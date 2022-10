Column-Fed peut être attentif à l'alarme de la courbe des taux privilégiée : Mike Dolan

La mesure préférée du marché obligataire de la Fed concernant une récession à venir vient de se fissurer.

La Fed s'est empressée de relever les taux d'intérêt cette année pour faire face à une poussée d'inflation provoquée par un choc énergétique lié à la Russie - et elle le fera à nouveau la semaine prochaine. Entre-temps, les turbulences financières, les craintes liées à la liquidité des marchés, les tensions sur le marché immobilier national et les pressions sur le dollar n'ont pas manqué.

Mais malgré les éternelles critiques selon lesquelles la pression monétaire va provoquer une récession, la croissance économique américaine est restée assez résistante au cours du troisième trimestre de cette année et le marché du travail reste assez robuste.

Malgré toute l'angoisse compréhensible, ce n'est pas encore le genre de "douleur" que le président de la Fed, Jerome Powell, estime nécessaire pour ramener l'inflation à l'objectif. Et les derniers relevés mensuels de l'inflation "de base" n'étaient pas encourageants.

Bien que la saison des bénéfices des entreprises soit cahoteuse, les prévisions du consensus sur les données économiques à haute fréquence se sont révélées trop sombres. Les "surprises" économiques américaines sont toujours fermement en territoire positif.

Et pourtant, les marchés s'accrochent maintenant obstinément à l'idée que la Fed est sur le point de ralentir le rythme de ses hausses jumbo de 75 points de base des taux d'intérêt après avoir procédé à une quatrième hausse consécutive de cette ampleur la semaine prochaine.

Les contrats à terme prévoient maintenant une hausse plus faible de 50 points de base pour décembre et le "taux final" implicite de la Fed pour l'année prochaine a reculé d'environ un quart de point pour atteindre moins de 4,8 % au cours de la semaine dernière. Le ralentissement du rythme des hausses de taux par la Banque du Canada cette semaine n'a fait qu'alimenter cette spéculation.

Les rendements du Trésor à dix ans ont reculé d'un énorme 40 pb depuis vendredi dernier et le dollar américain est sorti de l'ornière. Et même face à certains avertissements effrayants sur la santé des entreprises, les marchés boursiers ont encore une fois alimenté les discussions sur le "pivot" de la Fed et ont été très enthousiastes pendant une quinzaine de jours.

Tout cela n'est peut-être qu'un vœu pieux, bien sûr - ce qui est loin d'être la première fois cette année. L'absence d'intervenants de la Fed, dans leur traditionnelle période de black-out public avant la réunion de la semaine prochaine, signifie qu'il n'y a pas de réaction officielle.

Mais une mesure qui pourrait avoir encouragé les investisseurs à parier à nouveau sur une certaine lumière au bout du tunnel sombre de 2022 est une inversion d'une partie de la courbe de rendement du Trésor américain que la Fed prétend préférer lorsqu'elle évalue le risque de récession à venir.

Graphique : Alerte à la FedGraphique : Les banques centrales intensifient leur lutte contre l'inflation

INVERSION DIVERSION

De nombreux investisseurs considèrent généralement l'écart entre les rendements à deux et à dix ans comme un indicateur de l'activité future, l'inversion des taux longs sous les taux courts ayant fréquemment précédé d'environ 18 mois les contractions économiques passées.

Lorsque cette courbe de rendement 2-10 s'est inversée en avril pour la première fois en presque trois ans - peu après la première hausse de la Fed - l'angoisse de la récession s'est installée. Même si la courbe s'est à nouveau pentifiée rapidement pendant quelques mois, une inversion plus profonde et plus durable a repris à partir de juillet.

La plus grande inquiétude du marché était que la Fed ne s'en souciait pas - ou du moins qu'elle n'était pas d'accord - et qu'elle utilisait plutôt d'autres mesures pour montrer qu'elle avait beaucoup de marge pour resserrer davantage et rester concentrée sur la seule inflation.

Les économistes de la Fed ont soutenu avec véhémence que la courbe de rendement 2-10 n'était pas fiable et ont insisté sur le fait qu'un "atterrissage en douceur" était encore possible si l'on utilisait à la place des écarts plus précis de la courbe de rendement à plus court terme qui restaient positifs.

Cela a changé cette semaine.

Une mesure allongée de la courbe de rendement entre 3 mois et 10 ans - utilisée par la Fed de New York dans ses modèles de probabilité de récession - a baissé en territoire négatif pour la première fois depuis le début de la pandémie.

Dans un blog de mars intitulé "(Don't Fear) The Yield Curve", les économistes du Fed Board Eric Engstrom et Steven Sharpe ont rejeté l'obsession d'une inversion entre 2 et 10 ans et ont estimé que les écarts de taux à court terme entre les taux d'emprunt à 3 mois et les taux implicites à 3 mois dans 18 mois étaient beaucoup plus précis au fil du temps.

Bien que confortablement positifs à l'époque, ces écarts à court terme sont également devenus négatifs ce mois-ci et le taux implicite à 3 mois dans 18 mois est tombé sous les taux à 3 mois actuels pour la première fois en plus d'une décennie.

Bien que la confirmation d'une récession à venir puisse sembler être une maigre consolation pour les investisseurs, elle peut également permettre à la Fed de supposer qu'elle gagne maintenant assez de traction pour saper l'inflation et relâcher un peu son pied du frein.

Les économistes de Morgan Stanley ont averti leurs clients de ne pas confondre une réduction du rythme des hausses de la Fed avec un moindre appétit pour faire monter les taux directeurs. Mais eux aussi s'attendent à ce que la Fed "indique qu'il pourrait bientôt être approprié de réduire le rythme des hausses" et ne voient qu'une hausse de 50 pb en décembre.

Graphique : Les taux augmentent, l'inflation stagneGraphique : Ventilation du PIB américain

Graphique : Les surprises économiques américaines restent positives

