ComAsia : Une place de marché exceptionnelle où trouver les meilleurs produits asiatiques en Europe

Une place de marché exceptionnelle où trouver les meilleurs produits asiatiques en Europe



PARIS, FRANCE - Media OutReach - 22 novembre 2018 - Du 27 au 29 novembre 2018, Paris sera le point stratégique des acheteurs européens à la recherche de nouveaux articles dans les catégories de vente au détail « cadeaux », « maison » et « lifestyle » avec le salon ASIAN GIFTS & HOUSEWARES SHOW- PARIS.



Organisé par la société Comasia Limited établie à Hong Kong, le salon revient pour sa 2ème édition à PARIS NORD, VILLEPINTE, soutenu activement par de nombreux fournisseurs asiatiques de qualité, désireux de rencontrer et de vendre directement aux acheteurs sur le continent européen. Quelques 320 fabricants et exportateurs en provenance de Chine, d'Hong Kong, de Taïwan, d'Inde, d'Indonésie, des Philippines, du Bangladesh, du Sri Lanka et de Croatie, exposeront leurs meilleurs conceptions et produits créatifs sur plus de 370 stands.



Cet événement inaugural (autrefois connu sou le nom de MEGA SHOW-Paris) a été lancé en 2017 avec la participation active de plus de 300 exposants qui ont rencontré plus de 1 300 visiteurs commerçants sur les trois journées du salon. La deuxième édition de cette année a reçu le nom de Asian Gifts & Housewares Show afin de mieux présenter la gamme de produits et l'approche mercatique de l'événement. En tant que nouvelle plateforme d'approvisionnement en produits asiatiques unique en Europe, le Paris Show réunit une sélection intéressante de producteurs issus d'Asie, prêts à rencontrer un grand nombre d'importateurs, de grands magasins, d'enseignes, de sociétés de vente par correspondance et de distributeurs venant de France et de toute l'Europe.

Parmi le large éventail d'articles qui seront présentés figurent entre autres des produits artisanaux, des objets publicitaires, des cadeaux promotionnels, des articles de Noël et de fête, des accessoires de mode, des papiers cadeau et des emballages, des jouets et des jeux, des produits de la maison, des décorations d'intérieur, des meubles, des appareils électroménagers, des articles de cuisine et d'art de la table, des articles de quincaillerie et de rénovation, du linge de maison, des tapis et des revêtements de sol, des accessoires pour chambre à coucher et salle de bain, sans oublier des produits pour l'extérieur.



Le salon 2018 Paris Show s'emploie à fournir une plateforme commerciale exceptionnelle aux acheteurs européens professionnels qui, désormais, ont tendance à s'approvisionner et à acheter en plus petites quantités et sur un cycle d'achat plus court. Les acheteurs participants pourront entrer en contact avec une multitude de sociétés venant d'Asie, lesquelles n'ont cessé d'investir pleinement dans le design des produits, l'innovation, l'amélioration de la qualité et de la livraison, sans oublier la fabrication de gammes et produits plus écologiques.



Outre des badges d'entrée gratuits, un parrainage financier pouvant atteindre jusqu'à 100 euros sera également offert aux acheteurs professionnels préenregistrés qualifiés. Vous trouverez de plus amples informations et des actualités concernant le salon sur le site Internet de l'événement : www.asiangnhparis.com.

