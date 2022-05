Column-La pénurie mondiale de blé devrait s'aggraver jusqu'en 2023, les risques de prix demeurent -Braun

Le ministère américain de l'Agriculture a fixé jeudi les stocks mondiaux de blé en fin de campagne pour la campagne 2022-23 à 267 millions de tonnes, soit le niveau le plus bas depuis six ans, bien en deçà des estimations des analystes qui tablaient sur 272 millions.

Mais par rapport à la demande mondiale estimée, les stocks de blé pour le prochain cycle sont considérés comme dangereusement proches des plus bas niveaux historiques et notablement inférieurs aux niveaux réduits de cette année.

Si l'on exclut la Chine, le rapport stocks-utilisation du blé dans le monde pour 2022-23 tombe à 14,9 %, contre 16,4 % cette année, et ce serait le quatrième plus bas jamais enregistré. Le record de 14,3 % a été établi en 2007-2008, et la moyenne du milieu de la dernière décennie était de 19 %.

Cela pourrait maintenir les prix du blé à un niveau élevé jusqu'en 2023, ce qui aurait un impact sur les prix des denrées alimentaires pour les consommateurs du monde entier et assurerait le maintien de coûts élevés pour les pays importateurs. D'autres risques pour les approvisionnements en blé de 2022-23 sont possibles.

Les contrats à terme de blé les plus actifs de Chicago ont atteint un sommet de deux mois à 11,83 $ le boisseau jeudi. Les contrats à terme à la mi-mai s'étaient négociés dans la fourchette inférieure de 8 $ en 2008 et 2011, le plus haut du mois avant 2022.

Le blé Euronext, négocié à Paris, a atteint des sommets de contrat jeudi, septembre atteignant 416,25 euros par tonne.

Les estimations de jeudi de l'USDA étaient ses premières pour le cycle 2022-23.

Graphique- Stocks mondiaux de blé à l'utilisation moins la Chine :

PERSPECTIVES ÉTROITES

L'une des prévisions les plus surprenantes de jeudi a été la production américaine de blé de force rouge d'hiver du service des statistiques de l'USDA à 590 millions de boisseaux. Les analystes s'attendaient à 685 millions, déjà loin des 749 millions de l'année dernière. Ce serait la plus petite récolte de HRW des États-Unis depuis 1963.

Les évaluations de l'état des états HRW américains sont terribles, parmi les pires jamais enregistrées, bien que l'histoire indique que la prédiction de l'USDA pourrait être raisonnable. Au cours de la dernière décennie, les prévisions de mai de l'USDA concernant les HRW étaient en moyenne beaucoup plus proches de la finale lors des années à faible rendement que lors des années à fort rendement.

Mais la récolte de blé de printemps aux États-Unis est très préoccupante et pourrait limiter la production du pays. Dimanche, le rythme des semis était le plus lent depuis 2011 et le Dakota du Nord, premier producteur, n'avait semé que 8 % de la récolte contre 37 % en moyenne. De nouvelles pluies cette semaine pourraient avoir aggravé les retards.

La situation de l'Ukraine apporte également une grande incertitude sur le marché du blé, car l'armée russe occupe toujours certaines parties du pays, qui est normalement un des cinq premiers exportateurs. L'USDA a évalué la récolte de blé 2022-23 de l'Ukraine, qui a été plantée à l'automne dernier, à 21,5 millions de tonnes, soit le plus bas niveau depuis 10 ans et une baisse de 35 % sur l'année.

Les exportations de blé de l'Ukraine ont été évaluées à seulement 10 millions de tonnes, soit une baisse de 47 % sur l'année et le plus bas niveau depuis neuf ans.

La récolte de la Russie, premier exportateur de blé, devrait augmenter de plus de 6 % sur l'année, mais l'USDA prévoit des récoltes 2022-23 plus faibles chez les principaux fournisseurs que sont l'Argentine, l'Australie, l'Inde et l'Union européenne, de 4 % au total. Des conditions météorologiques défavorables en France et en Inde pourraient y exercer une pression sur les volumes.

La récolte de blé du Canada devrait rebondir de 50 % par rapport à la catastrophe de la sécheresse de l'année dernière, bien que le rythme des semis et les conditions sèches fassent l'objet de l'attention des analystes. L'USDA indique que la récolte totale des États-Unis augmente de 5 % sur l'année, mais cette hausse est entièrement due aux hypothèses provisoires concernant le blé de printemps.

La Chine, qui est souvent exclue des analyses mondiales des céréales en raison de son habitude de stocker, devrait avoir un record de 53 % du blé mondial en stock d'ici la mi-2023.

Karen Braun est analyste de marché pour Reuters. Les opinions exprimées ci-dessus sont les siennes.