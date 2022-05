Column- 'TINA' continue de pousser les hedge funds à la hausse sur le dollar : McGeever

Les fonds ont amassé leur plus gros pari en six mois que le dollar va se renforcer par rapport aux principales devises du monde, et vous pouvez comprendre pourquoi.

Qu'il s'agisse de l'élargissement des écarts de taux d'intérêt et de rendement, des perspectives de croissance relative favorables et des flux de valeurs refuges dans un contexte d'explosion de la volatilité des marchés d'actions et de crypto-monnaies, de nombreux facteurs expliquent l'ascension du billet vert à un sommet de 20 ans.

Les dernières données de la Commodity Futures Trading Commission montrent que les fonds ont augmenté leur position nette longue en dollars contre les devises du G10 à 20,6 milliards de dollars au cours de la semaine du 10 mai, contre 19,8 milliards de dollars la semaine précédente.

Il s'agit de la plus grande position nette longue depuis début décembre de l'année dernière. La tendance haussière est généralisée - les fonds sont longs en dollars par rapport à toutes les principales devises, à l'exception de l'euro, et la position courte est très faible par rapport aux normes historiques.

Une position longue sur un actif ou un titre est effectivement un pari que sa valeur va augmenter, et une position courte est le contraire.

Graphique : CFTC positions en dollars & Dollar Index

Graphique : Position nette en dollars de la CFTC & indice du dollar

Le Dollar Index, une mesure de la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises majeures, a dépassé 104,00 le 9 mai pour la première fois depuis décembre 2002, soutenu par la hausse du taux de la Réserve fédérale d'un demi-point de pourcentage et la promesse du président de la Fed, Jerome Powell, que d'autres mouvements de 50 points de base sont à venir.

6 MILLIARDS DE DOLLARS PARIÉS CONTRE LA LIVRE STERLING

Les analystes de Goldman Sachs estiment que le dollar est surévalué de 18 % mais se montrent prudents en appelant à une correction, tandis que les analystes de Barclays notent que le dollar semble tendu mais ont néanmoins relevé leurs prévisions.

"Plus cher pour plus longtemps", écrivait Barclays lundi.

Il y a un débat à avoir sur l'ampleur du resserrement final de la Fed - le taux terminal impliqué par la tarification du taux de financement sécurisé au jour le jour (Secured Overnight Financing Rate, SOFR) est tombé à 3 % contre près de 3,50 % le 4 mai, jour de la décision politique de la Fed - mais la plupart des observateurs pensent qu'elle sera encore nettement plus agressive que ses pairs.

Par exemple, la Banque d'Angleterre a également relevé ses taux une nouvelle fois ce mois-ci, mais a mis en garde contre les risques de récession et la possibilité d'une inflation à deux chiffres. Ce n'était pas ce que la livre sterling voulait entendre, et sa dégringolade s'est fortement accélérée.

Les fonds CFTC ont toujours été courts sur la livre depuis la mi-novembre, à l'exception de la semaine précédant l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février. Ils ont été courts chaque semaine depuis - ce pari vaut maintenant plus de 6 milliards de dollars - et vendredi, la livre sterling a atteint son plus bas niveau depuis deux ans, à 1,2155 $.

Graphique : Positions CFTC sur la livre sterling

La Banque centrale européenne oriente les marchés vers une probable hausse des taux en juillet, mais les bruits de faucon sont complètement noyés par les sonneries d'alarme de la récession. Le glissement de l'euro vers la parité avec le dollar commence à inquiéter les responsables de la BCE.

Les fonds CFTC sont redevenus longs en euros au cours de la dernière semaine, soit une variation de position de près de 3 milliards de dollars d'une semaine sur l'autre. Mais ces positions longues auront été écrasées par la chute de la devise à un niveau aussi bas que 1,0350 $.

Derek Halpenny, de MUFG, estime que le plus bas niveau de l'euro en 2017 (1,0340 $) est la dernière ligne de défense avant 1,00 $ et la première fois à parité depuis 2002. Si les fonds spéculatifs pensent de la même manière, ils pourraient bien passer à une position courte nette sur l'euro assez rapidement.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters)