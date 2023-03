La Réserve fédérale américaine semble prête à remettre les gaz en matière de taux d'intérêt, laissant les autres banques centrales face à un dilemme : suivre servilement ou risquer une nouvelle flambée du dollar.

Les livres d'histoire suggèrent que ce n'est pas le cas.

Les homologues de la Fed n'ont pas voulu ou n'ont pas pu égaler l'ampleur des cycles de resserrement américains par le passé, et nombre d'entre eux signalent une fois de plus qu'ils s'arrêteront avant la Fed cette fois-ci également.

Le témoignage du président de la Fed, Jerome Powell, devant le Congrès mardi a été remarquable, non pas tant pour ce qu'il a dit - la plupart des gens s'attendaient à ce qu'il parle durement - que pour la réaction qu'il a déclenchée.

Le taux plafond de la Fed impliqué par les contrats à terme sur les taux américains a bondi à 5,70 %, le rendement du Trésor à deux ans a bondi au-dessus de 5 % pour la première fois depuis 2007, et la courbe des taux 2s/10s s'est inversée de plus de 100 points de base pour la première fois depuis 1981.

Les traders de taux estiment désormais qu'une hausse de taux de 50 points de base dans le courant du mois est trois fois plus probable qu'une hausse d'un quart de point, les économistes de Goldman Sachs ont relevé leur prévision de taux final à 5,50-5,75 %, et les analystes de BlackRock ont déclaré qu'il y avait une "chance raisonnable" que la Fed passe à 6 %.

C'est peut-être une coïncidence, mais elle n'en est pas moins symbolique, que les remarques de M. Powell aient été faites le jour même où la Banque de réserve d'Australie a indiqué que sa campagne de relèvement des taux prendrait bientôt fin.

Le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, a déclaré que la banque centrale pourrait être à la fin de son cycle de relèvement des taux, la Banque centrale européenne est divisée en deux camps et la Banque du Canada est devenue mercredi la première grande banque centrale à interrompre sa campagne de resserrement.

"Je ne pense pas que les autres grandes banques centrales seront en mesure d'égaler ce que la Fed va faire. Et vous le verrez sur les marchés des devises", a déclaré Bill Callahan, stratège mondial chez Schroders. "Le dollar peut rester élevé tant que la Fed reste la banque centrale la plus agressive au monde.

Mardi, le dollar a connu sa meilleure journée depuis novembre face à un panier de devises majeures, gagnant surtout sur le dollar australien. Il a également progressé de manière significative par rapport à l'euro, malgré la récente révision à la hausse des perspectives de la BCE.

UN PAS DE PLUS

Un examen des six derniers cycles de resserrement monétaire aux États-Unis, y compris le cycle actuel, montre que la BCE (et la Bundesbank allemande avant elle), la BoE et la Banque du Japon ont rarement relevé leurs taux autant que la Fed.

Les exceptions sont le cycle 1999-2000, au cours duquel la BCE a relevé ses taux un peu plus pour tenter d'enrayer l'effondrement de l'euro après son lancement, et la BoE au milieu des années 1980, qui s'efforçait de juguler une inflation élevée et de soutenir une livre sterling faible.

Pour le reste, la Fed a toujours montré la voie. Au cours de certains cycles, d'autres banques centrales n'ont pas relevé leurs taux : la Banque du Japon a maintenu ses taux à un niveau proche de zéro au cours des 30 dernières années, et la Bundesbank s'est opposée à la Fed dans les années 1980 et 1990 en réduisant ses taux.

Cette situation a presque toujours creusé l'écart entre les rendements américains à deux ans et les obligations allemandes, britanniques et japonaises comparables - dans certains cas de plus de 300 points de base - mais le dollar n'en a pas toujours profité.

Le Dollar Index s'est effondré en 1986-1989, et a perdu environ 10 % au cours du cycle de hausse de 1994-1995 et de la procession du "rythme mesuré" de la Fed de Greenspan de 2004 à 2006. Il a augmenté de plus de 15 % en 1999-2000, et même de 20 % l'année dernière.

Pour citer le célèbre point de vue d'Alan Greenspan, ancien chef de la Fed, sur les taux de change, l'orientation du dollar cette année pourrait bien être un jeu de pile ou face, étant donné l'ampleur de l'appréciation qu'il a déjà subie.

"Le dollar devrait être soutenu alors que les attentes de la Fed s'ajustent à la hausse et que les risques restent orientés à la hausse pour la partie avant de la courbe américaine ... (mais) le dollar se négocie à un niveau nettement supérieur à notre estimation de sa juste valeur à long terme", a écrit BNP Paribas dans une note publiée mardi.

Bien entendu, les cycles des banques centrales ne convergent pas toujours. Une myriade de dynamiques nationales économiques, politiques et de marché sont en jeu à tout moment, forçant les décideurs à agir indépendamment des facteurs mondiaux et de la Fed.

Il existe des raisons structurelles pour lesquelles les autres banques centrales ne suivent pas les augmentations de taux de la Fed. Une croissance économique plus forte aux États-Unis justifie souvent une hausse des taux américains, le Japon lutte contre la déflation depuis plus de 20 ans et la BCE a peut-être discrètement préféré un taux de change plus faible favorable aux exportateurs.

En outre, les cycles de hausse des taux américains peuvent se chevaucher avec les interventions de change des banques centrales. C'est ce qui s'est produit au milieu des années 1980 avec les accords du Plaza et du Louvre, l'action menée par la BCE pour soutenir l'euro en 2000 et les rares interventions de la BOJ pour acheter des yens l'année dernière.

Mais lorsque le resserrement monétaire est largement synchronisé, la Fed va presque toujours plus loin.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters).

Articles connexes :

- Les fonds spéculatifs parient sur une hausse du rendement des obligations américaines à 2 ans

- Dépassement du marché des taux - ou no man's land ?

- Confrontés à la Fed, les marchés se mettent à l'abri des risques à hauteur de 6 %.