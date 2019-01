Comgest : prudence sur les marchés en 2019

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Selon Comgest, il est nécessaire d’être particulièrement vigilant sur les niveaux de valorisation mais aussi sur la durabilité des opportunités de croissance. « Nous avons déjà commencé à alléger et vendre des actions de notre fonds global Comgest Growth World détenues parfois depuis plus de dix ans, soit parce que la trajectoire de croissance à long terme des entreprises semblait moins certaine, soit, surtout, parce que les valorisations atteintes étaient élevées en termes historiques », précise Comgest.Cela concerne notamment des titres du secteur des technos ou de l'automatisation industrielle. En revanche, il existe, pour des investisseurs axés sur le long terme, de nombreux business models robustes, qui offrent un potentiel de croissance et des résultats visibles, stables et durables dans la plupart des contextes économiques, indépendamment du lieu ou du secteur." Un secteur dans lequel nous venons d'identifier de nouvelles idées et de renforcer des positions existantes est celui des biens de consommation de base aux Etats-Unis et en Europe, subitement délaissé par les investisseurs en raison du risque inflationniste, de pression sur le prix des matières premières et de risques sur la distribution ", a commenté Comgest.Il en est de même pour des fournisseurs de matériel médical de premier plan comme Medtronic et Becton Dickinson, qui offrent des opportunités de forte croissance régulière et très visible soutenue par des lancements de produits innovants, la pénétration de marchés émergents et des prix concurrentiels.