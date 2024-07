Arouna Loure, critique virulent de la junte militaire au pouvoir au Burkina Faso, a reçu un ordre de conscription le 7 septembre de l'année dernière, demandant à l'anesthésiste de commencer un mois de service militaire quatre jours plus tard.

L'ordre, dont Reuters a pris connaissance, ne précisait ni la date ni le lieu où le médecin devait se présenter au service. Quelques jours plus tard, le 13 septembre, deux hommes armés ont intercepté Loure entre les salles d'opération d'un hôpital de la capitale Ouagadougou, l'ont forcé à monter dans un 4x4 et l'ont conduit à un camp militaire près de la ville de Kaya, dans le nord du pays, a-t-il déclaré à Reuters.

M. Loure, 38 ans, avait dénoncé les violences liées à la lutte que le Burkina mène depuis près de dix ans contre les insurgés islamistes dans ce pays d'Afrique de l'Ouest.

Son enlèvement a fait la une des médias locaux, s'ajoutant à une multitude d'articles et de déclarations de la société civile au cours des 15 derniers mois sur la disparition forcée de dizaines d'activistes, de journalistes, de défenseurs des droits, de responsables militaires et d'autres détracteurs du gouvernement militaire du Burkina Faso.

Amnesty International et Human Rights Watch (HRW) ont accusé la junte burkinabé d'avoir enlevé et enrôlé certains de ses détracteurs, en citant des victimes et des groupes de la société civile. Reuters n'a pu trouver aucune réponse publique des autorités à ces rapports et la junte n'a pas répondu aux demandes de commentaires pour cet article.

Loure, qui a été libéré après trois mois de service militaire forcé, a déclaré qu'il avait été enrôlé en même temps que huit autres critiques et militants du gouvernement dans le camp de Kaya.

"Ils veulent nous réduire au silence", a-t-il déclaré à Reuters lors d'un entretien téléphonique en mars. "Ces enrôlements sont arbitraires et punitifs.

Reuters a vérifié directement 19 enlèvements depuis mars 2023 en interrogeant des groupes de la société civile, des parents, des collègues et des victimes libérées. Elle en a identifié quatre autres sur la base de déclarations publiques de membres de la famille, de groupes de la société civile et de partis politiques.

La plupart des personnes enlevées n'ont toujours pas été retrouvées.

Quatre victimes qui ont parlé à Reuters après leur libération ont déclaré avoir été enlevées sur leur lieu de travail ou dans la rue par des policiers ou des militaires armés. Leurs ravisseurs portaient des uniformes de l'armée burkinabé ou étaient des hommes en civil qui s'identifiaient verbalement comme des policiers ou des militaires.

Les quatre victimes ont décrit un système d'intimidation violent qui impliquait un service militaire forcé et des actes de torture.

Le porte-parole de la junte, Jean-Emmanuel Ouedraogo, le ministre de l'Intérieur, Emile Zerbo, le ministre d'Etat, Bassolma Bazie, et le porte-parole de l'armée, Isidore Noël, n'ont pas répondu à plusieurs demandes de commentaires sur ces témoignages.

Début juin, l'ordre national des médecins du Burkina Faso a publié un communiqué indiquant que Loure avait de nouveau disparu. Deux sources de la société civile ont confirmé l'information. Il n'est pas réapparu depuis.

"DÉRIVE AUTORITAIRE

Selon trois analystes, ces enlèvements s'inscrivent dans le cadre des efforts déployés par le chef de la junte, Ibrahim Traoré, pour faire taire les critiques depuis qu'il a pris le pouvoir lors d'un coup d'État en septembre 2022 - le deuxième de l'année - en promettant de rétablir la sécurité.

"La dérive autoritaire du régime est évidente", a déclaré Mathieu Pellerin, expert du Sahel pour l'International Crisis Group. Il a déclaré que le gouvernement durcissait sa position à l'égard des critiques internes à mesure que sa position devenait plus "fragile".

