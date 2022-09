Column-Dazed and confused enough to buy bonds : Mike Dolan

Les marchés financiers regorgent de vieux adages et de perles de "sagesse" souvent contradictoires - comme être avide quand les autres sont craintifs, mais aussi ne pas essayer d'attraper un couteau qui tombe.

Il y a un fond de vérité dans chacun d'entre eux mais, la plupart du temps, ils s'appliquent à différents types d'épargnants, de traders ou de gestionnaires d'investissement avec des horizons et des appétits pour le risque différents.

À l'heure actuelle, quiconque joue sur les obligations en tant qu'alternative "sûre" à la chute des cours boursiers risque de se faire griller, car l'inflation et les taux d'intérêt explosent et les indices obligataires plongent en même temps que les actions.

Même les Exchange Traded Funds investis dans des obligations du Trésor américain avec des échéances relativement courtes, entre 1 et 3 ans, sont dans le rouge à la fois pour le troisième trimestre et pour l'année en cours, les ETF investis dans des obligations du Trésor de plus longue durée, entre 7 et 10 ans, ayant perdu plus de 15 % jusqu'à présent en 2022.

Poussés encore plus loin par la flambée du dollar, les indices d'obligations souveraines d'outre-mer en dollars sont en baisse de près de 24 % - pire encore que le revirement de 19 % du S&P500 depuis le début de l'année.

Loin d'être des amortisseurs de portefeuille, ces types de mouvements font des obligations de la viande et de la boisson pour les fonds spéculatifs.

Les fonds spéculatifs qui jouent sur les marchés à terme considèrent les obligations comme l'un des "gros shorts" de l'année - avec des paris baissiers nets sur les bons du Trésor à deux ans qui ont atteint leur plus haut niveau en près de 18 mois la semaine dernière et des shorts nets sur le papier à plus longue échéance au plus haut niveau en un an alors que la Réserve fédérale se réunit cette semaine.

L'exhortation poétique de Rudyard Kipling de garder la tête quand tout le monde autour de vous perd la sienne - qui est également devenu un vieux conseil d'investissement fatigué - revient alors aux gestionnaires d'actifs à long terme plus intéressés par le rendement et la rentabilité que par le prix.

Avec des rendements plus élevés, les rendements annuels attendus sur la période à venir se sont nettement améliorés. Et même si les prix des actions ont chuté et se sont dépréciés sur de nombreux modèles, leur valeur relative par rapport aux obligations n'a pas changé.

Mauvaise année pour les obligations https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/zdvxombggpx/Two.PNG

Rendements des actifs mondiaux https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/gkvlgnykapb/One.PNG

L'ÂGE DE LA CONFUSION

Dans son dernier rapport annuel sur les rendements attendus sur 5 ans, le gestionnaire d'investissement néerlandais Robeco décrit la période à venir comme "l'âge de la confusion".

Pour Robeco, les marchés ont été désorientés par de multiples chocs récents - aggravés par un manque de compréhension de l'inflation et de l'évolution de la politique monétaire, ainsi que par un débat permanent sur la question de savoir si la soi-disant Grande Modération, caractérisée par une inflation et des taux d'intérêt structurellement bas, avait effectivement pris fin.

Cette incertitude accrue se reflète dans un quasi-doublement de la volatilité des prévisions des analystes concernant les bénéfices mondiaux à 12 mois par rapport aux niveaux d'avant la crise.

Mais les actions restent historiquement chères et les arguments concernant le manque d'alternatives sont désormais plus difficiles à faire valoir, estime Robeco.

Robeco estime que la hausse des rendements gouvernementaux "sans risque" signifie que la prime de risque des actions estimée à 3 % pour un investisseur basé sur l'euro est désormais inférieure à la moyenne à long terme de 3,5 % pour la première fois en 12 ans d'existence de sa publication annuelle.

"Cela s'explique en partie par le fait que nous envisageons un changement de niveau de la volatilité de la consommation qui justifie une prime de risque sur les actions à moyen terme plus élevée que ce que reflète actuellement le marché."

Bien qu'il ne s'agisse pas exactement d'un appel à l'achat d'obligations - où les rendements et les primes de terme sont toujours inférieurs aux estimations "stables" - les gestionnaires de Robeco les considèrent comme "nettement moins chères" et ont augmenté de 1,5 point de pourcentage leurs prévisions de rendement annualisé sur 5 ans pour les obligations souveraines des économies développées couvertes en euros. Il a réduit les rendements attendus des actions d'un quart de point.

"Les revendications majeures de changements de paradigme exigent une lourde charge de preuve. Nous ne trouvons pas suffisamment de preuves pour conclure que nous sommes proches d'un point de basculement où la réflexivité laisse l'inflation des économies développées échapper à tout contrôle", a conclu Robeco, tout en reconnaissant plusieurs scénarios concurrents.

D'autres sont plus directs en choisissant des obligations pour protéger des investissements mixtes.

L'équipe d'allocation d'actifs mondiale de la Société Générale a augmenté ce mois-ci les obligations de quelque 5 points de pourcentage pour atteindre 33% au sein de ses portefeuilles multi-actifs, portant les obligations américaines à un quart de l'allocation globale - couvrant la pondération supplémentaire en euros car ils ne veulent pas augmenter davantage une exposition au dollar déjà élevée de 53%.

"La crédibilité de la Réserve fédérale continuera à ancrer les prévisions d'inflation sous les 2 %", écrit l'équipe SG. "En effet, nous considérons que les bons du Trésor américain sont l'un des rares actifs qui ont déjà intégré le prix de nombreux risques à venir."

Confus ? Des rendements nominaux de près de 4 % sur le crédit du Trésor américain sur deux ans ou de plus de 3,5 % maintenant sur 10 ans pourraient juste suffire aux banques pour reconstituer les portefeuilles mixtes 60/40 actions/obligations qui ont pris un tel coup en 2022.

Comme l'a déclaré Cesar Perez Ruiz, directeur des investissements de Pictet Wealth Management, au début du mois, 2023 pourrait être la "revanche des 60/40".

Sondage Reuters - perspectives de rendement des bons du Trésor américain https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/polling/znpnewakavl/Reuters%20poll-U.S.%20treasury%20yield%20outlook.PNG

Graphique Robeco sur l'historique de la répartition des actifs https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/znpnewamovl/Four.PNG

Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.