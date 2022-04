Comment faire 9,6% de rendement sans risque ?

Il s'agit en fait d'obligations long terme indexées sur l'inflation, ou I Bonds, émises par le Trésor des Etats-Unis. Le WSJ a calculé qu'avec le flambée actuelle des prix, ces obligations serviront 9,6% d'intérêts annuels en mai, sur la base de l'inflation de mars (les intérêts sont composés tous les six mois et réévalués en mai et novembre de chaque année).

Les I Bonds n'avaient pas vraiment le vent en poupe jusqu'à 6 mois en arrière. Depuis, 11 Mds$ ont été émis, neuf fois plus que sur la même période des deux années précédentes. Le WSJ explique aussi que les porteurs bénéficient d'avantages fiscaux. Par exemple, si le produit de l'obligation sert à payer des frais de scolarité, les familles aux revenus moyens ou faibles sont exonérées d'imposition sur le produit. Mais ces obligations supportent aussi des contraintes spécifiques, comme une pénalisation de rentabilité en cas de détention inférieure à cinq ans (ce sont des produits à 30 ans). La distribution des I Bonds a lieu directement sur le site du Trésor et le montant de détention est plafonné à 10 000 USD par personne, autant dire pas grand-chose pour un produit de cette maturité.

TIPS et I Bonds

Les I Bonds sont nées en 1998, explique le journal financier, à l'initiative notamment d'Al Gore, qui y voyait un moyen pour les Américains d'épargner dans subir les conséquences de l'inflation. Les institutionnels leur préfèrent d'autres produits indexés sur l'inflation, les TIPS (Treasury Inflation-Protected Securities), qui sont plus souples et qui sont négociables sur le marché secondaire. Les différences fondamentales entre les deux produits sont expliquées ici. Le marché des TIPS US est le plus développé du monde, même si ce sont les Britanniques qui ont popularisé le concept dans les années 80. Pour plus de détails sur ces obligations liées à l'inflation, consultez cette page réalisée par Pimco.

Evidemment, il y a un loup. Quand l'inflation est de 8% et le coupon de l'I Bond de 10%, le rendement réel n'est pas mirobolant. Mais il reste supérieur à celui des livrets et protège contre la perte de pouvoir d'achat. Il existe des produits accessibles aux investisseurs non-américains, comme des ETF qui sont exposés aux TIPS. L'iShares USD TIPS UCITS par exemple, qui existe en version accumulation (ITPS), distribution (ITPD) et même couvert contre les fluctuations de l'euro (ITPE). Il comprend une quarantaine de positions déclinées entre différentes échéances de TIPS. Il suit le Barclays US Government Inflation-Linked Bond Index, la reference du secteur en la matière. La plupart des fournisseurs d'ETF comme Amundi, Vanguard, SPDR et consorts en proposent aussi.