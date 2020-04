Comité de crise sur les délais de paiement : face à des incidents de paiement en forte hausse, les comportements solidaires sont indispensables

Comite de crise sur les délais de paiement :

face à des incidents de paiement en forte hausse, les comportements solidaires sont indispensables

Afin de remédier aussi efficacement que possible aux défauts de paiement en forte hausse en raison de la crise sanitaire, le comité de crise traite prioritairement les signalements qui impliquent les grandes entreprises ayant un impact structurel sur l'économie française. Sa mission est fondée sur deux objectifs : identifier les entreprises dont les pratiques solidaires et vertueuses nécessitent d'être valorisées et partagées, et agir sur les comportements anormaux recensés avec l'appui des organisations socio-professionnelles.

Des entreprises solidaires…

Dans un contexte inédit pour de nombreuses entreprises, certaines entreprises ont fait de la solidarité économique l'arme la plus efficace pour lutter contre les conséquences de la crise. Le comité tient à féliciter ces entreprises exemplaires qui ont mis en place un paiement accéléré de leurs fournisseurs et encourage la diffusion la plus large possible de ces bonnes pratiques.

Les 10 premières entreprises solidaires identifiées par le comité de crise

BOUYGUES TELECOM DANONE EDF ENEDIS ILIAD FREE JOUVE L'OREAL ORANGE SODEXO SYSTEME U

…dans un contexte difficile

Depuis le début de la crise, les incidents se multiplient. Lors de la semaine du 30 mars, ceux-ci ont triplé par rapport à la même période en 2019 pour atteindre un montant d'environ 270 millions d'euros. Cette accumulation d'incidents à l'échéance de fin mars s'explique tout d'abord par des raisons spécifiques à la crise Covid-19 : les fermetures d'entreprises ou encore les défauts d'acheminement du courrier ne permettant pas de valider les ordres de paiement domiciliés. La volonté de certaines entreprises de retenir de la trésorerie en ne payant pas leurs fournisseurs est également à souligner. En parallèle, le nombre de sollicitations et de médiations adressées au Médiateur des entreprises chaque semaine a été multiplié par 10.