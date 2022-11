Column-Wall street remercie et attend la fin de l'année avec impatience : McGeever

Depuis qu'il a atteint son plus bas niveau sur deux ans en octobre, le S&P 500 a rebondi de 15 %, même si les taux d'intérêt, les attentes de resserrement de la Fed et les probabilités de récession ont tous augmenté, et si les perspectives de croissance des bénéfices se sont détériorées.

Les investisseurs semblent déterminés à clôturer l'année en récupérant autant que possible leurs pertes antérieures, et la bonne nouvelle est que l'historique des transactions post-Thanksgiving est de leur côté.

Selon Ryan Detrick, stratège en chef des marchés chez Carson Group, sur les 23 années depuis 1950 où le S&P 500 a baissé en cumul annuel à Thanksgiving, il a augmenté dans les semaines restantes de l'année 14 fois.

La perte moyenne depuis le début de l'année le jour de Thanksgiving au cours de ces années était de 10,5 %, et la hausse moyenne après Thanksgiving jusqu'au 31 décembre était de 1,5 %.

Cette année, la perte cumulée du S&P 500 le jeudi de Thanksgiving a été de 15,5 %, alors qu'il avait perdu jusqu'à 27 % à la mi-octobre. Peut-il maintenir cette dynamique de reprise ?

"Nous entrons dans l'une des périodes saisonnières haussières de l'année et, étant donné la probabilité d'un pic continu de l'inflation et d'un virage dovish pour la Fed prochainement ... nous sommes à l'affût d'un autre fort rallye de fin d'année", a déclaré M. Detrick.

S'il y a une année où Wall street était prête à enregistrer une hausse supérieure à la moyenne au cours des dernières semaines de négociation de l'année, c'est bien celle-ci.

Même au-delà de la "FOMO" (peur de manquer) instinctive des investisseurs sur la hausse en cours, le positionnement est extrêmement léger et les portefeuilles sont historiquement sous-pondérés en actions. Cela renforce le biais haussier qui anime actuellement le marché, indépendamment des fondamentaux tels que les perspectives de croissance ou les taux d'intérêt.

Du point de vue de la gestion du risque, les investisseurs seront réticents à commencer une nouvelle année avec une forte sur- ou sous-pondération, ils seront donc enclins à inverser cette tendance à mesure que l'année en cours se termine.

CONSERVER CETTE SOUS-PONDÉRATION

Selon la dernière enquête mondiale de Bank of America auprès des gestionnaires de fonds, les niveaux de liquidités des investisseurs en novembre s'élevaient à 6,2 %. Il s'agit d'une légère baisse par rapport au sommet de 6,3 % atteint le mois précédent en 21 ans, mais ce chiffre reste bien supérieur à la moyenne à long terme de 4,9 %.

Par rapport au positionnement moyen des 10 dernières années, la plus grande sous-pondération des investisseurs ce mois-ci concerne les actions. Leur allocation actuelle en actions est inférieure de 2,4 écarts-types à la moyenne à long terme.

Leur position de sous-pondération pure et simple des valeurs technologiques, quant à elle, est la plus importante depuis 2006.

"Une manne du ciel pour les haussiers du quatrième trimestre", ont écrit les analystes de BofA dans la note mensuelle.

Le marché obligataire a beau crier à la récession - la quasi-totalité de la courbe des taux du Trésor américain est inversée, certaines parties présentant l'inversion la plus profonde depuis plus de 40 ans -, les signaux de Wall street peuvent se résumer ainsi : restez calmes et continuez à acheter jusqu'à la fin de l'année.

Regardez les jauges de volatilité de Wall street. L'indice VIX de la volatilité implicite a atteint mercredi un plus bas de trois mois à 20,32 et a maintenant chuté six jours de suite, la plus longue série de baisses depuis mai.

Ayant considérablement réduit leurs pertes du début de l'année, les actions n'évaluent pas les dommages que des taux d'intérêt plus élevés vont causer. Elles le feront à un moment donné, mais pas encore.

En substance, les actifs "sans risque" sont préparés au pire, mais pas les actifs à risque. Le verre des investisseurs obligataires est toujours à moitié vide, tandis que les investisseurs en actions sont par nature optimistes et ne tiennent généralement pas compte des signaux d'alarme jusqu'à ce qu'il soit trop tard.

Pour reprendre la fameuse phrase de l'ancien PDG de Citigroup, Chuck Prince, en 2007, tant que la musique joue, les investisseurs en actions continueront à danser. La musique de la fête est en marche.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters).

