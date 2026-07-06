Le vieillissement de la population n'est pas un nouveau thème et n'a rien de très spectaculaire. Mais ce qui fait sa force c'est qu'il repose sur des maths prévisibles. L'espérance de vie augmente, la natalité ralentit donc la part des seniors augmente.

La silver économie désigne l’ensemble des marchés liés aux personnes de plus de 60 ans. Le terme silver fait d’ailleurs référence aux cheveux grisonnants argentés.

L’OMS estime qu’en 2030, une personne sur six aura plus de 60 ans dans le monde. Pour les entreprises, cette évolution ouvre un marché immense. En France, ce marché pourrait dépasser 130 MdsEUR de chiffre d’affaires d’ici 2030, selon HEC.

Quand on parle de vieillissement, les premiers secteurs qui nous viennent à l’esprit sont souvent la pharmacie, les maisons de retraite ou les fabricants de matériel médical. C’est vrai mais c’est incomplet. La silver économie regroupe l’ensemble des entreprises liées de près ou de loin aux enjeux du vieillissement. Elle touche aussi la consommation, l’alimentation, la beauté, l’assurance, le patrimoine, les loisirs, les voyages ou encore l’adaptation du logement.

Ce qui rend le thème intéressant en Bourse c’est qu’il ne repose pas sur un seul secteur, ni sur une seule technologie. Les seniors sont des patients, mais aussi des consommateurs, des épargnants, des voyageurs et des clients à fort pouvoir d’achat.

Pour chaque thème, nous avons retenu les valeurs les plus exposées au vieillissement de la population.

La santé

Le premier secteur et le plus évident, c’est donc celui de la santé. Plus on vit longtemps, plus les besoins en traitements, diagnostics et suivi médical augmentent.

Les groupes pharmaceutiques et medtech sont en première ligne. Chez Novo Nordisk les ventes liées au diabète et à l’obésité représentent 94% du chiffre d’affaires en 2025. Même avec une définition plus stricte, limitée aux GLP-1 contre le diabète et aux traitements de l’obésité, la part atteint encore environ 76% des ventes. Ozempic pèse à lui seul plus de 40% du chiffre d’affaires du groupe. En vieillissant, les personnes sont davantage exposées aux maladies chroniques, notamment le diabète de type 2, l’obésité et les troubles cardiovasculaires. Le marché adressable est immense avec encore beaucoup de potentiel. Ces traitements s’inscrivent dans la durée, avec des patients suivis sur plusieurs années.

Amplifon, lui, joue sur le vieillissement de l’audition. Avec l’âge, les besoins en équipements médicaux augmentent. Plus de 25% des personnes de plus de 60 ans sont déjà concernées par une perte auditive invalidante selon l’OMS. Amplifon est spécialisé dans les solutions et services auditifs, avec environ 10 000 centres dans le monde et 2,4 MdsEUR de chiffre d’affaires en 2025. Son modèle repose sur un accompagnement dans la durée (dépistage, conseil, vente, réglage, suivi et renouvellement des équipements). Une grande partie des personnes concernées par une perte auditive ne sont pas encore équipées. Là encore, le marché a un énorme potentiel de croissance.

La beauté

Le vieillissement se passe aussi devant le miroir. Les consommateurs veulent vivre plus longtemps, mais surtout vieillir mieux. La demande pour les soins de la peau, la cosmétique, la médecine esthétique et les traitements anti-âge augmente. Galderma est bien placé sur cette tendance "reverse ageing". En 2025, près de la moitié de son chiffre d’affaires venait de l’esthétique injectable, avec 2,57 MdsUSD de ventes. Les neuromodulateurs, qui concurrencent le Botox, ont représenté 1,47 MdUSD, soit environ 28% du chiffre d’affaires du groupe. Ses fillers et biostimulateurs ont ajouté 1,10 MdUSD, soit environ 21% des ventes.

La nutrition

Les plus de 60 ans sont aussi une clientèle qui aime les groupes de grande consommation, notamment dans la nutrition spécialisée. Danone est bien positionné sur ce segment à travers sa division Specialized Nutrition, qui a généré 9,28 MdsEUR de chiffre d’affaires en 2025, soit environ 34% des ventes du groupe. Cette activité ne se limite pas aux seniors, puisqu’elle comprend aussi la nutrition infantile. Mais Danone met en avant la belle performance de la nutrition médicale adulte, très liée au vieillissement de la population, aux maladies chroniques et à la prise en charge nutritionnelle des patients.

La prévoyance

Difficile de passer à côté de la prévoyance quand on parle de Silver économie. Une population âgée a besoin de prévoyance, d’assurance-vie, de retraite complémentaire et de solutions patrimoniales. Prudential Financial est exposé à travers certaines divisions. Aux Etats-Unis, sa branche Retirement Strategies a généré 40 MdsUSD de ventes en 2025, portée par la demande pour les rentes, les solutions de revenu à vie et les produits de retraite. Au Japon, l’un des marchés les plus avancés en vieillissement démographique, les produits de retraite et d’épargne ont représenté la majorité des ventes dans le pays en 2025.

L'immobilier

La demande augmente aussi pour les logements adaptés. C’est là qu’interviennent les acteurs de l’immobilier de santé, comme Aedifica. Le groupe belge possède les murs et les loue à des opérateurs spécialisés dans les soins et l’hébergement des personnes âgées. Fin 2025, Aedifica détenait un portefeuille immobilier de 6,3 MdsEUR, composé de 618 établissements de santé accueillant près de 49 100 utilisateurs dans sept pays. Son revenu locatif a progressé de 7% en 2025. Le modèle repose sur des baux longs, avec une durée résiduelle moyenne de 18 ans, et un taux d’occupation de 100%. L’entreprise bénéficie de la hausse des besoins en hébergement médicalisé et offre un profil plus immobilier que médical.

Les loisirs

Il ne faut pas oublier les loisirs et le tourisme. Tous les seniors ne sont pas dépendants. Une partie de cette population dispose de temps libre et d’un pouvoir d'achat élevé. Viking s’adresse à une clientèle aisée et souvent âgée de plus de 60 ans, avec une offre de croisières fluviales et maritimes haut de gamme. Dans ces bateaux, pas de casinos, pas d’enfants, peu de divertissement, mais des voyages culturels, calmes et premium. En 2025, Viking a réalisé 6,5 MdsUSD de chiffre d’affaires, en hausse de 21,9%. Le vieillissement de la population élargit la base de clients potentiels.

Comment choisir ?

Afin de faire vos propres choix, Zonebourse propose une liste thématique dédiée à la Silver Economie. Elle regroupe notamment les sociétés Prudential Financial et Aedifica dont nous venons de parler, qui profitent de la hausse des dépenses liées au vieillissement de la population.

Pour une approche plus diversifiée, il est aussi possible de passer par certains ETF thématiques. L’iShares Ageing Population UCITS ETF, présenté dans ce papier, vise à répliquer un indice composé d’entreprises qui génèrent une part significative de leurs revenus grâce aux besoins de la population mondiale vieillissante.

Le vieillissement de la population est une tendance forte mais ne garantit pas la performance boursière. Certaines valeurs sont déjà chères, d’autres sont exposées à la réglementation, aux taux d’intérêt ou aux pressions sur les remboursements.