"C'est le revers de la médaille de son incapacité à rétablir la sécurité", a-t-il déclaré.

Selon trois analystes et des groupes humanitaires, l'armée du Burkina Faso n'a fait que des progrès progressifs malgré les millions de dollars qu'elle a dépensés pour la guerre et les milliers de volontaires auxiliaires connus sous le nom de PDV qui sont venus renforcer ses rangs.

Les frustrations liées à l'incapacité des autorités à protéger les civils de l'insurrection ont alimenté le premier coup d'État militaire qui a renversé le président Roch Kabore en janvier 2022, puis le renversement du prédécesseur de M. Traore huit mois plus tard.

Au Burkina, plus de 6 500 civils ont été tués depuis le début de l'année 2020, selon l'Armed Conflict Location & Event Data (ACLED), une source mondiale de données sur la violence politique. Plus de la moitié sont morts sous le gouvernement actuel.

Les deux camps sont accusés d'avoir attaqué des villages soupçonnés de collaborer avec l'ennemi et d'avoir exécuté des civils, y compris des femmes et des enfants. Les autorités ont démenti les informations selon lesquelles des soldats auraient tué des civils.

Au début de l'année, la junte a suspendu plusieurs médias étrangers pour avoir couvert un rapport de HRW accusant l'armée d'exécutions extrajudiciaires.

L'ENRÔLEMENT DES CRITIQUES

La conscription des détracteurs de la junte a commencé en mars 2023 avec Boukare Ouedraogo, le président malvoyant d'un groupe de la société civile à Kaya.

Ouedraogo, 32 ans, s'était exprimé lors d'une conférence de presse ce mois-là sur le fait qu'il s'était senti déçu par Traoré. Il a dénoncé l'insécurité et le manque d'eau potable depuis que les insurgés ont détruit un château d'eau.

Cinq jours plus tard, Traore s'est rendu à Kaya, a convoqué Ouedraogo et a ordonné son arrestation, a déclaré Moussa Sawadogo, un collègue qui a assisté à la réunion.

Après l'arrestation de Ouedraogo, Traore a déclaré lors d'un discours qu'il avait ordonné l'enrôlement d'un citoyen pour avoir divulgué des informations sensibles ayant déclenché une attaque djihadiste - sans nommer personne. Il a ajouté que le même traitement serait réservé à "tous ceux qui sont incapables de défendre la patrie".

Pendant plus de deux semaines, on n'a plus entendu parler de M. Ouedraogo. Puis une vidéo est apparue, le montrant en uniforme militaire, fusil à la main, faisant l'éloge de l'armée burkinabé.

"Cela a marqué le début d'une tendance", a déclaré Ousmane Lankoande du Balai Citoyen, un important mouvement citoyen qui a joué un rôle clé dans les manifestations de 2014 qui ont chassé le président Blaise Compaoré, qui avait gouverné le Burkina pendant près de trois décennies.

"Nous avions tellement d'espoir en l'avenir", a déclaré M. Lankoande, décrivant l'état d'esprit qui régnait après le soulèvement de 2014 qui a rétabli les libertés civiles. "Aujourd'hui, cette liberté a été volée.

Juste après l'arrestation de Ouedraogo, en avril 2023, la junte a publié un décret d'urgence qui accorde aux autorités le droit de conscrire les citoyens âgés de plus de 18 ans.

La junte n'a utilisé ce décret que de manière ciblée, évitant une conscription généralisée et s'appuyant plutôt sur le recrutement de volontaires pour aider à lutter contre l'insurrection, même après son entrée en vigueur.

Jusqu'à 60 000 volontaires ont été mobilisés à la fin du mois de septembre 2023, selon un rapport de l'International Crisis Group citant un entretien avec le commandant en charge de la brigade des volontaires. Le rapport fait état d'autres estimations non officielles suggérant que le chiffre est plus proche de 30 000.

Après la publication du décret, des photos et des vidéos de célèbres critiques de Traore disparus, certains en treillis militaire, ont commencé à circuler sur les médias sociaux.

