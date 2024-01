Loretta Day était confrontée à une urgence financière.

La fille de cette hôtesse de l'air de Delta Air Lines déménageait et avait besoin d'argent rapidement pour payer une caution, mais elle n'avait pas assez d'économies.

Autrefois, cette résidente d'Atlanta aurait pu tout placer sur des cartes de crédit à des taux d'intérêt élevés. Mais cette fois-ci, Mme Day a mis en place un plan d'épargne d'urgence sur son lieu de travail par l'intermédiaire des gestionnaires de fonds Fidelity Investments.

Mme Day a transféré 850 dollars, sa fille a emménagé dans son nouvel appartement et elle a immédiatement commencé à reconstituer son épargne d'urgence, avec 50 dollars prélevés sur chaque salaire, ainsi que des fonds complémentaires versés par Delta.

"Je n'ai pas eu à me demander comment j'allais faire", explique Mme Day, qui a commencé à travailler pour la compagnie aérienne en tant que bagagiste. "Lorsque ma fille a eu besoin de moi financièrement, j'étais là pour elle.

L'initiative de Fidelity, baptisée "Goal Booster", s'inscrit dans une tendance plus large et croissante de programmes d'épargne d'urgence sur le lieu de travail, qui peuvent être utilisés non seulement pour des dépenses imprévues telles que des factures médicales ou des réparations de voiture, mais aussi pour d'autres objectifs à court terme tels que l'épargne pour des vacances ou le versement d'un acompte sur une maison.

Beaucoup d'entre nous, livrés à eux-mêmes, ne disposent pas d'une épargne suffisante pour faire face aux périodes de crise. Près de quatre Américains sur dix ne seraient pas en mesure de trouver 400 dollars, selon le rapport de la Réserve fédérale intitulé Economic Well-Being of U.S. Households (Bien-être économique des ménages américains).

Mais lorsque l'épargne d'urgence est abordée sur le lieu de travail - par exemple par le biais de petites déductions régulières sur le salaire, éventuellement renforcées par des contributions de l'employeur - il y a plus de chances que nous réussissions.

"Il y a quelques années, l'idée de proposer une épargne d'urgence sur le lieu de travail n'était pas du tout répandue", déclare Jason Ewas, responsable politique du programme de sécurité financière de l'Institut Aspen. "Aujourd'hui, l'idée est de plus en plus répandue et l'élan est en train de se développer.

Parfois, ces programmes d'épargne d'urgence sont liés au plan 401(k) de l'entreprise, ce que l'on appelle des comptes "internes", comme celui proposé par le géant de la livraison UPS. D'autres fois, il s'agit de comptes d'épargne "hors plan", de plus en plus souvent proposés dans le cadre des avantages sociaux des entreprises, par des fournisseurs tels que SecureSave ou Sunny Day Fund.

Parmi les principaux employeurs qui ont mis en place le programme de Fidelity, citons Starbucks, et Whole Foods qui lancera bientôt le sien. Depuis l'intégration des déductions salariales en septembre, Fidelity a signé avec 10 grands employeurs pour déployer cette option d'ici le début de 2024, et 20 autres devraient le faire d'ici la fin de l'année.

"Nous commençons avec un objectif par défaut de 1 000 dollars, ce qui correspond à environ 20 dollars par semaine", explique Emily Kolle, vice-présidente du programme Goal Booster de Fidelity. "Les employés peuvent revoir ce chiffre à la baisse ou à la hausse, mais c'est un point de départ facile, car l'idée d'épargner trois à six mois de dépenses peut sembler décourageante."

Le compte moyen sur la plateforme contient environ 1 000 dollars d'épargne, indique M. Kolle.

SecureSave, cofondé par la célèbre gourou des finances personnelles Suze Orman, a également fait de grands progrès. Elle travaille actuellement avec 60 employeurs et 38 000 employés, dans des organisations telles que Humana et les San Antonio Spurs.

Environ 90 % de ses entreprises offrent des incitations financières à leurs employés pour leur participation - telles que des primes d'inscription, des abondements par chèque de paie ou des récompenses pour avoir atteint certains seuils d'épargne.

POURQUOI CELA A DU SENS

Les avantages de l'épargne d'urgence des salariés sont multiples : Tout d'abord, ils ne puiseront pas dans leurs propres comptes de retraite en temps de crise. Selon Fidelity, en 2022, 2,4 % des salariés ont effectué des retraits difficiles de leur 401(k), un record qui pourrait retarder vos objectifs de retraite de plusieurs années.

Un autre avantage d'avoir des liquidités d'urgence à portée de main est le bien-être financier et émotionnel. Un employé submergé par des dépenses soudaines est stressé, distrait, moins productif et plus enclin à l'absentéisme, ce qui nuit non seulement à l'individu et à sa famille, mais aussi à l'entreprise.

Un nouveau facteur pourrait renforcer l'épargne d'urgence : La loi fédérale SECURE 2.0. À partir de cette année, elle autorise l'inscription automatique à des programmes internes (avec toutefois un plafond de 2 500 dollars), ce qui simplifie le processus et pourrait augmenter considérablement le nombre d'épargnants. Actuellement, les programmes hors plan sont plus largement disponibles, car ils ne nécessitent aucun lien avec un 401(k) de l'employeur.

Quant à Loretta Day, de Delta, elle a déjà pu remplacer l'argent qu'elle avait retiré pour sa fille, et même plus.

"Je suis fière de moi, car au cas où une autre urgence surviendrait, devinez quoi ? J'ai de l'argent", déclare Loretta Day.