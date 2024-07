Des élections se déroulent cette année dans des pays abritant près de la moitié de la population mondiale, depuis les élections générales de Taïwan en janvier jusqu'à la course à la présidence des États-Unis en novembre.

Ces élections se déroulent dans un contexte économique et géopolitique de plus en plus difficile, avec la guerre en Ukraine, les conflits au Moyen-Orient et les tensions commerciales croissantes entre les États-Unis et la Chine, les deux plus grandes économies du monde.

Dans certains pays, on s'inquiète de la résilience de la démocratie elle-même, car le discours politique s'est polarisé ou a été déformé par la désinformation. De nombreuses élections de cette année ne seront pas libres et équitables - ou leurs résultats seront contestés.

À mi-parcours de la plus grande année électorale de l'histoire, voici quelques thèmes communs qui ont émergé des reportages de Reuters dans le monde entier :

COÛT DE LA VIE

Qu'il s'agisse du prix des oignons verts en Indonésie ou de la hausse des factures de carburant en Europe, l'augmentation des prix des denrées alimentaires, de l'énergie et d'autres produits de base a affecté le niveau de vie des ménages dans le monde entier. Les gouvernements et les dirigeants en place en font les frais.

Les sondages ont montré que les préoccupations liées au coût de la vie ont été un facteur déterminant dans la chute du soutien au parti du Premier ministre Narendra Modi en Inde, dans les pertes subies par les partis traditionnels lors des élections européennes de juin et dans la déroute des conservateurs au pouvoir en Grande-Bretagne.

En Afrique, le mécontentement lié au niveau de vie et au chômage a contribué à la perte de la majorité par l'ANC lors des élections sud-africaines. L'aggravation de la pauvreté devrait contribuer à façonner le résultat du vote de décembre au Ghana pour succéder au président Nana Akufo-Addo.

Les sondages réalisés avant les élections américaines suggèrent que les électeurs ne sont pas non plus impressionnés par les efforts du président Joe Biden pour améliorer leurs conditions de vie, de nombreux Américains ayant l'impression que leur niveau de vie baisse malgré les bonnes nouvelles économiques. Une exception : Au Mexique, le parti au pouvoir, MORENA, est sorti vainqueur après avoir offert d'importantes subventions aux électeurs à faible revenu.

Si les responsables de la politique économique affirment qu'il existe des signes de retour à la normale de l'inflation, ils préviennent que celle-ci n'a pas encore été totalement maîtrisée et que de nombreuses économies restent fragiles.

"Un certain nombre de points de pression pourraient faire dérailler l'économie mondiale", a averti en juin Agustin Carstens, directeur de la Banque des règlements internationaux (BRI), qui chapeaute les banques centrales.

TRANSITION VERTE

Le coût de la vie étant au cœur des préoccupations de nombreux électeurs, les mesures de lutte contre le changement climatique ont souvent été reléguées au second plan des campagnes électorales, alors même que les températures mondiales battent de nouveaux records et que le nombre de décès dus à des chaleurs extrêmes augmente.

Si les sondages montrent que les Européens sont toujours favorables à une action ambitieuse contre le réchauffement climatique, le débat s'est concentré sur le coût perçu pour les moyens de subsistance, les lobbies agricoles et autres ayant multiplié les appels à l'assouplissement des politiques de neutralité nette.

Lors des élections européennes, les Verts écologistes ont perdu la plupart des gains obtenus cinq ans plus tôt. En Grande-Bretagne, les travaillistes ont renoncé à une promesse d'investissement vert de 28 milliards de livres avant les élections générales du 4 juillet, déclarant que le pays ne pouvait pas se le permettre, tandis que leurs rivaux conservateurs se sont décrits comme étant "du côté des conducteurs", s'attaquant aux projets à faible trafic et à faibles émissions.

