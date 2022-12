Comment 2022 a choqué, secoué et fait rouler les marchés mondiaux

Le décompte des chiffres finaux est utile, mais il est loin de raconter toute l'histoire.

Oui, les actions mondiales ont perdu 14 000 milliards de dollars et se dirigent vers la deuxième pire année de leur histoire, mais il y a eu près de 300 hausses de taux d'intérêt et trois reprises de plus de 10 % pendant cette période, ce qui rend la volatilité effrayante.

Les principaux moteurs ont été la guerre en Ukraine, combinée à une inflation galopante alors que les économies mondiales sortaient de la pandémie, mais que la Chine restait entravée par celle-ci.

Les bons du Trésor américain et les obligations allemandes, qui sont les repères des marchés d'emprunt mondiaux et les actifs traditionnels à privilégier en période de crise, ont perdu respectivement 16 % et 24 % en dollars.

Jeffery Gundlach, de DoubleLine Capital, surnommé le "roi de l'obligation" sur les marchés, affirme que les conditions ont été si mauvaises à certains moments que son équipe a trouvé presque impossible de négocier pendant plusieurs jours.

"Il y a eu une grève des acheteurs", a-t-il déclaré. "Et c'est compréhensible car les prix n'ont fait que baisser jusqu'à récemment".

Graphique 6 : Déplacements sismiques, https://www.reuters.com/graphics/GLOBAL-MARKETS/egpbyyqjdvq/chart.gif

Le drame s'est déclenché dès qu'il est apparu clairement que le COVID n'allait pas à nouveau bloquer l'économie mondiale et que la banque centrale la plus influente du monde, la Réserve fédérale américaine, envisageait sérieusement de relever les taux d'intérêt.

Les rendements du Trésor à dix ans ont bondi de moins de 1,5 % à 1,8 %, faisant perdre 5 % à l'indice mondial des actions MSCI rien qu'en janvier.

Ce rendement est maintenant à 3,68 %, les actions sont en baisse de 20 % tandis que les prix du pétrole ont bondi de 80 % avant de tout abandonner. La Fed a procédé à des hausses de 400 points de base et la Banque centrale européenne à un record de 250 points de base, alors qu'elle avait déclaré l'année dernière qu'il était peu probable qu'elle bouge.

Le dollar a augmenté de près de 9 % par rapport aux principales devises mondiales, et de 12,5 % par rapport au yen japonais, même après qu'une surprise de dernière minute de la Banque du Japon cette semaine ait donné un coup de pouce au yen.

Sur les marchés émergents, les problèmes d'inflation et de politique monétaire de la Turquie ont coûté à la lire 28 % de plus, mais son marché boursier est le plus performant au monde.

L'Égypte, aux abois, a dévalué sa monnaie de plus de 36 %. Le cedi du Ghana s'est effondré de 60 %, le pays ayant rejoint le Sri Lanka en situation de défaut de paiement. Bien qu'il soit bien en deçà de ses sommets de juin, le rouble russe reste la deuxième monnaie la plus performante au monde, soutenue par les contrôles de capitaux de Moscou. Il s'était initialement effondré après l'invasion de l'Ukraine.

Graphique 5, La force du dollar domine les marchés des changes, https://www.reuters.com/graphics/GLOBAL-MARKETS/zdpxddkarpx/chart.png

"Si vous me demandez ce qui se passera l'année prochaine, je ne pourrais vraiment pas vous le dire", a déclaré Robert Alster, directeur des investissements de Close Brothers Asset Management, qui, comme beaucoup, a également souligné l'effondrement de la livre et des marchés obligataires britanniques lorsque le gouvernement éphémère de Liz Truss a flirté avec une explosion de dépenses non financées.

Les rendements des gilts à dix ans ont grimpé de plus de 100 points de base et la livre a perdu 9 % en quelques jours - des mouvements d'une telle ampleur sont rares sur les grands marchés.

"Si vous vendez mal, ne soyez pas surpris si cela descend comme une tasse de maladie froide", a déclaré Michael Hewson, analyste chevronné de CMC Markets.

PROBLÈMES TECHNIQUES

La flambée des taux a également fait perdre 3,6 trillions de dollars aux titans de la technologie. Facebook et Tesla ont tous deux subi une hémorragie de plus de 60 %, tandis que Google et Amazon d'Alphabet ont respectivement perdu 40 % et 50 %.

Les actions chinoises ont connu une reprise tardive grâce à des signes indiquant que les jours de sa politique de zéro COVID sont comptés, mais elles sont toujours en baisse de 25 % et la dette publique en "monnaie forte" des marchés émergents enregistrera sa première perte consécutive.

Graphique 7 : 14 000 milliards de dollars effacés de la valeur des actions mondiales,

Les introductions en bourse et les ventes d'obligations ont également chuté presque partout, sauf au Moyen-Orient, tandis que les matières premières ont été la classe d'actifs la plus performante pour une deuxième année consécutive.

La hausse de plus de 50 % du gaz naturel est la meilleure de ce groupe, bien qu'elle soit largement due à la guerre en Ukraine qui a fait grimper les prix de 140 % à un moment donné.

Les inquiétudes croissantes concernant la récession, ainsi que le projet de l'Occident de cesser d'acheter du pétrole russe, font que le Brent a rendu la totalité des 80 % qu'il avait gagnés au premier trimestre, tout comme le blé et le maïs.

Graphique 8 : Le prix de la guerre,

Le marché des cryptomonnaies a été encore plus chaotique. Le bitcoin termine 2022 dépouillé de son cocktail d'argent bon marché et de paris à effet de levier.

La principale cryptomonnaie a perdu 60 % de sa valeur, tandis que le marché des cryptomonnaies au sens large a diminué de 1,4 billion de dollars, écrasé par l'effondrement de l'empire FTX de Sam Bankman-Fried, de Celsius et des supposées "monnaies stables" terraUSD et Luna.

"Ce qui s'est passé sur les marchés mondiaux cette année a été traumatisant", a déclaré Stefan Gerlach, économiste en chef d'EFG Bank et ex-gouverneur adjoint de la banque centrale d'Irlande.

"Mais si les banques centrales n'avaient pas sous-estimé la hausse de l'inflation de manière aussi spectaculaire et n'avaient pas dû augmenter les taux d'intérêt, cela n'aurait pas été aussi catastrophique".

Graphique 3 : Spot the bounce Spot the bounce, https://www.reuters.com/graphics/GLOBAL-MARKETS/jnpwyyazapw/chart.png