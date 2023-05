Les relations entre Sam Bankman-Fried, l'ancien PDG en disgrâce de la plateforme FTX, et George Santos, le membre du Congrès de Long Island, font l'objet de graves accusations criminelles. Dans l'Analyse Cryptique on décortique un récit tortueux de corruption politique présumée, de détournement de fonds et d'intrigue financière. Mais avant ce scandale aux proportions épiques, place aux actualités essentielles de la semaine.

Block 1 : Les actualités essentielles

Binance quitte le Canada

Binance, la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde, a annoncé son retrait du marché canadien à cause de la régulation jugée trop restrictive. Cette décision fait suite à l'entrée en vigueur de nouvelles réglementations au Canada, imposant des contraintes jugées lourdes pour les opérations de Binance. La réglementation impose entre autres que les plateformes de cryptomonnaies engagent des dépositaires tiers pour gérer au moins 80% des actifs des clients. Binance exprime son désaccord avec la réglementation, mais continue le dialogue avec le régulateur canadien.

Canton : la blockchain dédiée aux institutionnels

BNP Paribas, Goldman Sachs et Microsoft sont parmi les acteurs de premier plan qui ont lancé Canton, une blockchain dédiée aux institutionnels, visant à rendre interopérables les systèmes financiers. Le réseau utilise le langage de programmation Daml pour la création de contrats intelligents (smart contracts) et la connexion des applications. Ce lancement intervient dans un contexte de méfiance envers le marché des cryptomonnaies et d'attente de réglementations précises pour l'écosystème Web3. Canton pourrait donc représenter une motivation importante pour convaincre les grands groupes de s'impliquer davantage dans l'univers des blockchains.

Royaume-Uni : Le marché des cryptomonnaies est un casino

Le Comité du Trésor britannique a critiqué le secteur des cryptomonnaies, le qualifiant de jeu d'argent plutôt que de service financier. Il est précisé que cette attitude survient après une année 2022 marquée par des faillites et une forte volatilité du marché des cryptomonnaies. En réponse, le Premier ministre Rishi Sunak envisage de mettre en place un cadre réglementaire spécifique pour les cryptomonnaies.

Ledger présente son nouveau service “Ledger Recover”

Ledger a présenté "Ledger Recover", un service permettant de retrouver l'accès à son portefeuille de cryptomonnaies sans sa seed phrase (mot de passe de 24 mots). Cette solution scinde la clé privée du portefeuille en trois parties chiffrées, accessibles via une vérification d'identité. Cela a suscité des inquiétudes dans la communauté concernant la sécurité des clés privées. Cependant, Ledger précise que le service est facultatif et l'accès aux clés reste sécurisé. Ce service pourrait augmenter l'adoption des cryptomonnaies pour ceux qui sont moins à l'aise avec la gestion de leur seed phrase.

Coinbase suspend son service de staking

Coinbase, l'exchange de cryptomonnaies, a suspendu temporairement le retrait des récompenses d'ETH en staking à cause d'une panne technique. Cet arrêt, qui durera 72 heures, n'affecte pas la sécurité des ETH stakés ni la distribution des récompenses. Cette situation intervient dans un contexte tendu entre Coinbase et la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine, suite à des conflits sur la régulation du staking. En effet, la plateforme Kraken a récemment été réprimandée par la SEC pour son offre de staking.

We’ve temporarily paused ETH staking reward payouts to address a minor technical issue. Rest assured, ETH staking is not impacted and rewards are still being earned and will be paid out. We anticipate to resolve this issue in the next 72 hours. https://t.co/2Cn8K6ZZ1i — Coinbase Support (@CoinbaseSupport) May 16, 2023

Block 2 : L’Analyse Cryptique de la semaine

La relation entre Sam Bankman-Fried, l'ex-PDG en disgrâce de la défunte plateforme de cryptomonnaies FTX, et George Santos, le membre du Congrès de Long Island qui a un penchant pour les histoires fantaisiste, sert de porte d’entrée à une saga enchevêtrée d'intrigues politiques et d'allégations d'inconduite financière.

Cette semaine, George Santos a été arrêté et inculpé pour 13 fraudes financières. Il est notamment accusé de blanchiment d'argent et de fraude électronique, et d'avoir détourné 50 000 dollars de fonds de campagne, notamment pour acheter sa propre garde-robe de luxe. Pour rien arranger, le membre du Congrès semble avoir raconté une série de mensonges sur sa biographie, notamment qu'il est juif, un ancien producteur de Broadway et à la fois le survivant d'une tentative d'assassinat et le fils d'un survivant du 11 septembre. Les mensonges sont presque aussi divertissants qu'exaspérants.

Mais quel est le lien avec FTX et Sam Bankman-Fried ?

