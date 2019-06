Comment éviter le piège du "House Money" ? 11 11/06/2019 | 07:10 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires





Nouvelle vidéo de finance comportementale pour étudier le biais du "House money". De quoi s'agit-t-il et comment l'éviter ? Trader puis manager dans des banques d'investissement et banques privées à Paris, Londres et Genève, Xavier décrypte les marchés financiers et l'économie.

Xavier Delmas © Zonebourse.com 2019 11 Réagir à cet article Modifier Réagir RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue fucius 1

La bourse n'est pas le casino..quoi que...!



J'ai réinvesti mes gros gains sur ALCATEL dans SOITEC , puis une moitié de mes gros gains avec SOITEC sur XILAM et AVQ (ex CLARANOVA..) Jackpot..!!



Au pire , j'aurais reperdu mes gains.



Si j'avais gagné les mêmes sommes qu'avec ALCATEL au casino , j'aurais tout gardé .



Les risgues boursiers sont nettement inférieurs aux risques casino.