Le plus grand défi pour la transition verte pourrait venir des États-Unis, où Donald Trump a fait campagne sur des politiques soutenant la poursuite de l'utilisation des combustibles fossiles. Il reste à voir dans quelle mesure les subventions vertes de la loi sur la réduction de l'inflation (IRA) de Joe Biden resteront en place en cas de victoire de Trump.

UN VIRAGE À (L'EXTRÊME) DROITE ?

La crise du coût de la vie a entraîné une augmentation du soutien aux mouvements d'extrême droite dans les pays occidentaux, avec un mélange de politiques anti-immigration et nationalistes, de plans de dépenses économiques souvent non financés et de rhétorique populiste attaquant les élites mondiales.

En mars dernier, le parti portugais Chega a quadruplé le nombre de ses sièges au parlement, devenant ainsi le troisième parti du pays. Trois mois plus tard, ses homologues d'extrême droite et eurosceptiques de toute l'Europe ont progressé lors des élections au Parlement européen.

En France, le Rassemblement national de Marine Le Pen n'a pas réussi à obtenir la majorité qu'il convoitait lors des élections de dimanche, mais il est devenu le principal parti dans un parlement sans majorité qui risque maintenant de plonger la deuxième économie d'Europe dans une paralysie politique.

En Grande-Bretagne, le Reform Party, parti nationaliste et anti-immigrés, a obtenu plus de quatre millions de voix, contribuant à l'effondrement du soutien aux conservateurs au pouvoir, même si le système électoral britannique uninominal à un tour ne lui a permis de remporter qu'une poignée de sièges.

Les élections autrichiennes du 29 septembre seront suivies de près, les sondages montrant que le Parti de la liberté (FPO), parti d'extrême droite, devance ses rivaux après s'être classé premier lors des élections au Parlement européen.

Aux États-Unis, M. Trump a fait de l'immigration l'un des principaux thèmes de sa campagne électorale, déclarant qu'il procéderait à des déportations massives, qu'il mettrait fin à la citoyenneté de naissance et qu'il étendrait l'interdiction de voyager imposée aux personnes originaires de certains pays.

Mohit Kumar, économiste en chef de la société d'investissement Jefferies, a noté que l'immigration en tant que thème électoral était le plus en vogue précisément dans les grandes économies occidentales dont les populations vieillissantes créaient des pénuries de main-d'œuvre.

"D'un point de vue économique, nous avons besoin de l'immigration, mais la dynamique politique se détourne de l'immigration", a-t-il déclaré.

DETTE ET LARGESSES ÉLECTORALES

Les difficultés économiques étant si répandues, de nombreux hommes politiques proposent de dépenser beaucoup et de réduire les impôts pour tenter de gagner le pouvoir, au risque d'alourdir la dette mondiale, qui atteint déjà des niveaux record après les énormes plans de relance post-pandémique dans les économies des pays riches.

La société de notation S&P Global a averti que les États-Unis, la France et d'autres gouvernements du Groupe des Sept (G7) n'étaient pas en mesure d'enrayer l'augmentation de leur dette "au stade actuel de leurs cycles électoraux".

Le rapport annuel de la BRI de juin a déclaré qu'une année électorale comme celle-ci comportait un risque "particulièrement élevé" d'expansion budgétaire qui pourrait compliquer les efforts visant à ramener l'inflation à son niveau cible.

Les organismes de surveillance budgétaire en Grande-Bretagne et en France - deux pays qui luttent pour équilibrer leur budget - ont noté que de nombreuses promesses de dépenses n'étaient pas financées ou que leur coût n'était pas réaliste.

M. Trump s'est engagé à maintenir en place la vaste réduction d'impôts de 2017 qu'il avait signée lorsqu'il était au pouvoir, et son équipe économique a discuté d'une nouvelle série de réductions au-delà de celles qui ont été adoptées au cours de son premier mandat.

