Comment gérer la surcharge d'abonnements

C'est ce que s'est demandé cet avocat spécialisé dans la planification successorale à Chicago lorsqu'il n'a cessé de recevoir des notifications par e-mail concernant le renouvellement de ses abonnements. Pour quelques applications, quelques magazines, des sites de vin et des frais de logiciels, "je dépensais quelque chose comme 150 $ par mois en abonnements", a-t-il déclaré.

Cela a incité Whitty à créer la mère de toutes les feuilles de calcul, pour suivre chaque abonnement. Aujourd'hui, il peut les trier par prix, fréquence et importance. Cela l'a aidé à en supprimer un paquet depuis l'année dernière, lui faisant économiser des centaines de dollars.

L'avalanche de petits frais mensuels n'est pas un hasard. De nombreuses entreprises se sont orientées vers un modèle commercial basé sur l'abonnement, qui non seulement assure un flux de revenus continu, mais qui mise sur le fait que vous ne faites probablement pas attention à ces frais.

Les Américains avaient en moyenne 12 abonnements numériques/de divertissement payants en 2020, selon Statista, qui suit les données des consommateurs.

"Il n'est pas étonnant que les gens en oublient quelques-uns", a noté Teresa Murray, chargée de la surveillance des consommateurs pour l'organisation de défense des intérêts Public Interest Research Group (PIRG). "Jusqu'à 60 % des consommateurs, dans diverses enquêtes, disent avoir oublié au moins un abonnement mensuel récurrent."

Lorsque les budgets sont serrés et que le prix de tout semble augmenter, la dernière chose dont vous avez besoin est une charge mensuelle garantie qui se poursuivra à perpétuité.

Voici quelques idées pour gérer la surcharge d'abonnements :

UTILISEZ UN SERVICE POUR VOUS AIDER

Tout le monde ne peut pas être aussi méticuleux que Michael Whitty dans la création d'une feuille de calcul. Mais certains services comme Rocket Money, anciennement Truebill, vous aident. L'application se connecte à vos comptes, identifie les frais récurrents et vous indique comment les annuler, ou même le faire à votre place.

"Lorsque vous voyez tous vos abonnements en un seul endroit, la plupart des gens sont choqués de voir combien ils en ont", a déclaré Yahya Mokhtarzada, fondateur et directeur des revenus de Rocket Money.

Les utilisateurs de Rocket Money ont économisé plus de 150 millions de dollars depuis son lancement en 2016, a-t-il précisé. "Une étude a révélé que les gens dépensent environ 200 dollars par mois en abonnements, mais ne pensent dépenser que 80 dollars."

ÉVITEZ LES ESSAIS GRATUITS

Ce sont les drogues d'initiation des abonnements mensuels : Vous vous inscrivez parce qu'il n'y a pas de paiement initial, ce qui semble formidable. Mais il y a de fortes chances que vous oubliiez quand l'essai gratuit se transforme tranquillement en abonnement payant.

À moins de passer en revue votre facture mensuelle de carte de crédit, vous ne vous rendrez peut-être pas compte que la conversion a eu lieu. Un conseil : l'utilisation d'une carte de débit prépayée est un moyen de s'assurer que votre carte de crédit ne sera pas débitée pour l'éternité.

"Je déteste les abonnements d'essai gratuits", a déclaré Murray de PIRG. "Ils reviennent souvent vous mordre. Si vous en obtenez un, mettez toujours un rappel dans votre téléphone pour l'annuler."

NÉGOCIEZ

Ne partez pas du principe que chaque frais mensuel récurrent est fixé à jamais.

"Beaucoup de choses sont négociables", a déclaré Mokhtarzada de Rocket Money. "Nous avons un service qui examine les factures et identifie les promotions cachées, ou les remises de fidélité, ou les prix alternatifs disponibles, qui peuvent être appliqués à votre compte sans même changer de service."

ANNULER, ANNULER, ANNULER

Les abonnements aux salles de sport sont tristement célèbres pour être très difficiles à annuler, et d'autres semblent suivre leur exemple. PIRG s'est joint à d'autres organisations de consommateurs pour déposer une plainte auprès de la Federal Trade Commission au sujet d'Amazon Prime qui fait de la résiliation d'un abonnement un "calvaire".

Mais n'abandonnez pas, même si les entreprises essaient de rendre la situation aussi confuse que possible. L'enjeu n'est pas seulement, disons, un maigre 5 $ par mois : il s'élève à 60 $ par an, ou 300 $ sur cinq ans, et ainsi de suite jusqu'à ce que vous soyez mort et enterré.

Multipliez ce chiffre par 10, 20 ou 30 abonnements et l'affaire est vraiment sérieuse, car vous pourriez investir l'argent à la place.

C'est pourquoi sur la feuille de calcul de Michael Whitty, il a une colonne spéciale pour chaque abonnement qui comprend le lien exact où il peut annuler.

"Soyez attentif", conseille-t-il. "Je pense que la plupart des gens seraient très surpris de voir combien ils dépensent".