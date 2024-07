Le gouvernement de coalition allemand a conclu vendredi un accord sur le budget 2025 qui vise à relancer une croissance économique chancelante et à financer une réforme militaire massive pour atteindre les objectifs de l'OTAN, tout en respectant les règles strictes du pays en matière d'emprunt.

Voici un aperçu de l'"initiative de croissance" convenue, qui sera présentée au parlement sous la forme d'un projet de loi le 17 juillet.

CROISSANCE ÉCONOMIQUE

La coalition espère que ces mesures entraîneront une croissance supplémentaire de plus d'un demi-point de pourcentage en 2025. Cela représenterait près de 26 milliards d'euros (28,13 milliards de dollars) de production économique supplémentaire. Au cours des quatre prochaines années, l'augmentation atteindrait 1,6 % du produit intérieur brut.

INCITATIONS AU TRAVAIL

Le plan prévoit des incitations à travailler davantage et au-delà de l'âge de la retraite, afin de remédier à la pénurie de main-d'œuvre qualifiée qui freine la croissance en Allemagne. Les contributions des employeurs à l'assurance retraite et à l'assurance chômage seront versées directement aux salariés qui perçoivent déjà une pension.

Selon la coalition, cela se traduira par une augmentation nette d'environ 250 euros par mois en moyenne. Des incitations fiscales et des primes seront accordées aux travailleurs qui travaillent plus longtemps.

L'initiative prévoit également de modifier l'allocation citoyenne allemande destinée aux chômeurs et aux personnes à faibles revenus. Les chômeurs de longue durée conserveront désormais une part plus importante de leurs revenus au cours de la première année suivant leur retour sur le marché du travail, sans que ce montant soit déduit de leur allocation de logement.

FORCE DE TRAVAIL

La coalition vise à faciliter l'accès au marché du travail pour les migrants, y compris les dernières vagues de réfugiés causées par les guerres au Moyen-Orient et en Ukraine.

Elle promet de supprimer les barrières bureaucratiques pour les entreprises qui cherchent à embaucher des travailleurs étrangers et d'étendre l'accès privilégié au marché du travail allemand accordé à six États des Balkans occidentaux. En outre, les permis de travail temporaire seront autorisés, sous réserve de critères clairs visant à prévenir le dumping salarial.

Pour attirer les travailleurs qualifiés, le gouvernement propose que, pendant les trois premières années suivant l'arrivée, 30 %, 20 % et 10 % des salaires bruts, respectivement, soient exonérés d'impôt.

MODIFICATIONS FISCALES

Les tranches de l'impôt sur le revenu seront adaptées à l'inflation pour 2025 et 2026, ce qui représentera un allègement de 23 milliards d'euros pour les contribuables.

Les allocations familiales et les allocations de base non imposables seront augmentées pour 2024 et 2025, et les allocations familiales seront augmentées au début de 2025.

RÉDUIRE LA BUREAUCRATIE

Tous les ministères fédéraux seront tenus de vérifier les obstacles bureaucratiques et de réduire la paperasserie. En outre, la directive européenne sur la chaîne d'approvisionnement doit être mise en œuvre avec le moins de bureaucratie possible avant la fin de la législature.

Pour soutenir les petites entreprises, l'initiative vise à rationaliser la protection des données, par exemple en augmentant le seuil à partir duquel le poste de délégué à la protection des données est obligatoire.

La coalition prévoit également de simplifier et d'accélérer les contrôles à l'exportation en introduisant des procédures plus faciles et en recrutant davantage de personnel.

ENCOURAGER L'INVESTISSEMENT

La coalition prolongera jusqu'en 2028 un régime qui permet aux entreprises d'amortir plus rapidement leurs actifs et donc de réduire leur charge fiscale.

Afin de soutenir la transition écologique, le gouvernement offrira des incitations fiscales pour l'achat de voitures électriques d'occasion.

Il est également prévu de créer un fonds dédié aux petites et moyennes entreprises et d'améliorer les conditions d'investissement en capital-risque.

PRIX DE L'ÉNERGIE

Afin d'alléger la charge pesant sur l'industrie, la coalition prolongera jusqu'en 2030 un accord conclu l'année dernière sur un ensemble de mesures visant à soutenir l'industrie face aux prix élevés de l'électricité.

Le gouvernement promet également de réduire de manière permanente la taxe sur l'électricité pour les bénéficiaires actuels au niveau minimum de l'UE et d'étendre son système de péréquation des prix de l'électricité jusqu'en 2030. (1 $ = 0,9241 euro) (Reportage de Klaus Lauer ; Rédaction de Chiara Holzhaeuser ; Rédaction de Maria Martinez, Friederike Heine et Tomasz Janowski)