Parmi eux figuraient l'éminent défenseur des droits Daouda Diallo, l'ancien ministre des affaires étrangères et homme politique de l'opposition Ablasse Ouedraogo, et Loure.

Reuters a pu vérifier leur identité à partir de leur visage, mais n'a pas pu confirmer la date ou le lieu où les images ont été prises.

Ouedraogo, 70 ans, et Diallo, 41 ans, portaient ce qui semble être des uniformes militaires du Burkina Faso. Les images de Loure le montrent tenant une arme à côté d'un policier en tenue kaki.

Diallo et Ouedraogo, tous deux enlevés en décembre, ont été libérés en mars. M. Ouedraogo n'a pas répondu à une demande de commentaire et M. Diallo a refusé.

ALLÉGATIONS DE TORTURE

Lorsque Loure est arrivé au camp militaire de Kaya en septembre, cinq autres militants enrôlés s'y trouvaient déjà et trois autres ont été amenés au cours des cinq semaines qu'a duré son séjour au camp, a-t-il déclaré.

Trois de ces militants ont parlé à Reuters après avoir été libérés de l'armée, sous couvert d'anonymat, par crainte de représailles. L'un d'entre eux était un jeune militant et les deux autres étaient des partisans de Kabore âgés d'une cinquantaine d'années.

Les trois ont déclaré qu'avant leur arrivée à Kaya, des hommes en uniforme militaire les avaient torturés pendant des jours dans une ancienne villa ministérielle du quartier Ouaga 2000 de Ouagadougou.

Ils ont vu d'autres prisonniers pendant leur séjour, dont certains présentaient de graves blessures. Reuters n'a pas été en mesure de confirmer de manière indépendante les détails de leurs récits.

Un analyste et un ancien gendarme qui n'ont pas souhaité être nommés ont confirmé l'existence de la villa. La junte n'a pas répondu aux questions concernant la villa.

En larmes, le jeune militant a déclaré que des soldats lui avaient maintenu le nez et la bouche sous un robinet ouvert et lui avaient attaché des sacs en plastique sur le visage.

Les deux hommes plus âgés, qui ont été enlevés ensemble, ont décrit des passages à tabac qui ont ouvert des plaies sur leur dos dans lesquelles leurs ravisseurs ont frotté du sel.

Au cours des séances de torture, tous ont été accusés de conspiration contre l'État et de complot visant à renverser la junte.

Une fois arrivés à la base de Kaya, ils ont dormi sur de vieilles nattes à même le sol d'une réserve sale et infestée de souris, tandis que d'autres troupes étaient logées dans des quartiers plus agréables, équipés de lits et de moustiquaires.

Ils devaient nettoyer les toilettes, faire la lessive et la vaisselle. Les soldats ont malmené certains d'entre eux et leur ont tiré dessus avec des armes à feu. Ils ont subi des humiliations quotidiennes et des exercices sportifs épuisants que les conscrits plus âgés avaient du mal à suivre.

"Ils nous traitaient comme des animaux", a déclaré l'un d'entre eux.

Le chef du camp, le capitaine Emmanuel Gnoumou, supervisait les longues séances de fouet à l'arrivée et d'autres séances de passage à tabac, qu'il filmait parfois. Reuters n'a pas été en mesure de contacter Gnoumou pour un commentaire.

Interrogés sur leur formation militaire, tous les quatre ont déclaré qu'on leur avait simplement enseigné les rudiments du maniement des armes à feu. La junte n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

Après quelques semaines d'entraînement, Loure et le jeune militant ont été envoyés sur la ligne de front. Alors que Loure travaillait comme médecin, l'activiste a rejoint un régiment de VDP pour un déploiement de trois semaines.

Deux attaques ont eu lieu pendant cette période, l'une sur un village voisin et l'autre directement sur leur camp, a déclaré l'activiste, bien que son unité n'ait subi aucune perte.