Selon des documents publics datant de janvier 2023, les contributeurs de la campagne de Santos comprenaient trois personnalités du consortium FTX. Clare Watanabe, Ramnik Arora et Ryan Salame, PDG de la filiale bahamienne de la société FTX Digital Markets, ont tous fait des dons substantiels à la campagne de Santos, bien qu'ils n'aient, sur le papier, aucun lien clair avec le membre du Congrès ou un intérêt discernable pour ses préoccupations liées aux cryptomonnaies.

Mais un rapport de Puck News précise les faits. Ces fonds faisaient partie d'un accord d'"échange de donateurs" visant à soutenir Michelle Bond, la petite amie de Ryan Salame et une candidate républicaine proche de Santos.

Dans ce type d'accord, courant dans le paysage politique américain, les donateurs font un don à un candidat partenaire une fois qu'ils ont atteint leur limite de don au candidat qu'ils soutiennent. En d'autres termes, les dirigeants de FTX ont donné de l'argent à Santos non pas parce qu'ils l'ont soutenu, mais dans le cadre du soutien à Bond. Un soutien qui a finalement peu servi puisqu’elle a perdu sa course pour être la candidate républicaine de son district de New York l’été dernier, et ce en récoltant moins de 30% des voix lors de l'élection.

Mais au fur et à mesure que l'enquête avance, l'attention s'est portée sur le rôle de Ryan Salame, qui, bien qu'il ne soit pas encore inculpé, a été placé sous le microscope du FBI, sa résidence de 4 millions de dollars et celle de Bond ayant été perquisitionnées en avril.

Si le lien entre FTX et Santos peut sembler obscur, il souligne la toile d'influence tissée par Bankman-Fried tout au long des années 2021 et 2022. Depuis la chute de FTX et l'arrestation de Bankman-Fried, il est devenu évident que ses machinations politiques étaient aussi entachées que ses autres transactions commerciales.

La pile d'allégations criminelles contre Bankman-Fried inclut la violation des lois sur le financement des campagnes électorales en canalisant prétendument des fonds d'entreprise détournés par l'intermédiaire de "donateurs de paille", tels que Salame et le cofondateur de FTX, Nishad Singh, afin de contourner les réglementations. Alors que Bankman-Fried se présentait comme un méga-donateur démocrate, il semble qu'il versait secrètement de l'argent de ses clients dans les coffres des républicains et des démocrates.

Cette saga déroutante implique une myriade d'opérateurs politiques, dont le stratège démocrate et collecteur de fonds Sean McElwee. Bien qu'il ait parié contre des candidats qu'il était censé soutenir, McElwee, qui aurait orienté les dons de Bankman-Fried, a échappé aux poursuites judiciaires, mais a été démis de ses fonctions influentes à la tête de Data for Progress en décembre 2022.

La stratégie d'influence politique controversée de Bankman-Fried visait ostensiblement à renforcer son image de philanthrope. Par exemple, les fonds de FTX ont été acheminés par l'intermédiaire du jeune frère de Sam, Gabe Bankman-Fried, qui gérait une organisation à but non lucratif de défense politique appelée Guarding Against Pandemics (GAP). Financées principalement par FTX, les interventions politiques de GAP, bien qu'extravagantes, étaient largement ineptes et n'ont pas réussi à gagner la faveur du public.

Indépendamment de l'incompétence affichée, la capacité à distribuer des millions de dollars a du poids dans les couloirs de Washington. Les dons de Bankman-Fried lui ont peut-être permis de rencontrer Gary Gensler, président de la SEC, et d'assister à des auditions du Congrès liées à l’industrie des cryptomonnaies.

Toutefois, la législation que Sam Bankman-Fried a défendue, la DCCPA, a suscité de nombreuses critiques de la part des puristes de la cryptosphère. Ses détracteurs affirment qu'elle aurait effectivement poussé à interdire la finance décentralisée (DeFi) aux États-Unis, rapatriant davantage de cryptomonnaies vers des entités centralisées, y compris en sauvant potentiellement FTX de l'effondrement.

À l'approche du procès de Bankman-Fried, qui aura lieu en octobre, le vol présumé de fonds de clients sera certainement au centre de l'attention. Mais dans l'ombre se cache l'accusation plus sombre selon laquelle Bankman-Fried, aidé d'une pléthore d'alliés, a déployé ces fonds illicites pour manipuler le processus législatif américain à son profit exclusif.

Cette histoire déconcertante implique un grand nombre d'opérateurs et d'intermédiaires politiques, mettant en lumière un ensemble complexe et apparemment très inhabituel de relations entre un grand nombre de personnages politiques. Au fur et à mesure que ces liens se dévoilent, l'histoire promet d'exposer le monde souvent cryptique et corrompu de la finance crypto-politique.

Block 3 : Tops & Flops

Palmarès des cryptomonnaies

(Cliquez pour agrandir)



Zonebourse

Block 4 : Lectures de la semaine

BlueSky n’est-ce pas (Wired, en anglais)

De crypto-milliardaire à fugitif (Intelligencer, en anglais)

Andreessen Horowitz a vu l’avenir - mais l’avenir l’a-t-il laissé derrière lui (The Verge, en anglais)