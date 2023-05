La Fed pourrait bien relever à nouveau les taux d'intérêt américains mercredi, mais les fissures qui apparaissent sur plusieurs fronts - l'emploi, le crédit, le système bancaire et le plafond de la dette - suggèrent fortement qu'il s'agira de la dernière hausse du cycle.

Des éléments de ces quatre fronts ont été réunis cette semaine avant la réunion de l'Open Market Committee de la Fed, ce qui a incité les marchés des contrats à terme sur les taux d'intérêt à écarter toute perspective de hausse le mois prochain et même à douter d'un dernier hourra mercredi.

Avant la publication des données sur l'emploi "JOLTS" de mars, mardi, les contrats à terme sur les taux d'intérêt tablaient sur 28 % de chances que la Fed relève sa fourchette cible d'un quart de point le 14 juin, pour la porter à 5,25-5,50 %.

Cela supposait une augmentation de 25 points de base plus tard mercredi, à 5,00-5,25 %.

Le relèvement de juin n'est plus du tout à l'ordre du jour et les traders considèrent désormais qu'il y a 15 % de chances que la Fed ne procède à aucun relèvement cette semaine ou en juin. De "one and done" à "done" ?

Les fluctuations soudaines et importantes des prix du marché sont courantes et peuvent s'inverser aussi rapidement qu'elles sont apparues. Mais les preuves s'accumulent que ce que la Fed appelle un décalage "long et variable" de près de 500 points de base de resserrement monétaire depuis janvier de l'année dernière est finalement en train de mordre.

Le système bancaire a commencé à saigner en mars, et la peau de l'économie est maintenant en train de se rompre. Ceci est important pour la décision politique du 14 juin car la Fed publie également son nouveau résumé des projections économiques ce jour-là.

Alors que l'inflation reste faible et qu'il existe sans aucun doute des zones de résistance économique - on pense notamment aux indices des directeurs d'achat - les retombées de la campagne de resserrement monétaire la plus agressive depuis 40 ans ne feront que s'accroître au cours des six prochaines semaines.

Voyez ce qui s'est passé en ce qui concerne les banques, les conditions de crédit et le plafond de la dette depuis la réunion du FOMC des 21 et 22 mars, réunion au cours de laquelle "plusieurs participants" ont envisagé de maintenir les taux en suspens en raison de l'explosion du secteur bancaire au début du mois.

La banque First Republic Bank est devenue la plus grande faillite bancaire américaine depuis 2008 ; la Fed continue de fournir aux banques plus de 300 milliards de dollars de prêts d'urgence ; les conditions de crédit des petites entreprises se sont fortement détériorées ; et la secrétaire au Trésor Janet Yellen a déclaré que le Trésor pourrait se retrouver à court de liquidités le 1er juin.

"Alors que l'évolution du secteur bancaire se poursuit, certains décideurs du FOMC pourraient préférer une approche attentiste face à la perspective de hausses de taux supplémentaires en juin et au-delà", a écrit Ryan Wang, économiste américain de HSBC, mardi.

UN SURSAUT DE LA PART DES BANQUES RÉGIONALES

Rien n'indique que les banques régionales sortiront de la ligne de mire en temps utile. L'indice KBW des banques régionales a chuté de 5,5 % mardi pour atteindre son niveau le plus bas depuis deux ans et demi et a perdu un tiers de sa valeur en deux mois.

La fuite des dépôts s'est peut-être arrêtée, mais les responsables de la Fed sont parfaitement conscients de la boucle de rétroaction négative sur l'économie, étant donné les liens profondément ancrés entre les petites banques et les entreprises.

Selon Goldman Sachs, 70 % des prêts commerciaux et industriels accordés aux petites entreprises proviennent de banques dont les actifs sont inférieurs à 250 milliards de dollars ; dans plus de la moitié des comtés américains, les banques qui ne sont pas "d'importance systémique mondiale" accordent 90 % des prêts aux petites entreprises ; et 75 % des prêts aux petites entreprises sont accordés par des banques situées dans un rayon de 40 km autour de l'emprunteur.

"Cette attaque constante contre les banques régionales est destructrice pour les marchés financiers et, en fin de compte, pour l'économie", a tweeté mardi Eric Rosengren, ancien président de la Fed de Boston.

Les petites entreprises représentent environ 40 % de l'emploi national. Les chiffres de mardi ont montré que les offres d'emploi "JOLTS" - l'indicateur du marché du travail préféré du président de la Fed Jerome Powell - ont chuté pour un troisième mois pour atteindre leur niveau le plus bas depuis près de deux ans.

L'enquête de mars sur les petites entreprises réalisée par la Fédération nationale des entreprises indépendantes a montré de nombreux signes de faiblesse, et la prochaine enquête d'opinion sur les agents de crédit (Senior Loan Officer Opinion Survey) retiendra encore plus l'attention qu'à l'accoutumée.

L'enquête trimestrielle des banques sur le resserrement ou l'assouplissement des conditions de prêt sera publiée la semaine prochaine, mais elle est déjà entre les mains des responsables de la fixation des taux du FOMC cette semaine.

Cela n'aura que peu d'importance si l'incapacité à résoudre l'impasse sur la limite de la dette américaine de 31 400 milliards de dollars signifie que le Trésor est à court de liquidités et que le pays - et le monde - est soudainement confronté au risque d'un défaut de paiement de la part des États-Unis.

De nombreux analystes estiment que la date dite "X", à laquelle les caisses de l'État seront à sec, se situera vers la fin du mois de juillet ou le début du mois d'août, bien qu'un temps utile en juin ne soit pas à exclure. Lundi, Mme Yellen a prévenu que cette date pourrait être le 1er juin.

La Fed relèvera-t-elle ses taux le 14 juin si la question est toujours d'actualité ? Il ne faut jamais dire jamais, mais la réponse courte est non.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters).

