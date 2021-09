Combien pèse le plus gros ETF du monde ?

Quand la question a été posée à l'équipe d'analystes de Zonebourse, tout le monde avait la réponse sur le sous-jacent, mais les estimations concernant l'actif sous gestion étaient toutes sous-dimensionnées (note pour plus tard : être plus sélectif à l'avenir concernant nos recrues).

Le plus gros ETF du monde est géré par State Street via la marque SPDR (prononcer "Spider"), qui a pris dans sa toile un peu plus de 400 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Il réplique bien évidemment l'indice large américain S&P500. 400 Mds$, c'est plus que le PIB annuel d'Israël ou deux fois la fortune présumée d'Elon Musk qui occupe la première place du classement Bloomberg des milliardaires. C'est aussi un peu moins que la capitalisation de Walmart, mais un peu plus que celle de LVMH.

Source Statista avec etfdb.com

