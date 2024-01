Le président américain Joe Biden se voit opposer l'adversaire qu'il pense avoir été conçu pour battre en 2024.

La victoire décisive de Donald Trump lors des deux premières élections présidentielles républicaines dans l'Iowa et le New Hampshire rend presque certain ce que la campagne de réélection de Joe Biden prédit depuis des mois.

Il s'agit d'une revanche que M. Biden est certain de remporter, même si les sondages d'opinion le placent à égalité avec M. Trump et que les Américains sont en colère contre la hausse des prix et remettent en question son âge, ses projets économiques et ses politiques concernant les frontières et le Moyen-Orient.

Pour battre à nouveau Trump, comme il l'a fait en 2020, l'équipe de Joe Biden se concentre sur l'avertissement que Trump représente une menace sérieuse pour la démocratie américaine, et que l'avortement et d'autres libertés personnelles sont en jeu. Ils misent sur cette approche pour convaincre les indépendants et susciter l'enthousiasme des démocrates tièdes.

M. Biden, 81 ans, a pris la décision controversée de briguer un second mandat en grande partie parce qu'il était convaincu qu'il affronterait M. Trump, 77 ans, et parce qu'il pense être le démocrate capable de le battre lors de l'élection de novembre.

"Si Trump ne se présentait pas, je ne suis pas sûr que je me présenterais", a déclaré M. Biden lors d'une collecte de fonds le mois dernier. "Nous ne pouvons pas le laisser gagner.

La directrice de campagne de Joe Biden, Julie Chavez Rodriguez, a déclaré aux journalistes mercredi que "les résultats du New Hampshire confirment que Donald Trump a pratiquement verrouillé l'investiture du Parti républicain et que le mouvement MAGA, qui nie les élections et s'oppose à la liberté, a achevé de prendre le contrôle du Parti républicain".

Les sondages à la sortie des urnes montrent que la plupart des électeurs républicains ne se soucient pas de la série d'inculpations criminelles de Trump et que beaucoup croient aux affirmations mensongères selon lesquelles Biden n'a pas gagné l'élection de 2020 de manière équitable.

Cela a persuadé de nombreux membres du camp de M. Biden qu'il n'y a guère de raison d'essayer d'atteindre les partisans de M. Trump dans le cadre d'une campagne meurtrière.

À l'heure actuelle, la plupart des Américains aiment Trump ou le détestent, ont déclaré les assistants de campagne de M. Biden, et il en va de même pour M. Biden. L'élection de 2024 se jouera sur la capacité de chacun à trouver ses électeurs et à les faire participer.

M. Trump a accusé M. Biden et les démocrates de semer la peur et a qualifié ce mois-ci le bilan de M. Biden de "série ininterrompue de faiblesses, d'incompétence, de corruption et d'échec".

La campagne de M. Trump n'a pas répondu à une demande de commentaire.

L'affrontement entre M. Biden et M. Trump serait le septième duel présidentiel de l'histoire des États-Unis, mais le premier depuis que le président républicain Dwight Eisenhower a affronté le démocrate Adlai Stevenson pour la deuxième fois d'affilée lors de l'élection de 1956.

L'ÉCONOMIE VS. DÉMOCRATIE

Face aux plaintes de certains démocrates selon lesquelles la campagne n'était pas ciblée, l'équipe de Joe Biden s'est entourée de vétérans de l'élection.

Au début du mois, Mitch Landrieu, coordinateur de la Maison-Blanche pour les infrastructures et ancien maire de la Nouvelle-Orléans, est devenu coprésident national de la campagne et Dan Kanninen, vétéran de la campagne présidentielle du parti démocrate, a été chargé de diriger les efforts dans les États clés, qui sont très disputés parce qu'ils peuvent basculer soit vers les républicains, soit vers les démocrates.

Mardi, la campagne a fait appel à Jen O'Malley Dillon, chef de cabinet adjoint de la Maison Blanche, et à Mike Donilon, conseiller principal, deux vétérans considérés comme ayant piloté avec succès la campagne de M. Biden en 2020.

M. Biden et la vice-présidente Kamala Harris se rendront dans les semaines à venir dans les États clés les plus susceptibles de décider de l'élection. La campagne dispose désormais d'une équipe dans chacun des sept États très disputés qu'elle considère comme des champs de bataille, notamment la Pennsylvanie, le Michigan et le Wisconsin.

M. Biden se concentrera principalement sur les questions économiques et prononcera également des discours plus enflammés sur la menace que M. Trump fait peser, selon lui, sur la démocratie.

Lundi, Mme Harris a entamé une tournée nationale dans l'État du Wisconsin, qui est un champ de bataille, en mettant l'accent sur les mesures anti-avortement des républicains. La campagne est axée sur les Américains touchés par l'annulation par la Cour suprême conservatrice de l'arrêt historique Roe V. Wade, qui garantissait le droit des femmes à l'avortement.

Mme Harris, première vice-présidente noire du pays, a également pour mission de raviver le soutien des jeunes et des électeurs noirs, dont le soutien à M. Biden s'est affaibli.

LES CRAINTES DE TRUMP SE TRADUISENT PAR UNE LEVÉE DE FONDS

La collecte de fonds de M. Biden a commencé immédiatement après les résultats de M. Trump dans l'Iowa et le New Hampshire.

"Cette élection a toujours été vous et moi contre les Républicains MAGA extrêmes", a déclaré M. Biden sur les réseaux sociaux le soir des résultats de l'Iowa. "C'était vrai hier et ce sera vrai demain. Alors si vous êtes avec nous, apportez votre contribution dès maintenant".

Les alliés de Joe Biden prévoient qu'une nouvelle vague de fonds éclipsera les 97 millions de dollars que la campagne et le parti démocrate ont collectés au cours des trois derniers mois de l'année 2023.

Trump a recueilli 45 millions de dollars au troisième trimestre, les derniers chiffres disponibles, sans compter la collecte de fonds du Parti républicain.

"L'inévitabilité de Trump est une manne de financement pour Biden et je connais beaucoup de républicains qui sont d'accord avec cela", a déclaré John Morgan, avocat de Floride et collecteur de fonds de premier plan, qui prédit que la campagne pourrait recevoir 500 millions de dollars de nouvelles liquidités.

"Les gens craignent de perdre leur pays, leur démocratie, leurs droits et il y a une très grande motivation autour de cela", a déclaré Morgan.

Lisez l'intégralité de la couverture des élections américaines par Reuters ici :