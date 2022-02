Comment Crypto.com mise sur les partenariats sportifs pour atteindre un milliard d'utilisateurs ?

Peu connue il y a un an, la société privée de Singapour a diffusé une publicité tape-à-l'œil lors du Super Bowl aux côtés de grandes marques (https://www.reuters.com/business/media-telecom/super-bowl-ads-are-moving-pandemic-with-humor-hope-2022-02-10) telles que Budweiser, GM et Pringles, ainsi que de plateformes de crypto-monnaies concurrentes, dans le but d'accroître considérablement sa base d'utilisateurs.

Les autres plateformes de crypto-monnaies FTX, Bitbuy et eToro ont également diffusé des publicités pour le Super Bowl. Mais le jeu n'est que le dernier effort publicitaire de Crypto.com.

L'année dernière, elle a lancé une campagne publicitaire de 100 millions de dollars dans 20 pays avec l'acteur Matt Damon https://www.reuters.com/lifestyle/staples-center-los-angeles-be-renamed-cryptocom-arena-2021-11-17, a signé des accords de parrainage https://frontofficesports.com/crypto-com-tops-400m-in-sports-deals-with-sixers-patch avec les Philadelphia 76ers, l'Ultimate Fighting Championship et la Formule 1, et a obtenu les droits d'appellation de l'ancien Staples Center pour 20 ans. Jeudi soir, la Crypto.com Arena a accueilli le Super Bowl Music Fest.

Crypto.com, qui a six ans, est la marque d'un groupe mondial d'entités opérant sous le nom de Foris DAX. Ses données financières ne sont pas entièrement publiques et Crypto.com n'a pas divulgué le nom de ses investisseurs, bien qu'elle affirme ne pas avoir de bailleurs de fonds à la Bourse.

Sa campagne de marketing agressive a fait sourciller. Certains y voient le signe que le marché cryptographique en pleine effervescence est une bulle sur le point d'éclater.

"Il y a une énorme quantité d'argent qui se balade dans le système en ce moment, et par conséquent, tout le monde est en territoire d'accaparement et cherche des moyens de le mettre au travail", a déclaré Adam Shapiro, un partenaire de la société d'investissement Klaros Group.

Fondée en 2016 par des entrepreneurs basés à Hong Kong, Crypto.com est la sixième bourse de cryptomonnaies en termes de volume quotidien, selon le chercheur CryptoCompare. Elle compte plus de 10 millions d'utilisateurs mais veut atteindre un autre milliard, et devenir une marque mondiale du top 20, a déclaré son PDG Kris Marszalek.

Sa stratégie consiste à s'adresser aux Américains ordinaires par le biais de partenariats sportifs. La publicité du Super Bowl touche environ 100 millions de téléspectateurs. Le diffuseur NBC demande jusqu'à 7 millions de dollars pour 30 secondes.

"Si vous touchez 150 millions de personnes potentiellement dans un seul événement, cela pourrait se rentabiliser assez rapidement", a déclaré Paul Rogash, directeur général de BetU, une plateforme de paris sportifs en crypto.

Le marché des cryptomonnaies a connu une année vertigineuse en 2021, alors que l'argent a afflué, poussant la valeur de toutes les cryptomonnaies à plus de 3 000 milliards de dollars https://www.reuters.com/technology/bitcoin-hits-new-record-crypto-market-cap-exceeds-3-tln-2021-11-08.

Crypto.com a tenté de prendre de l'avance en concluant des partenariats très médiatisés, dont celui annoncé le mois dernier avec la superstar du basket-ball https://crypto.com/company-news/lebron-james-and-the-lebron-james-family-foundation-announce-multi-year-partnership-with-crypto-com Lebron James des Los Angeles Lakers, qui joueront leurs matchs à domicile dans la Crypto.com Arena.

Son spot publicitaire avec Damon, réalisé par le cinéaste oscarisé Wally Pfister, a été si largement diffusé que South Park l'a parodié dans sa première saison du 2 février.

"Le scénario qu'ils jouent est le suivant : nous avons beaucoup d'argent. Faisons connaître notre nom", a déclaré Robert Siegel, maître de conférences à la Stanford Graduate School of Business et investisseur en capital-risque.

Crypto.com a refusé de commenter.

UNE BULLE DE CRYPTO ?

La société a commencé comme un portefeuille de crypto et une plateforme de paiement nommée Monaco et a levé en 2017 25 millions de dollars par le biais d'une offre initiale de pièces de monnaie. En 2018, elle a changé de nom pour devenir Crypto.com et a lancé un échange en 2019.

Comme ses rivaux, Crypto.com perçoit des frais sur les transactions, ainsi que sur les cartes de débit proposées en partenariat avec Visa. Elle dispose d'un bras de risque de 500 millions de dollars qui investit dans des startups de crypto et de blockchain.

Selon son site web, l'entreprise compte 3 000 employés dans le monde et propose 584 postes à pourvoir à l'adresse https://crypto.com/us/careers dans les domaines du marketing, des ressources humaines, de la conformité, de l'ingénierie et du développement commercial, entre autres.

Ce niveau de personnel est plus important que les 2 781 employés répertoriés dans le dépôt le plus récent de la plus grande bourse de crypto-monnaie américaine, Coinbase, cotée en bourse, qui a été fondée en 2012 et compte 72 millions d'utilisateurs.

L'année dernière, Crypto.com a déclaré qu'il élargissait sa base de clients institutionnels, tels que les fonds spéculatifs et les teneurs de marché.

Contrairement à Binance, Coinbase et d'autres rivaux ayant des investisseurs de Wall Bourse, Crypto.com affirme n'avoir jamais levé de fonds institutionnels. Marszalek a déclaré à Bloomberg en janvier que les revenus de l'entreprise ont été multipliés par 22 l'année dernière.

"Ils gagnent probablement beaucoup d'argent à un moment où un marché est follement spéculatif", a déclaré Siegel.

Certains comparent la frénésie de dépenses en crypto-monnaies et la croissance fulgurante de Crypto.com à la bulle Internet, lorsque plusieurs entreprises technologiques surgonflées ont fait faillite. Ces personnes ont averti que les investisseurs sont susceptibles de laisser tomber les actifs numériques risqués lorsque la Réserve fédérale américaine commencera à relever les taux de manière agressive.

Les cryptomonnaies ont connu un début d'année 2022 difficile, le bitcoin passant sous la barre des 40 000 dollars pour la première fois depuis l'automne.

Crypto.com essaie de se positionner en amont de ce repli et fait tout ce qu'il faut pour y parvenir, a déclaré Mark Basa, directeur de la marque mondiale chez HOKK Finance, une société de crypto-monnaies.

"Je pense qu'ils vont gagner cette course", a-t-il ajouté.