Comment la Turquie a gâché le moment historique de l'OTAN avec la Finlande et la Suède

Pourtant, lors d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN avec leurs homologues finlandais et suédois, samedi, pour célébrer le plus grand changement dans la sécurité européenne depuis des décennies, le participant de la Turquie a assombri l'ambiance.

Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, était "en mode crise", a déclaré à Reuters un diplomate de l'OTAN à propos de la réunion du soir à Berlin. Un jour plus tôt, le président turc, Tayyip Erdogan, avait choqué les autres membres de l'OTAN en déclarant qu'il ne pouvait pas soutenir l'adhésion de la Finlande ou de la Suède.

Cavusoglu a non seulement posé des conditions pour que la Turquie accepte les candidatures à l'adhésion, mais il a également haussé le ton à l'égard de la Suédoise Ann Linde dans ce que trois diplomates de l'OTAN ont qualifié de rupture "embarrassante" du protocole.

"Pour nous, c'était un moment historique et pourtant Cavusoglu s'est dit irrité par la 'politique féministe' de Linde, apportant tant de drame", a déclaré un autre diplomate de l'OTAN, décrivant une atmosphère très tendue au ministère allemand des Affaires étrangères à Berlin, dans laquelle de nombreux alliés ont opté pour le silence pour calmer la situation.

"Nous essayions de comprendre ce que notre collègue turc voulait - vous savez, voulait vraiment", a déclaré le diplomate, qui, comme d'autres, s'est exprimé sous couvert d'anonymat en raison de la sensibilité de la question. "C'était embarrassant".

Les principales demandes d'Ankara sont que les pays nordiques cessent de soutenir les groupes militants kurdes présents sur leur territoire, et qu'ils lèvent leurs interdictions sur certaines ventes d'armes à la Turquie.

Une source diplomatique turque a déclaré que Cavusoglu avait exposé la position de la Turquie de manière respectueuse, rejetant ce qu'il a dit être une allégation de Linde selon laquelle son opposition était due à la politique étrangère féministe de la Suède.

"Ses commentaires n'aident pas la candidature de la Suède à l'OTAN, alors que les déclarations venant de la Finlande sont soigneusement rédigées", a déclaré la source. Le ministère suédois des affaires étrangères n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire après les heures de bureau.

Stimulés par l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les deux pays ont demandé à rejoindre l'OTAN mercredi.

La Russie, qui affirme que la menace posée par l'expansion de l'OTAN était une raison majeure pour laquelle elle a envoyé des troupes en Ukraine, a joué la carte du calme.

Alors que le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Ryabkov, a déclaré que l'adhésion de la Finlande et de la Suède était une "grave erreur" aux "conséquences considérables", le président Vladimir Poutine a déclaré le 16 mai que leurs demandes d'adhésion à l'OTAN ne représentaient aucune menace directe pour la Russie.

CONTACT ÉTABLI

L'ambiance aigre de la réunion de samedi était d'autant plus surprenante que des diplomates de l'OTAN avaient déclaré à Reuters début mai que les 30 alliés soutenaient l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'alliance en raison des avantages qu'elle apporterait en matière de sécurité.

Les alliés de l'OTAN avaient souhaité sceller leur adhésion en un temps record afin de solidifier leur réponse à la Russie. Pourtant, lundi, Erdogan a déclaré que les délégations suédoise et finlandaise ne devaient pas venir à Ankara comme prévu.

Mercredi, la présidence turque a déclaré qu'un conseiller clé d'Erdogan s'était entretenu avec ses homologues de Suède, de Finlande, d'Allemagne, du Royaume-Uni et des États-Unis. La progression de l'adhésion à l'OTAN n'est possible que si les attentes de la Turquie sont satisfaites, a-t-elle déclaré.

Une personne proche de la situation a donné une évaluation plus optimiste, affirmant que la conversation avec la Suède était positive et ouvrait la porte aux visites de la délégation la semaine prochaine. Pourtant, les appels de mercredi sont intervenus après cinq jours de lutte des pays nordiques pour atteindre le bureau d'Erdogan, a déclaré cette personne.

"Tout cela brouille les pistes, mais ne freine pas le plan d'adhésion global", a déclaré la personne, sous couvert d'anonymat.

Ankara affirme que l'interdiction des armes - adoptée par les pays nordiques en réponse à l'incursion militaire de la Turquie dans le nord de la Syrie en 2019 contre les militants kurdes - est inappropriée pour les futurs membres d'un pacte de sécurité.

Le radiodiffuseur public turc TRT a déclaré que la Suède et la Finlande n'avaient pas approuvé la demande de la Turquie de rapatrier 33 personnes ayant des liens présumés avec des groupes qu'elle considère comme des terroristes. Le président de la commission des affaires étrangères du parlement suédois, Kenneth Forslund, a déclaré qu'une solution pourrait être trouvée, mais ailleurs.

"Que la Suède commence à expulser des personnes qui ne sont pas considérées comme des terroristes selon les listes de terroristes de l'UE, c'est totalement impensable", a-t-il déclaré.

UN TRAVAIL INACHEVÉ

Les diplomates des capitales européennes disent qu'ils ont vu Erdogan faire de la politique de la corde raide avant de parvenir à un accord. Allié imprévisible mais stratégiquement crucial de l'OTAN, la Turquie sous Erdogan a poursuivi une politique étrangère indépendante mais reste un gros contributeur aux missions de l'OTAN.

La tension a assombri les liens entre Washington et Ankara alors qu'ils semblaient s'être améliorés après cinq années de désaccords sur la Syrie, le rapprochement de la Turquie avec Moscou et l'érosion des droits et libertés dans le pays.

Cavusoglu a rencontré le secrétaire d'État américain Antony Blinken à New York plus tard dans la journée de mercredi.

"Nous voyons à nouveau les vents de la guerre froide", a déclaré Cavusoglu aux membres de la communauté turco-américaine tard dans la journée de mardi.

La source proche du processus a déclaré que Cavusoglu adopte une ligne dure publiquement, poussé par Erdogan, mais qu'il y a un risque que les alliés étrangers isolent la Turquie s'il va trop loin.

Sur le plan national, Erdogan doit faire face à des élections serrées d'ici la mi-2023 et ses coups de gueule contre l'Europe font appel au sentiment nationaliste.

Les États-Unis sont toujours confiants dans une solution. M. Blinken a déclaré lors d'une conférence de presse dimanche que des discussions étaient en cours sur les différences entre la Turquie, la Finlande et la Suède.

"En ce qui concerne le processus d'adhésion, je suis très confiant que nous parviendrons à un consensus", a-t-il déclaré.

(Cet article est modifié pour changer le lieu de réunion de Washington à New York, paragraphe 23)