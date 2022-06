Column-Markets not braced for Japanese, Swiss cenbank liquidity drain : McGeever

C'est le montant dont les analystes de Morgan Stanley estiment que les banques centrales du G4 - la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale européenne, la Banque du Japon et la Banque d'Angleterre - réduiront leurs bilans par le biais du resserrement quantitatif (QT) d'ici la fin de l'année prochaine.

Cette estimation n'inclut pas la Banque nationale suisse (BNS), l'un des plus grands fournisseurs de liquidités au monde au cours de la dernière décennie.

Peut-être encore plus significatif que l'augmentation de 50 points de base du taux d'intérêt de la BNS la semaine dernière a été son admission que le franc est raisonnablement évalué, suggérant que l'intervention sur le marché des devises de ces dernières années a pris fin.

Si tel est le cas, le rôle de la BNS en tant qu'acheteur marginal mais régulier d'obligations américaines et de la zone euro, ainsi que d'actions de méga-capitalisation de Wall Bourse, est peut-être terminé.

Le bilan de la BNS s'élève à environ 1 000 milliards de dollars, contre environ 200 milliards de dollars en 2010. Cela représente une moyenne d'environ 70 milliards de dollars injectés chaque année sur les marchés mondiaux qui pourraient maintenant disparaître.

C'est un signal fort que même les banques centrales les plus dovish du monde sont en train de changer de tactique. Bien que nous n'en soyons pas encore là, un choc encore plus grand serait que la Banque du Japon (BOJ) mette un terme à sa politique de "contrôle de la courbe des taux" consistant à acheter un nombre illimité d'obligations d'État afin de plafonner le rendement à 10 ans à 0,25 %.

D'une certaine manière, l'estimation de la fuite des liquidités de 4 000 milliards de dollars de Morgan Stanley est encore plus remarquable, car elle prévoit que la contribution de la BOJ sera essentiellement nulle.

"La BNS et la BOJ ont contribué à une injection très importante de liquidités au fil des ans, ce qui a entraîné d'importants afflux sur les marchés d'actifs. Si cela devait s'arrêter, pour quelque raison que ce soit, ce serait très dramatique", a déclaré Jens Nordvig, fondateur et PDG d'Exante Data.

Bilans des banques centrales du G4 - Prévisions MS

Bilans des banques centrales du G4 - Prévisions de l'EM

ZIRP' ET 'NIRP' (EN ANGLAIS)

La contribution du Japon à la liquidité du marché mondial - via l'expansion inégalée du bilan de la BOJ et les achats d'actifs étrangers par les investisseurs japonais - ne peut être surestimée.

La BOJ applique une politique de taux d'intérêt zéro (ZIRP) et d'assouplissement quantitatif (QE) depuis des années, et les importants excédents de la balance courante accumulés par le pays ont été réinvestis dans des actifs à haut rendement à l'étranger.

Le Japon est depuis longtemps la plus grande nation créancière du monde et son stock net d'actifs étrangers, accumulés surtout au cours des dernières décennies, a atteint un record de 3,24 billions de dollars l'année dernière.

La BNS, quant à elle, a fait mieux en matière de taux d'intérêt en les faisant passer en dessous de zéro - la "NIRP", ou politique de taux d'intérêt négatifs - et a injecté des centaines de milliards de dollars de liquidités accumulées lors d'interventions soutenues sur le marché des devises dans des pans entiers des principaux marchés obligataires et boursiers du monde.

Fait unique parmi les grandes banques centrales, la BNS est une société cotée en bourse, et aussi un énorme investisseur sur les marchés boursiers étrangers. Un quart de son bilan est constitué d'actions étrangères - une part record - dont une grande partie se trouve à Wall Bourse dans des participations de plusieurs milliards de dollars dans des sociétés comme Apple, Microsoft et Amazon.

Les 10 principales participations de la BNS à Wall Bourse

BREXIT & PLAZA

Certaines des principales actions et certains des principaux marchés obligataires du monde enregistrent l'une de leurs pires performances au premier semestre depuis la Grande Dépression, alors que la Fed a relevé ses taux, a annoncé d'autres hausses à venir et vient de commencer à réduire son bilan via le QT.

Comme le montre le graphique suivant d'Exante Data, le montant total des réserves bancaires créées par la BOJ et la SNB pour acheter des actifs financiers l'emporte sur tous les autres, en pourcentage du PIB. Les réserves bancaires de la BOJ s'élèvent à 104 % du PIB, et celles de la SNB à 88 %.

Réserves bancaires des banques centrales

Le virage hawkish de la BNS finira par mettre un terme à l'accumulation de "dépôts à vue" par le biais d'interventions monétaires affaiblissant le franc, et la chute de 30 % du Nasdaq cette année pourrait freiner son appétit pour l'ajout à son portefeuille d'actions de 177 milliards de dollars.

En ce qui concerne le Japon, les achats d'actions et d'obligations étrangères par les investisseurs depuis le lancement des "Abenomics" en 2013 ont totalisé environ 15 à 20 milliards de dollars par mois sur une base moyenne mobile de 12 mois, avec un pic en 2016.

L'année dernière, cependant, ils ont été vendeurs d'actions étrangères et leurs achats d'obligations ont encore ralenti. Comme le note Exante Data, ils ont repris leurs modestes achats d'actions étrangères cette année encore, mais sont devenus vendeurs d'obligations étrangères.

Les flux de portefeuille du Japon à l'étranger

Mais le yen vient d'atteindre son plus bas niveau en 24 ans par rapport au dollar, autour de 136 yens, et selon certaines mesures, il est le plus faible depuis 50 ans sur une mesure du taux de change effectif réel. Si les pressions inflationnistes au Japon s'installent enfin, l'impact d'un éventuel pivot de la BOJ serait énorme.

"À un moment donné, ils vont devoir se retirer, et quand ils le feront, ce sera comme un de ces jours dont les gens se souviennent dans leur carrière, comme le Brexit, ou pour les ours plus âgés, le Plaza", a déclaré Marc Chandler, directeur général de Bannockburn Global Forex, faisant référence au départ de la Grande-Bretagne de l'Union européenne en 2016 et à l'effort coordonné du G5 pour affaiblir le dollar en 1985.

