens et de services et que la Grande-Bretagne est la destination de 23 % des exportations américaines de services numériques.

"L'avantage global d'un accord commercial entre les États-Unis et le Royaume-Uni est simple et évident", a écrit Meredith Broadbent, conseillère du CSIS, ajoutant que quelque 505 milliards de dollars d'investissements directs en 2019 ont fait du Royaume-Uni le plus grand investisseur européen aux États-Unis.

"Le Royaume-Uni sera un partenaire précieux pour les États-Unis sur un programme commun et positif de libre marché pour l'économie mondiale, tout en atténuant simultanément les effets des tensions bilatérales croissantes avec la Chine."

Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.