La banque centrale de Singapour dispose d'une méthode unique de gestion de la politique monétaire, qui consiste à modifier le taux de change du dollar au lieu de modifier les taux d'intérêt nationaux, comme c'est le cas dans la plupart des autres économies.

L'Autorité monétaire de Singapour (MAS) fixe la trajectoire de ce qu'elle appelle la bande de fluctuation du taux de change effectif nominal du dollar de Singapour (S$NEER), renforçant ou affaiblissant ainsi la monnaie locale par rapport à celles de ses principaux partenaires commerciaux.

POURQUOI SINGAPOUR UTILISE-T-ELLE CETTE MÉTHODE ?

Singapour est une petite économie qui dépend du commerce. Les exportations et importations brutes de biens et de services dans la ville-État représentent plus de trois fois son produit intérieur brut (PIB). Par ailleurs, pour chaque dollar dépensé dans le pays, près de 0,40 dollar singapourien est consacré aux importations.

Dans un tel contexte, le taux de change a une influence beaucoup plus forte sur l'inflation que les taux d'intérêt nationaux.

Par exemple, si le dollar de Singapour s'apprécie par rapport aux monnaies des principaux partenaires commerciaux, les prix des biens et services importés diminuent. Cela atténue les prix que les ménages doivent payer.

QU'EST-CE QUE LE S$NEER ?

Le S$NEER est un indice composé des taux de change bilatéraux entre Singapour et ses principaux partenaires commerciaux.

Il s'agit d'un taux de change pondéré en fonction des échanges commerciaux, les différentes monnaies des principaux partenaires commerciaux de Singapour étant pondérées en fonction de l'importance des relations commerciales.

La banque centrale explique que cela permet au dollar de Singapour de se comporter collectivement par rapport à ses principaux partenaires commerciaux, ce qui est important pour le niveau général des prix à Singapour.

COMMENT FONCTIONNE LA MARGE DE FLUCTUATION DU DOLLAR DE SINGAPOUR ?

La MAS ne fixe pas le niveau précis du taux de change et ne le contrôle pas en temps réel. Au lieu de cela, le S$NEER est autorisé à monter et à descendre à l'intérieur d'une marge de fluctuation dont les niveaux exacts ne sont pas divulgués. S'il sort de cette fourchette, la MAS intervient en achetant ou en vendant des dollars singapouriens.

La marge de fluctuation comporte trois paramètres que la MAS peut ajuster. Jusqu'en 2024, ces paramètres sont revus au moins deux fois par an, généralement en avril et en octobre.

Des révisions supplémentaires peuvent avoir lieu si les conditions exigent un changement immédiat des paramètres, comme en 2022 lorsque l'inflation élevée a déclenché deux mouvements hors cycle.

À partir de 2024, la banque centrale a commencé à annoncer sa politique monétaire tous les trimestres et non plus tous les semestres, expliquant que cela permettait aux décideurs de présenter leur évaluation des perspectives économiques plus rapidement.

Les trois leviers de la politique monétaire sont la pente, le niveau et la largeur de la bande.

L'ajustement de la pente influencera le rythme auquel le dollar de Singapour se renforcera ou s'affaiblira.

L'ajustement du niveau, ou point médian, de la bande de fluctuation permet un renforcement ou un affaiblissement immédiat du S$NEER, ce qui en fait un outil pour les situations drastiques telles qu'une récession.

