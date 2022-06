Comment la BCE peut-elle éviter la fragmentation des rendements obligataires ?

Les primes que les investisseurs exigent pour détenir des obligations de l'Italie, de l'Espagne et du Portugal par rapport à la dette allemande, plus sûre - les spreads dans le langage du marché - ont atteint leur plus haut niveau depuis 2020. Avec une hausse des taux directeurs de la BCE de 75 points de base au cours des trois prochains mois, les coûts d'emprunt italiens et espagnols à 10 ans ont atteint des sommets inégalés depuis huit ans.

Jusqu'à présent, la BCE affirme qu'elle ne voit pas la nécessité de mettre en place de nouveaux outils pour aider ces économies plus faibles et très endettées à faire face à la hausse des taux d'intérêt. Mais l'élargissement des écarts a amené les investisseurs à se demander quand la BCE pourrait intervenir pour contenir les risques dits de fragmentation et ce qu'elle pourrait faire.

"Il n'y a pas de solution facile", a déclaré Frederik Ducrozet, responsable de la recherche macroéconomique chez Pictet Wealth Management. "Nous sommes ici aujourd'hui en raison de l'absence de décision au cours des six derniers mois".

Voici quelques options pour la BCE :

1. Ne rien faire

Avec une inflation qui atteint des sommets, cela semble être la position actuelle.

L'écart de rendement entre l'Italie et l'Allemagne à 10 ans est de 250 points de base, ce que les marchés considéraient auparavant comme un seuil de douleur pour la BCE.

Mais des sources ont déclaré à Reuters après la réunion de la BCE de jeudi dernier que les responsables politiques ne pensaient pas que les conditions actuelles équivalaient à une "fragmentation" et qu'il n'y avait pas de débat autour d'un nouveau programme.

"Le fait même que le sujet n'ait pas été abordé, sous quelque forme que ce soit, a indiqué au marché que le seuil de tolérance est beaucoup plus éloigné que ce que nous pensions auparavant", a déclaré Rohan Khanna, stratégiste chez UBS.

Quel est le seuil de douleur de la BCE sur le spread obligataire Italie/Allemagne ? - Différence entre les rendements des obligations 10 ans italiennes face à allemandes, le seuil des 250 points de base peut être considéré comme un niveau crucial

2. Être intelligent

Le seul outil que la BCE a mis en place jusqu'à présent consiste à réinvestir dans les marchés en difficulté les obligations arrivant à échéance achetées dans le cadre des mesures de relance de l'ère pandémique.

Mais lorsque les spreads se sont élargis en avril et mai, elle n'a pas orienté les réinvestissements vers la dette de l'Europe du Sud.

La Société Générale estime qu'au cours de l'année à venir, la BCE recevra 300 milliards d'euros (314 milliards de dollars) provenant des remboursements de son plan d'urgence PEPP. Mais elle ne pense pas que cela puisse contenir l'élargissement des spreads.

Même si la BCE réinvestit la totalité du flux d'obligations allemandes et françaises vers l'Italie - environ 12 milliards d'euros par mois - cela sera inférieur aux achats nets de la BCE en Italie de près de 14 milliards d'euros par mois depuis mars 2020, ajoute SocGen.

Achats nets d'obligations par la BCE dans le cadre du PEPP - Par pays en Mds€

3. OMT et PMT ?

La BCE a certes d'autres outils à portée de main, notamment le dispositif OMT (Outright Monetary Transactions), un outil inutilisé en temps de crise permettant d'acheter sans limite la dette d'un pays.

Mais les économistes doutent qu'il soit déployé, car il exige que les pays signent un plan de sauvetage de l'Union européenne, qui contient généralement des conditions impopulaires.

D'autres estiment qu'il est plus probable que le Programme pour les marchés de titres (PMT) soit relancé. Cette facilité permettrait à la BCE d'acheter des obligations sans ajouter aux mesures de relance déjà présentes dans le système.

4. Ressortir le QE

Si l'élargissement rapide des écarts de taux fait peser des risques sur la stabilité financière de l'Union, la BCE pourrait simplement reprendre ses achats d'actifs. Mais étant donné qu'elle vient de mettre fin aux achats d'obligations, cette décision semble peu probable.

Il convient toutefois de noter que le 18 mars, lorsque l'épidémie de COVID-19 a fait passer les spreads obligataires italo-allemands brièvement au-dessus de 300 points de base, la Banque d'Italie a intensifié ses achats d'obligations pour le compte de la BCE.

Plus tard dans la journée, la BCE a lancé son programme d'urgence PEPP, ce qui a calmé les marchés.

"La solution la plus évidente serait de relancer le programme d'achat d'actifs (APP), mais c'est difficile à faire lorsque vous relevez les taux", a déclaré Timothy Graf, responsable de la stratégie macroéconomique de State Street pour la région EMEA.

Les achats d'actifs de la BCE se terminent bientôt - Achats d'actifs mensuels (en jaune) et actifs totaux de la BCE (en bleu)

5. Quelque chose de nouveau

C'est peut-être la raison pour laquelle l'idée d'un nouvel outil a gagné du terrain, qui permettrait à la BCE de cibler ses achats d'obligations spécifiquement sur les pays les plus faibles, en s'écartant du principe habituel d'achat d'actifs en fonction de la taille de l'économie.

Toutefois, une telle flexibilité ou un écart par rapport à la "clé de répartition des capitaux" pourrait constituer un point de friction, notamment de la part de la Cour constitutionnelle allemande.

La BCE "sait que, quelle que soit sa proposition, elle risque de se retrouver devant la Cour constitutionnelle allemande", a déclaré Andrew Mulliner, responsable des stratégies globales d'agrégats chez Janus Henderson.