M. Biden, quant à lui, propose d'augmenter les prélèvements sur les entreprises et les riches particuliers, tout en s'engageant à ne pas augmenter les impôts des ménages gagnant moins de 400 000 dollars par an et à aider les Américains à revenu faible ou moyen à payer les frais de garde d'enfants. La dette du gouvernement fédéral américain s'élève actuellement à plus de 34 000 milliards de dollars.

Un tel niveau d'endettement rend l'économie mondiale plus vulnérable aux chocs financiers et le Fonds monétaire international a exhorté les gouvernements à réduire leurs emprunts.

"Malheureusement, les plans budgétaires sont jusqu'à présent insuffisants et pourraient encore dérailler en raison du nombre record d'élections cette année", a déclaré Pierre-Olivier Gourinchas, économiste en chef du FMI, dans un récent blog.

DÉFENSE ET SÉCURITÉ

Alors que les tensions géopolitiques augmentent, les questions de défense et de sécurité ont occupé une place importante dans un certain nombre de campagnes électorales depuis le début de l'année, en particulier dans les pays situés à proximité des points chauds.

En février, la Finlande a élu son président, Alexander Stubb, qui a fait campagne sur la participation pleine et entière de ce pays autrefois non aligné à l'OTAN et sur l'autorisation du transit des armes nucléaires par cette organisation. En Lituanie, les candidats sortants ont remporté une élection dominée par les inquiétudes suscitées par la Russie et les appels à l'augmentation des dépenses de défense.

Les élections présidentielles et législatives du 13 janvier à Taïwan se sont concentrées sur la meilleure façon de traiter avec la Chine, qui considère l'île comme son propre territoire. Le parti au pouvoir, le DPP, a obtenu la présidence pour un troisième mandat, son candidat s'étant engagé à protéger Taïwan de l'intimidation tout en soulignant la nécessité d'un dialogue avec Pékin.

Aux États-Unis, la colère des électeurs démocrates face à l'action militaire d'Israël à Gaza - et au soutien continu de Biden à Israël - est apparue comme une vulnérabilité majeure pour lui. L'opinion des Américains sur le conflit est divisée selon les partis, les Républicains soutenant largement Israël.

Alors que M. Biden exprime un soutien indéfectible à l'OTAN, M. Trump a déclaré que s'il revenait à la Maison Blanche, l'Amérique repenserait fondamentalement la raison d'être de l'OTAN. Il a également affirmé, sans preuve, que s'il était élu, il mettrait fin au conflit en Ukraine avant même d'entrer en fonction. M. Biden a rétorqué que M. Trump n'avait "aucune idée de ce dont il parlait".

LA DÉMOCRATIE EN JEU ?

Les défenseurs de la démocratie estiment que près des trois quarts de la population mondiale vivent dans des autocraties. Les observateurs et les groupes de défense des droits de l'homme ont fait part de leurs inquiétudes quant à l'équité des élections organisées cette année au Bangladesh, en Azerbaïdjan, au Belarus, au Cambodge, en Iran et en Russie. Les scrutins organisés en Algérie et en Ouzbékistan soulèvent des questions similaires.

Le revers électoral de Modi a été salué par certains commentateurs comme une preuve de la résilience de la démocratie. La passation pacifique du pouvoir au Sénégal, en mars, a suscité un certain soulagement, après que les mesures prises par le président sortant pour retarder le scrutin eurent déclenché des manifestations.

Le plus grand test de la démocratie cette année pourrait toutefois se dérouler à Washington.

M. Trump refuse de s'engager à accepter les résultats de l'élection ou d'exclure d'éventuelles violences autour du scrutin du 5 novembre. Il prépare déjà le terrain pour contester une éventuelle défaite.

"Nous devrions être très inquiets", a déclaré Steven Levitsky, politologue et professeur de gouvernement à l'université de Harvard, lors d'un événement organisé par le groupe de réflexion Brookings en juin.

"Une démocratie ne peut pas survivre si l'un des deux partis ne s'engage pas à respecter les règles du jeu démocratique.