Column - La "japonification" se cache toujours derrière la frénésie faucon de la Fed : McGeever

Après le krach financier de 2008, un consensus s'est dégagé sur le fait que les États-Unis et l'Europe allaient glisser vers le type de malaise économique pluridécennal que le Japon a connu après son effondrement immobilier des années 1990 - où les effets d'une population vieillissant rapidement ont entraîné des vagues d'épargne excédentaire, une croissance lente et des pressions déflationnistes persistantes.

Appelé "japonification", le diagnostic impliquait des taux d'intérêt et des rendements obligataires chroniquement bas ou négatifs, avec des épisodes répétés d'achat d'obligations "d'assouplissement quantitatif" et un endettement croissant.

Lorsque le COVID-19 a frappé, beaucoup ont doublé ce point de vue.

Et pourtant, l'inflation aux États-Unis et en Europe a bondi pour atteindre son niveau le plus élevé depuis quatre décennies.

D'abord considérée comme transitoire en raison des goulots d'étranglement et des effets de base de la réouverture post-pandémie, la hausse des prix s'avère plus durable et plus généralisée que ne l'espéraient les banques centrales et nombre d'entre elles relèvent déjà les taux d'intérêt.

Le choc des prix de l'énergie depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie aggrave le problème. Et les obligations du Trésor américain ont connu leur pire trimestre depuis au moins 25 ans.

La thèse de la "japonification" est-elle donc morte ?

Steve Major, responsable de la recherche mondiale sur les titres à revenu fixe chez HSBC, affirme qu'elle est bien vivante et propose trois grandes raisons : les récentes projections de la Fed, les prix actuels du marché et les facteurs structurels à long terme qui existaient avant 2008.

Ce mois-ci, les décideurs de la Réserve fédérale ont relevé leur projection médiane de l'endroit où ils voient les taux culminer à 2,8 % l'année prochaine, contre 2,1 % en 2024 selon leurs prévisions de décembre.

Cette hausse se situe largement en territoire "restrictif" - défini comme des taux supérieurs à l'hypothèse de taux neutres à long terme de la Fed - et augmente le risque d'une récession qui verra probablement les taux et les rendements obligataires redescendre rapidement.

Plusieurs mesures des courbes de rendement et de taux - nominales, réelles et à terme - viennent étayer ce point de vue.

De manière cruciale, les décideurs de la Fed ont également abaissé leur prévision de taux neutre à plus long terme à 2,4 %, contre 2,5 % où elle était depuis 2019. Il ne s'agit pas d'une erreur d'arrondi, mais du résultat de trois décideurs politiques abaissant leurs perspectives à long terme.

La Fed indique essentiellement que la tendance à long terme du taux d'intérêt neutre est toujours à la baisse, car l'économie n'est pas assez forte pour supporter des taux plus élevés.

En fin de compte, la force d'attraction déflationniste exercée par les niveaux d'endettement énormes et croissants, les populations vieillissantes, les degrés élevés d'inégalité des richesses et les progrès technologiques rapides est forte.

"Ces tendances sont très puissantes et sont des choses sur lesquelles la banque centrale n'a aucun contrôle. La banque centrale peut-elle contrôler l'âge des gens ?", déclare M. Major, qui ajoute : "L'hypothèse 'plus bas pour plus longtemps' est intacte. Et le marché la soutient en ce moment."

R-STAR ZERO

La pandémie a jeté un certain doute sur l'opinion de longue date selon laquelle le vieillissement et la pénurie de travailleurs qui en découle sont aussi déflationnistes que l'expérience du Japon le suggère.

Le plus puissant de ces arguments - exposé par les économistes Charles Goodhart et Manoj Pradhan juste avant la pandémie - est que les pénuries de travailleurs finiront par augmenter le pouvoir de négociation de la main-d'œuvre et des salaires et contribueront à regonfler les prix de manière plus générale.

Mais la démographie constitue une double peine pour les taux d'intérêt à long terme. Le vieillissement des populations et la diminution de la main-d'œuvre réduisent les taux de croissance potentiels au fil du temps, tandis que les travailleurs proches de la retraite placent généralement leurs économies dans des obligations plus sûres.

Des poussées d'inflation et une hausse des rendements obligataires sont possibles, comme nous le voyons actuellement, mais il est peu probable qu'elles durent.

Curieusement, l'un des responsables de la fixation des taux les plus belliqueux de la Fed a révélé que la Fed est toujours d'accord avec la perspective "plus bas pour plus longtemps".

Le président de la Fed de Saint-Louis, James Bullard, a fait dissidence contre la hausse de 25 points de base du taux de la Fed, qui est passé à une fourchette de 0,25 %-0,50 % le 16 mars, et a voté pour une augmentation de 50 points de base. Il a depuis appelé à une hausse des taux au-delà de 3 %.

Mais il voit aussi le taux directeur d'équilibre à long terme à 2 %. En supposant que la Fed ramène l'inflation à son objectif de 2 %, cela implique un taux directeur réel, connu sous le nom de "R-star", de zéro.

Les estimations de R-star varient et l'estimation médiane de la Fed est maintenant de 0,4 %, donc zéro ne serait pas une surprise totale. La Fed de New York a cessé de mettre à jour ses estimations en 2020 en raison de la pandémie, mais la tendance à la baisse à long terme est claire.

Albert Edwards, de la Société Générale, a été un haussier obligataire à long terme pour toutes ces raisons structurelles, qualifiant à juste titre la baisse des rendements et des taux d'intérêt d'élément de sa vision de l'"âge de glace" de l'économie et des marchés mondiaux.

Il pense qu'un dégel finira par arriver et que les pressions inflationnistes dues à la flambée des prix des matières premières et de l'énergie, aux largesses fiscales et aux déficits croissants vont submerger et faire s'effondrer le marché obligataire.

Mais malgré la bousculade pour réévaluer le prix des obligations dans le contexte de l'attitude belliciste des banques centrales de ces derniers mois, ce séisme n'est pas encore le plus important.

"Ce n'est pas la fin du marché haussier des obligations à court terme. Cette flambée des matières premières sera finalement déflationniste et tuera la demande mondiale", a déclaré M. Edwards, ajoutant : "La Fed va resserrer ses taux jusqu'à ce qu'elle remette l'économie en récession, et cela ne prendra pas très longtemps."

Edwards estime que le rendement du Trésor à 10 ans peut revisiter son plus bas niveau record d'août 2020 autour de 0,5 %, un niveau historiquement associé aux rendements japonais.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters).