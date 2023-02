Column-Watch the dollar for de-globalisation :Mike Dolan

Un an après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les fractures géopolitiques semblent faire reculer les liens commerciaux mondiaux et l'interdépendance financière à grande vitesse.

Les blocs politiques se recomposent, le nationalisme économique est en hausse et la finance internationale doit analyser un niveau de risque transfrontalier jamais vu depuis plus de 30 ans.

Mais les conditions financières mondiales - et la force du dollar américain en tant qu'indicateur de cette situation - pourraient jouer un rôle plus important que ne le laisse entendre le récit politique plus dramatique.

Les deux se nourrissent probablement l'un de l'autre, bien sûr. Et ni l'un ni l'autre n'est bon pour les économies en développement qui commencent seulement à attirer à nouveau des investissements importants pour la première fois depuis la pandémie de COVID-19 et les chocs en Ukraine.

Dans une présentation qui a attiré de nombreux regards la semaine dernière, le conseiller économique de la Banque des règlements internationaux, Hyun Song Shin, a montré comment les conditions de crédit transfrontalières et la façon dont elles se reflètent dans le coût du dollar ont eu l'effet le plus pernicieux sur la mondialisation au cours de la dernière décennie.

Ses diapositives mettent en évidence comment la croissance incessante du commerce international qui définit la mondialisation - mesurée par les volumes d'exportation mondiaux en tant que part du produit intérieur brut mondial - a atteint un pic juste avant le krach bancaire de 2008 et a essentiellement stagné depuis, malgré la reprise des creux post-crash et post-pandémie.

Le lien simple que Hyun a souligné est entre le boom du commerce des biens qui a conduit la mondialisation avant le krach et l'importance du financement de la chaîne d'approvisionnement et du crédit transfrontalier pour son expansion. Comme ce financement, mesuré en gros par les prêts bancaires transfrontaliers par rapport au PIB mondial, n'a jamais retrouvé les sommets de 2007 et 2008, il affirme que les deux sont inextricablement liés.

Comme la plupart des financements commerciaux et des emprunts internationaux sont effectués en dollars, la demande de la devise américaine et les mouvements de la valeur du billet vert constituent l'une des meilleures approximations des conditions de crédit mondiales en général.

"Cette stagnation a commencé bien avant le choc Covid", écrit Hyun. "Les preuves suggèrent que la mondialisation financière et la mondialisation réelle sont les deux faces d'une même pièce".

"Un dollar plus fort a tendance à aller de pair avec un resserrement des conditions financières mondiales et une activité plus faible de la chaîne d'approvisionnement."

Graphique 3 : Graphique BIS sur les chaînes de valeur mondiales, https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/xmvjkngzrpr/Three.PNG

Graphique 4 : Graphique BRI sur le commerce mondial en tant que part du PIB, https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/gkvlwlmrbpb/Five.PNG

Graphique 5 : Graphique de la BRI sur le financement transfrontalier, https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/myvmoamdavr/Four.PNG

FRAGMENTATION

Pour les marchés qui observent les transactions en dollars et les conditions financières au jour le jour, il peut être difficile de voir une cause et un effet aussi directs.

Mais si l'on considère que le "large" Dollar Index de la Fed, pondéré en fonction des échanges commerciaux, est encore près de 40 % au-dessus du niveau le plus bas de 2008 - même après le recul de 8 % par rapport au pic de l'année dernière - on peut se faire une idée de l'étroitesse des conditions financières mondiales depuis 15 ans.

La force du taux de change du dollar au cours de la décennie a été quelque peu compensée par des taux d'emprunt réels en dollar historiquement bas. Le rendement réel moyen à 10 ans depuis 2008 était inférieur à 0,4 %.

Mais comme la Réserve fédérale a fait passer les taux d'intérêt de près de zéro à 4,75 %, leur plus haut niveau depuis 16 ans, afin de refroidir l'inflation, ces taux d'emprunt réels à 10 ans ont à nouveau bondi à plus de 1,5 %, atteignant déjà une moyenne de 0,55 % depuis le début de l'année dernière.

Ainsi, le recul du dollar par rapport à ses sommets de septembre dernier ne propose qu'un soulagement partiel.

Plus inquiétant, contre-intuitif, est la réaccélération inattendue des économies américaine et mondiale jusqu'à présent en 2023 qui suggère peu de soulagement sur les taux d'emprunt à l'horizon et très peu sur le dollar non plus.

Si la Fed est forcée de pousser les taux beaucoup plus haut à partir d'ici, les autres banques centrales pourraient ne pas être capables ou désireuses de suivre le rythme.

Cela ne veut pas dire que la politique est un spectacle secondaire. Il ne fait aucun doute que la pandémie et la géopolitique entourant l'Ukraine et Taïwan ont été des perturbations potentielles majeures du commerce mondial en elles-mêmes.

Le nouveau monde de la politique des blocs, de la sécurité économique et de la fragilité des chaînes d'approvisionnement a vu des vagues d'"onshoring", de "nearshoring" ou de "friend shoring" des chaînes d'approvisionnement et de grandes poussées politiques pour décrocher l'autosuffisance nationale dans tous les domaines, de l'énergie à l'alimentation en passant par les produits pharmaceutiques et les puces électroniques.

En soi, cela rend le financement transfrontalier plus difficile si les banques mondiales craignent de s'exposer à tout, du risque de sanctions aux contrôles des capitaux, voire à un examen politique direct.

De plus, la réduction des échanges commerciaux, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et la délocalisation vers des sites nationaux où les salaires sont plus élevés sont tous potentiellement inflationnistes à long terme et ne feront probablement que soutenir les coûts d'emprunt plus longtemps. Et les tensions militaires font traditionnellement grimper le dollar de manière plus générale en tant que réserve de valeur.

Mais la boucle peut se nourrir d'elle-même.

Les marchés émergents, où les indices boursiers ont aussi fondamentalement stagné depuis 2008 et sont toujours en dessous des sommets de 2007, sont à l'extrémité pointue de ce bâton de démondialisation.

"Une plus grande fragmentation découlant de la guerre (en Ukraine) constitue un sérieux revers pour la mondialisation et incitera les investisseurs à se concentrer sur les spécificités des pays plutôt que sur les marchés émergents en tant que classe d'actifs", ont déclaré cette semaine aux clients Mahmood Pradhan, responsable macro mondial d'Amundi, et Anna Rosenberg, responsable de la géopolitique.

"Les investisseurs doivent faire face à un nouvel équilibre géopolitique caractérisé par des chaînes de valeur plus courtes, un plus grand protectionnisme et une inflation plus élevée."

Si le dollar américain est la principale girouette, les rumeurs de sa disparition cette année semblent déjà avoir été largement exagérées. Après seulement sept semaines, le dollar est déjà en hausse de près de 1 % pour l'année en cours.

Le record de 44 milliards de dollars d'emprunts contractés en janvier par les gouvernements des marchés émergents ressemble déjà à une fenêtre qui pourrait se refermer plus rapidement que prévu.

Selon Morgan Stanley, le rebond du dollar a déjà été largement responsable d'une réduction de plus de la moitié des rendements totaux pour l'année dans la dette émergente locale et il y a peu de signes que les investisseurs soient attirés à nouveau, à moins que les données économiques américaines ne commencent à montrer un certain ralentissement bientôt.

"Le sentiment s'est dégradé plutôt que d'être optimiste quant à l'opportunité de déployer des liquidités dans la classe d'actifs à des prix moins élevés", ont-ils déclaré, ajoutant que la tentation de rendements en liquidités américains de plus de 5 % et la fermeté du dollar en font un argument difficile à défendre.

Graphique 6 : Dollar Index large de la Fed sur 16 ans, https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/movakqmxyva/Seven.PNG

Graphique 1 : Primes de rendement américaines à 2 ans par rapport au G7, https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/klvygnexkvg/One.PNG

Graphique 2 : surprises de l'économie mondiale, https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/zjvqjyqxepx/Two.PNG

Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.