Combats intenses à Sievierodonetsk, ville ukrainienne bombardée.

Sievierodonetsk et sa ville jumelle Lysychansk, sur la rive opposée du fleuve Siverskyi Donets, sont les dernières parties contrôlées par les Ukrainiens de la province de Louhansk, dont la Russie est déterminée à s'emparer comme l'un de ses principaux objectifs de guerre.

Le secrétaire du Conseil de sécurité ukrainien, Oleksiy Danilov, a déclaré jeudi que la situation à Sievierodonetsk était "extrêmement compliquée" et que les forces russes concentraient toutes leurs forces dans la région.

"Ils n'épargnent pas leur peuple, ils envoient des hommes comme de la chair à canon ... ils bombardent nos militaires jour et nuit", a déclaré Danilov dans une interview à Reuters.

L'Ukraine affirme que son seul espoir de renverser la vapeur en sa faveur dans la petite ville industrielle est de disposer de plus d'artillerie pour compenser la puissance de feu massive de la Russie.

Dans une rare mise à jour depuis Sievierodonetsk, le commandant du bataillon de la garde nationale ukrainienne Svoboda, Petro Kusyk, a déclaré que les Ukrainiens attiraient les Russes dans les combats de rue pour neutraliser leur avantage en artillerie.

"La journée d'hier a été fructueuse pour nous - nous avons lancé une contre-offensive et dans certaines zones, nous avons réussi à les repousser d'un ou deux blocs. Dans d'autres, ils nous ont repoussés, mais juste d'un ou deux bâtiments", a-t-il déclaré lors d'une interview télévisée.

Mais il a ajouté que ses forces souffraient d'un manque "catastrophique" d'artillerie de contre-batterie pour riposter aux canons russes, et que l'obtention de telles armes transformerait le champ de bataille.

Reuters n'a pas pu vérifier les rapports sur le champ de bataille.

Dans le sud, où la Russie tente d'imposer son autorité sur une portion de territoire occupé couvrant les provinces de Kherson et de Zaporizhzhia, le ministère ukrainien de la défense a déclaré avoir conquis de nouveaux terrains lors d'une contre-attaque dans la province de Kherson.

Le président Volodymyr Zelenskiy a déclaré dans une allocution en soirée que l'Ukraine avait "des développements positifs dans la région de Zaporizhzhia, où nous parvenons à perturber les plans des occupants". Il n'a pas fourni de détails.

Reuters n'a pas pu vérifier de manière indépendante la situation sur le terrain à Zaporizhzhia ou à Kherson. Les mandataires installés par la Russie dans les deux provinces disent qu'ils prévoient des référendums pour rejoindre la Russie.

Des milliers de personnes ont été tuées et des millions ont fui depuis que la Russie a lancé son "opération militaire spéciale" pour désarmer et "dénazifier" son voisin le 24 février. L'Ukraine et ses alliés qualifient l'invasion de guerre d'agression non provoquée.

S'exprimant à Moscou pour marquer le 350e anniversaire de la naissance du tsar russe Pierre le Grand, le président Vladimir Poutine a établi un parallèle entre ce qu'il a décrit comme leurs quêtes historiques pour reconquérir ce qu'il a appelé les terres russes.

"Pierre le Grand a mené la Grande Guerre du Nord pendant 21 ans. On pourrait croire qu'il était en guerre contre la Suède, qu'il leur prenait quelque chose. Il ne leur a rien pris, il a rendu (ce qui appartenait à la Russie)", a déclaré Poutine.

NOUS RESTONS

Le maire de Sievierodonetsk, Oleksandr Stryuk, a déclaré qu'environ 10 000 civils étaient toujours bloqués dans la ville, soit environ un dixième de sa population d'avant-guerre.

À l'ouest de Sievierodonetsk, la Russie pousse du nord et du sud, essayant de piéger les forces ukrainiennes dans la région de Donbas, comprenant Luhansk et la province voisine de Donetsk.

La Russie a bombardé plus de 20 villes de Donetsk et de Louhansk jeudi, détruisant ou endommageant 49 maisons, plusieurs usines de fabrication, des bâtiments agricoles et une gare ferroviaire, a déclaré l'armée ukrainienne. Deux civils ont été tués, a-t-elle ajouté.

La Russie affirme qu'elle ne vise pas les civils.

À Soledar, une ville saline près de Bakhmut, à proximité de la ligne de front, les bâtiments ont été transformés en cratères par l'explosion.

Les habitants restants, pour la plupart des personnes âgées, s'abritaient dans une cave bondée. Antonina, 65 ans, s'était aventurée dehors pour voir son jardin. "Nous restons. Nous vivons ici. Nous sommes nés ici", a-t-elle sangloté. "Quand tout cela va-t-il finir ?"

GRAIN

Dans la République populaire autoproclamée de Donetsk, l'une des proxies de la Russie dans l'est de l'Ukraine, un tribunal a condamné à mort deux Britanniques et un Marocain qui avaient été capturés alors qu'ils combattaient pour l'Ukraine, ont rapporté les agences de presse russes.

La Grande-Bretagne a condamné la décision du tribunal en la qualifiant de "jugement fictif" sans aucune légitimité.

L'Ukraine est l'un des plus grands exportateurs de céréales et d'huile alimentaire au monde, et l'attention internationale s'est concentrée ces dernières semaines sur la menace d'une famine internationale considérée comme causée par le blocus russe des ports ukrainiens de la mer Noire.

"Des millions de personnes pourraient mourir de faim si le blocus russe de la mer Noire se poursuit", a déclaré M. Zelenskiy dans des remarques télévisées.

La Russie impute la crise alimentaire aux sanctions occidentales qui restreignent ses propres exportations de céréales. Elle affirme être prête à laisser les ports ukrainiens ouverts aux exportations si l'Ukraine retire les mines et remplit d'autres conditions. L'Ukraine qualifie ces propositions de promesses vides.

