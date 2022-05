Column-Hedge funds se positionnent en prévision d'une baisse de la croissance aux États-Unis et d'un pic des taux : McGeever

C'est exactement ce sur quoi semblent parier les fonds spéculatifs, selon le dernier rapport de la Commodity Futures Trading Commission sur le positionnement des taux à terme.

Les données pour la semaine du 17 mai montrent que les spéculateurs ont réduit leur position courte nette sur les contrats SOFR (Secured Overnight Financing Rate) à trois mois, la plus faible depuis près de deux mois, et ont maintenu une position longue nette sur les contrats à terme de fed funds à 30 jours.

Le changement de positionnement des contrats à terme SOFR est très révélateur, surtout à la lumière des tendances plus larges en cours sur ce marché, l'un des baromètres les plus précis des opinions des traders sur la trajectoire des taux d'intérêt américains au cours des prochaines années.

Les fonds ont réduit leur position courte nette sur le SOFR à trois mois à 388 207 contrats, contre 460 721 la semaine précédente. Il s'agit de la plus petite position courte nette en sept semaines, et d'une baisse significative par rapport au record de plus de 600 000 contrats il y a seulement un mois.

Le changement est presque entièrement dû à un bond des positions longues plutôt qu'à une couverture des positions courtes, ce qui suggère que les traders commencent à regarder au-delà du resserrement agressif qui sera probablement effectué cette année, vers un éventuel assouplissement l'année prochaine.

Une position courte est essentiellement un pari que le prix d'un actif va baisser, et une position longue est un pari qu'il va augmenter. En ce qui concerne les taux, les rendements implicites baissent lorsque les prix augmentent, et augmentent lorsque les prix baissent.

Les responsables de la Fed ont souligné qu'ils continueront à resserrer leur politique jusqu'à ce qu'ils pensent que leurs objectifs d'inflation sont atteints, malgré la "douleur" économique que cela entraînera.

traders et les fonds du marché SOFR mettent davantage leurs œufs dans ce panier de "douleur".

LES RÉDUCTIONS DE TAUX SONT ENVISAGÉES À PARTIR DE L'ANNÉE PROCHAINE

Tout d'abord, les taux implicites pour l'année prochaine ont fortement baissé. Le contrat de juin 2023 implique désormais un taux des fed funds d'environ 3 %, soit près d'un demi-point de pourcentage de moins que le sommet du 4 mai, jour de la hausse de 50 points de base du taux de la Fed.

Deuxièmement, la durée prévue du cycle de resserrement de la Fed s'est considérablement raccourcie. Il y a quelques mois, les traders prévoyaient que le "taux final" de la Fed serait atteint en septembre de l'année prochaine. Depuis, cette prévision est passée à juin, mais maintenant, mars est sur la table.

Le taux implicite sur les contrats à terme SOFR de décembre 2023 est tombé à 2,80 %, le plus bas depuis presque 2 mois. Par rapport au taux terminal maximal prévu en juin, cela implique une probabilité de 80 % que la Fed réduise les taux au cours du second semestre de l'année prochaine.

Même le président de la Fed de St Louis, James Bullard, qui souhaite que les taux soient portés à 3,5 % cette année, a déclaré que la Fed pourrait les réduire dès l'année prochaine si l'inflation est maîtrisée.

Les responsables de la Fed et la plupart des économistes continuent de dire qu'il n'y aura pas de récession. Mais le resserrement rapide des conditions financières commence à mordre - Wall Bourse est en ébullition, et l'indice des surprises économiques américaines de Citi est maintenant négatif et à son plus bas niveau depuis cinq mois.

"Nous continuons de penser que le resserrement des conditions financières déclenché par la politique de la Fed conduira probablement à une récession d'ici fin 2023", ont écrit vendredi les analystes de Deutsche Bank.

La semaine dernière, le service de recherche de Wells Fargo a rejoint Deutsche en prédisant une récession aux États-Unis, mais encore plus tôt, à la fin de cette année.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters).