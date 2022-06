Column-Le monde à l'envers de la "guerre des devises inversées" est réel :Mike Dolan

Les inconditionnels de "Stranger Things", le hit de Netflix, savent bien comment le chaos et les monstres de l'univers parallèle inquiétant de la série s'infiltrent dans la vie quotidienne ordinaire, avec un effet dévastateur.

Quelque chose de similaire semble arriver à l'un des tropes dominants de la politique économique de la dernière décennie.

Depuis des mois, des sociétés financières, telles que Goldman Sachs, avertissent que les "guerres des monnaies" menées de longue date - où les pays luttent pour empêcher un dollar américain affaibli et des monnaies nationales surévaluées de paralyser les exportations - pourraient s'inverser, avec des conséquences effrayantes.

Surnommant cette zone politique crépusculaire "Guerre des devises inversée", ils estiment que la réapparition de l'inflation, une Fed belliciste et la force du dollar forceraient les gouvernements et les banques centrales à repenser l'orientation des taux de change et à faire la course pour suivre le rythme.

Au cours de la décennie qui a suivi le lancement par la Réserve fédérale américaine d'un programme d'assouplissement quantitatif d'achat d'obligations pour lutter contre la déflation, de nombreux pays se sont plaints que la faiblesse du dollar qui en résulterait nuirait à leur commerce dans un monde à faible croissance et les obligerait à surchauffer en essayant d'égaler l'argent facile de la Fed.

Mais tout cela a changé après le virage agressif pris par la Fed cette année pour juguler l'inflation élevée depuis 40 ans, avec des taux d'intérêt nettement plus élevés, l'arrêt des nouveaux achats d'actifs et la réduction planifiée de son bilan gonflé à plus de 8 000 milliards de dollars.

Le résultat a été la montée en flèche du dollar, dont l'indice par rapport aux autres grandes devises a grimpé de près de 20 % au cours de l'année écoulée. Les partenaires commerciaux des États-Unis se sont retrouvés face au problème inverse, à savoir qu'ils essaient de soutenir leurs devises plutôt que de les faire chuter, de peur que leur faiblesse ne rende les importations d'énergie et de denrées alimentaires encore plus coûteuses, ce qui aggraverait l'inflation galopante partout.

Au cours de la semaine dernière, la "guerre des devises inversée" est devenue une réalité.

Le retournement de situation a été le plus clair avec la hausse brutale du taux d'intérêt de la Banque nationale suisse jeudi, un changement apparent dans sa politique générale de suppression du franc suisse pour lutter contre la déflation, au profit de sa force comme outil pour refroidir l'inflation importée. Étant donné que sa politique permanente lui a permis d'accumuler plus de 1 000 milliards de dollars de réserves en devises étrangères, ce changement est potentiellement sismique.

"Ce mouvement confirme notre point de vue haussier sur le franc et constitue la preuve la plus solide à ce jour de notre thèse de 'guerre des devises inversée' - l'ère des taux de change faibles est révolue", a déclaré l'équipe des devises de Goldman à ses clients, ajoutant que l'analyse montrait qu'une hausse de 1 % du franc réduisait l'inflation de 0,1/0,2 point et que la BNS chercherait probablement à augmenter de 5 % le taux de change réel du franc.

Graphique : Gains du dollar en pourcentage sur l'année écoulée - https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/gkplgelmevb/One.PNG

Graphique : Taux d'inflation du G4 depuis 2000 - https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/zdpxoexyzvx/Two.PNG

PROFONDÉMENT INQUIÉTANT

Mais il n'est pas le seul. Cette semaine, les décideurs de la Banque d'Angleterre ont clairement indiqué qu'ils débattaient eux aussi de ce monde à l'envers, observant nerveusement la chute de 14 % de la livre sterling par rapport au dollar en seulement 12 mois et une chute de 5 % de la livre pondérée par les échanges commerciaux rien que cette année.

Lundi, Catherine Mann, responsable de la fixation des taux de la BoE, a déclaré que l'une des raisons pour lesquelles elle a voté pour une hausse des taux d'intérêt d'un demi-point la semaine dernière, plutôt que le quart de point prévu, était d'éviter une "inflation supplémentaire importée via une dépréciation de la livre sterling".

Bien que son collègue et économiste en chef de la BoE, Huw Pill, ait minimisé mardi le ciblage explicite ou le "réglage fin" de la livre sterling - tabou en Grande-Bretagne depuis que la livre a été exclue du mécanisme de change européen il y a 30 ans - le chat semble être sorti du sac. La livre est sûrement un facteur important.

Une Banque centrale européenne de plus en plus belliqueuse est également confrontée à une inflation record dans la zone euro, exagérée par des hausses aveuglantes des prix de l'énergie et une chute de près de 15 % de l'euro par rapport au dollar au cours de l'année dernière.

Le mois dernier encore, le directeur général de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a mis en garde contre une faiblesse excessive de l'euro, en déclarant : "Un euro trop faible irait à l'encontre de notre objectif de stabilité des prix."

Le Japon est dans un plus grand pétrin. Il parle presque quotidiennement de la faiblesse excessive du yen - qui est actuellement à son plus bas niveau depuis 24 ans par rapport au dollar - alors même que la Banque du Japon persiste dans sa politique de plafonnement des taux d'emprunt du gouvernement par l'achat de milliards de dollars d'obligations, face à l'inflation rampante et à la hausse des rendements partout dans le monde.

Il est difficile de dire combien de temps Tokyo pourra poursuivre cette politique tout en se préoccupant de la première.

Les économies émergentes - dont beaucoup sont confrontées à une inflation bien plus déstabilisante des prix de l'alimentation et de l'énergie - ont déjà essayé de devancer le resserrement de la Fed l'année dernière. Mais une plus grande force du dollar pourrait les obliger à serrer encore plus la vis à un moment dangereux.

Le grand risque aux yeux de beaucoup de gens est que la promesse de la Fed d'une guerre "inconditionnelle" contre l'inflation se traduise par une pression toujours plus forte sur le dollar dans un monde où la hausse du prix des matières premières en dollars renforce les attentes d'inflation partout et oblige tous les autres à imiter la banque centrale américaine, pour le meilleur ou pour le pire.

Le stratège de Citi, Ebrahim Rahbari, estime que tout cela indique un "resserrement excessif" dans le monde entier - une perspective "profondément inquiétante" pour les marchés mondiaux, avec des actions plus faibles, des courbes de rendement obligataires plus plates et une forte compression des conditions financières.

"La guerre des devises inversée est fortement baissière pour les actifs à risque", dit-il, ajoutant que les devises des banques centrales les plus dovish et des économies fragiles sont les plus vulnérables.

Si une telle crise accélère une récession mondiale, la pression sur la Fed pour qu'elle fasse marche arrière pourrait bien être forte. Mais les problèmes énergétiques liés à la guerre, les marchés du travail tendus après la pandémie et les pressions politiques avant les élections de mi-mandat au Congrès américain en novembre plaident contre tout relâchement cette année.

Le monde à l'envers semble être là pour rester.

Graphique : Taux directeurs des principales banques centrales depuis 2000 - https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/jnpweoaegpw/Three.PNG

Graphique : Taux des banques centrales des marchés émergents depuis 2000 - https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/gdpzygmrzvw/Four.PNG

L'auteur est rédacteur en chef pour la finance et les marchés chez Reuters News. Toutes les opinions exprimées ici sont les siennes.