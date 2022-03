Column-Cruel to be kind - Fed seems tempted by 1994 playbook :Mike Dolan

En seulement 12 mois à partir de février 1994, la Fed a doublé son principal taux directeur pour le porter à 6 % en sept hausses rapides, dont deux de 50 points de base et une de 75 points de base pour faire bonne mesure.

Bien qu'il ait frappé le marché obligataire - et certains affirment qu'il a semé les graines de crises sérielles sur les marchés émergents pendant le reste de la décennie - le choc court et brutal de la Fed a évité une inversion de la courbe des taux du Trésor de 2 à 10 ans, qui est pour beaucoup le signe avant-coureur le plus fiable de la récession à venir.

Fidèle au pouvoir prédictif de la courbe des taux, une récession américaine a été évitée et la Fed a réussi à obtenir un rare "atterrissage en douceur" pour l'économie.

Face aux distorsions d'une pandémie mondiale et au choc des prix de l'énergie dû à la guerre en Ukraine, l'histoire n'est peut-être pas un bon guide pour quoi que ce soit en ce moment. Beaucoup de choses ont changé dans l'économie, les marchés obligataires et le système bancaire en trois décennies.

Mais elle pourrait encore être utile pour comprendre la fonction de réaction de la Fed.

"Mangez votre cœur, 1994", ont estimé les stratèges de Morgan Stanley ce week-end.

La banque centrale américaine a entamé son dernier cycle de resserrement la semaine dernière avec une hausse de taux d'un quart de point à partir d'un niveau pandémique proche de zéro. Mais face à des taux d'inflation annuels proches de 8 %, les responsables politiques ont prédit que les taux pourraient devoir aller bien au-delà de ce qu'ils considèrent comme un taux "neutre" de 2,4 % au cours des deux prochaines années.

Lundi, le chef de la Fed, Jerome Powell, a souligné cette nouvelle approche "coûte que coûte" pour maîtriser l'inflation en insistant sur le fait que la Fed envisagerait des hausses de taux de 50 points de base si elle le jugeait nécessaire.

À tel point que les marchés à terme voient maintenant la Fed ajouter 200 points de resserrement supplémentaires au cours de ses six dernières réunions de politique générale de l'année et aboutir à un taux "terminal", ou pic, à la fois plus élevé et plus tôt que prévu - près de 3 % en juin de l'année prochaine, contre une combinaison de 2,5 % en septembre 2023 la semaine dernière.

Les observateurs de la Fed se sont également empressés de recalibrer l'échelle des prévisions de hausses de la Fed à venir. Les économistes de Goldman Sachs s'attendent maintenant à deux hausses de 50 pb chacune lors de ses réunions de mai et juin.

Jusqu'ici, c'est 1994. Mais qu'en est-il de la courbe des taux ?

Après avoir été écrasé de 140 points de base au cours de l'année dernière - et même si d'autres parties de la courbe ont basculé dans le négatif - l'écart pivot entre les rendements des obligations du Trésor à 2 et 10 ans reste tout juste positif - même s'il vacille maintenant à moins de 20 points de base d'une inversion inquiétante.

Pour mémoire, cet écart est descendu jusqu'à 7 pb en décembre 1994 - juste après le méga coup de tonnerre de 75 pb de la Fed - mais il n'est jamais devenu négatif.

Les comparaisons brutes suggèrent que cette fois-ci, nous pourrions être dans une longue et nerveuse attente au bord du gouffre, même si les sonneries d'alarme des marchés mondiaux doivent rester silencieuses.

Graphique : Cycles de la Fed, courbe de rendement et récessions : https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/gkplgqgkxvb/One.PNG

Graphique : The Squeeze Is On? : https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/gdpzyjyanvw/Two.PNG

ÉTROITE BANDE D'"ATTERRISSAGE EN DOUCEUR

La Deutsche Bank et d'autres ont récemment mis en évidence l'étroitesse de la bande d'atterrissage en douceur pour la Fed, montrant à quel point l'exercice d'équilibre sera délicat pour toucher le sol sans s'écraser.

La Fed et les marchés s'accordent désormais sur le fait que les taux directeurs devront dépasser d'au moins un demi-point de pourcentage l'estimation de 2,4 % du taux "neutre", ce qui refroidira délibérément l'économie en dessous des estimations de croissance potentielle à long terme de 1,8 % et ramènera l'inflation à son objectif de 2 % à terme.

Mais, comme le souligne l'équipe de Morgan Stanley, cela implique de diviser effectivement la croissance par deux à partir d'ici, puis de taper et de donner un coup de pouce aux contrôles pour empêcher la dynamique de la pousser à bout.

"Toute décélération de ce type doit augmenter sensiblement la probabilité d'une récession, même si une récession n'est pas le scénario de base - ce qui n'est pas le cas pour nous", a-t-elle déclaré à ses clients.

La banque américaine s'attend à ce que la courbe de rendement 2-10 s'inverse cette fois-ci - terminant l'année à un niveau négatif de 35 pb - mais qu'aucune récession ne suive.

Pourquoi ? Elle cite notamment la disparition, au cours de la dernière décennie, de ce que l'on appelle les "primes de terme" sur les rendements des obligations à long terme - une compensation supplémentaire qui était exigée par les investisseurs pour couvrir le risque que les choses se gâtent dans la nuit pendant de nombreuses années de détention de la même obligation.

Les raisons de l'évaporation de cette prime de terme varient - de l'impact des années de politique d'achat d'obligations de la Fed à près d'une décennie d'inflation sous-objectif.

Mais sans ces primes à terme aujourd'hui, une inversion normale de la courbe des taux au cours du cycle qui ne fait que cartographier la manière dont la Fed va se resserrer, contrôler l'inflation puis se relâcher à nouveau risque d'inverser également la courbe du Trésor. En d'autres termes, il est possible que l'inversion ne soit plus ce qu'elle était.

Un autre point de vue, bien sûr, est que la Fed ne fait que parler fort et espère que la peur du marché sera suffisante pour garantir qu'elle n'aura pas à poursuivre avec le genre de mesures agressives vues dans les années 1990.

Comparant cela à la façon dont elle essaie souvent en vain de gérer ses adolescents indisciplinés, la stratège d'Invesco, Kristina Hooper, pense que la Fed pourrait avertir juste pour l'effet - "parler fort mais espérer que les grandes actions ne deviennent pas nécessaires".

"Parfois, un discours musclé peut faire l'affaire".

L'auteur est rédacteur en chef pour la finance et les marchés chez Reuters News. Toutes les opinions exprimées ici sont les siennes