Le directeur scientifique de GSK affirme que la refonte de l'unité de R&D du fabricant de médicaments a commencé à donner des résultats - citant un vaccin contre le VRS et des traitements prometteurs contre l'hépatite B et l'asthme - et a promis de se concentrer davantage que son prédécesseur sur les maladies infectieuses et le VIH. Tony Wood n'a pris la direction de la R&D qu'en août dernier. Mais dans un entretien avec Reuters, il a déclaré avoir travaillé en étroite collaboration depuis 2018 avec son prédécesseur Hal Barron pour conduire un changement de culture que la directrice générale Emma Walmsley avait déclaré nécessaire pour améliorer les performances après sa nomination en 2017. M. Wood a souligné deux changements qu'ils ont fait adopter dans les opérations du département : les scientifiques sont maintenant encouragés à mettre fin aux projets de recherche des mois plus tôt s'ils échouent, et la prise de décision a été simplifiée sur des questions telles que les plans de développement pour les médicaments en phase finale d'essai, afin de minimiser les retards. Il a également déclaré que les investissements réalisés sous la direction de M. Barron, tels qu'un partenariat de recherche avec l'université de Californie utilisant la technologie d'édition de gènes CRISPR, avaient permis à GSK de mettre davantage l'accent sur l'utilisation des données génétiques dans la découverte de médicaments. Il a cité les résultats des propres recherches de l'entreprise, selon lesquels les médicaments bénéficiant d'une "validation génétique" ont près de deux fois plus de chances de passer des essais cliniques à la mise sur le marché que ceux qui n'en bénéficient pas. Aujourd'hui, a-t-il déclaré, quelque 70 % des médicaments dans le pipeline de développement de l'entreprise sont "validés génétiquement", contre 20 % en 2017, avant le début de la refonte de la recherche et du développement. Toutefois, contrairement à son prédécesseur, M. Wood a déclaré qu'il mettait moins l'accent sur la recherche et le développement en oncologie. "Hal a beaucoup parlé de l'oncologie. J'en parlerai moins", a-t-il déclaré, précisant que la R&D se concentre désormais sur les maladies infectieuses et le VIH. L'entreprise a vendu ses médicaments anticancéreux commercialisés à Novartis en 2015 et, sous la direction de Barron à la R&D, a cherché à reconstruire une activité oncologique, en partie grâce à des transactions telles que l'achat en 2019, pour 5,1 milliards de dollars, de l'entreprise biopharmaceutique américaine Tesaro. GSK a depuis subi une série de revers lors d'essais cliniques dans son portefeuille de médicaments anticancéreux, dont le plus récent l'an dernier concernait le médicament Zejula contre le cancer de l'ovaire et le médicament Blenrep contre le cancer du sang. Dans le cas de Zejula, GSK a déclaré qu'elle limiterait l'utilisation du médicament comme deuxième option de traitement en consultation avec la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, et conformément aux données sur la classe plus large de thérapies qui indiquent que les médicaments pourraient avoir un effet préjudiciable sur les taux de survie chez ces patients.

Cette incursion dans le domaine de l'oncologie a contribué aux comparaisons négatives du marché avec son homologue britannique AstraZeneca, qui s'est constitué un solide portefeuille de produits oncologiques.

M. Barron, qui a quitté GSK pour diriger la start-up américaine de biotechnologie Altos Labs, mais qui a repris son siège au conseil d'administration de GSK, a décliné une demande d'interview pour cette histoire.

M. Wood a déclaré que l'équipe de R&D avait limité ses travaux en oncologie à la mise au point de traitements pour les personnes atteintes d'un cancer à un stade avancé qui ne répondent pas aux autres traitements. Il a cité les essais en cours pour d'autres utilisations de son médicament inhibiteur de PD-1, Jemperli, qui est actuellement approuvé aux États-Unis et en Europe pour certains types de cancer de l'endomètre.

Les analystes affirment que malgré une série de bons résultats trimestriels, les inquiétudes persistantes concernant le portefeuille de médicaments de la société se reflètent dans le cours de l'action de GSK. Il a chuté de 20 % depuis janvier 2020, alors qu'AstraZeneca a connu une hausse spectaculaire de 42 %, et dans le ratio cours/bénéfice de l'action, qui est passé d'environ 14 en juin dernier à moins de 10, soit un peu plus de la moitié du niveau d'AstraZeneca.

Un investisseur, dont le fonds axé sur les soins de santé détient des actions d'AstraZeneca mais pas de GSK, a déclaré que l'approche apparemment moins cohérente de la R&D de GSK ces dernières années était l'une des principales raisons pour lesquelles le marché considère AstraZeneca comme un pari plus prometteur.

"AstraZeneca a le vent en poupe, tout comme Eli Lilly, Novo Nordisk ... ce sont les histoires de croissance à long terme avec des pipelines passionnants qui stimulent la croissance du chiffre d'affaires, l'expansion des marges et les rendements à long terme", a déclaré l'investisseur. L'investisseur a déclaré qu'il ne voyait pas assez de médicaments de GSK, qu'ils soient sur le marché ou en cours de développement, ayant le potentiel de devenir des "blockbusters" avec des ventes annuelles dépassant le milliard de dollars. "Espérons qu'ils y parviendront grâce à des investissements fructueux dans le pipeline en temps utile". Toutefois, M. Wood a déclaré que la refonte du service de recherche et de développement a permis à GSK d'être en position de force pour atteindre ses objectifs de croissance. Cela est d'autant plus important que GSK doit faire face à une combinaison d'expiration de brevets et de baisse des revenus pour ses best-sellers actuels d'ici la fin de la décennie. Parmi les produits concernés figurent le vaccin Shingrix et les traitements contenant le dolutegravir, un produit anti-VIH, qui ont représenté l'an dernier un chiffre d'affaires combiné de 9 milliards de livres (10,94 milliards de dollars), soit un tiers du chiffre d'affaires total de l'entreprise. GSK espère que son vaccin contre le virus respiratoire syncytial (VRS) pourrait être son prochain produit phare, prévoyant un pic de ventes de 3 milliards de livres ; les analystes du Credit Suisse prévoient 2,5 milliards de livres. L'approbation réglementaire américaine du vaccin de GSK et d'un vaccin concurrent mis au point par Pfizer est attendue en mai. M. Wood a déclaré que d'autres best-sellers potentiels en phase finale de développement sont le traitement de l'hépatite B, le bépirovirsen, et le traitement de l'asthme sévère, le dépemokimab, la société prévoyant que ces deux produits pourraient être des moteurs de croissance majeurs d'ici à la fin de la décennie.

Michael Leuchten, analyste chez UBS, a déclaré que les affirmations de M. Wood concernant les améliorations dans l'unité de R&D grâce à une meilleure utilisation de la génétique humaine pour identifier les cibles des médicaments et à l'utilisation d'outils d'IA/ML, étaient difficiles à évaluer. "Il y a d'autres entreprises qui font cela et le chemin pour aboutir est long, alors que le besoin de remplacement dans le pipeline est significatif et peut-être plus immédiat."

(1 $ = 0,8414 livre)