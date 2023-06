Alors que la Grèce est confrontée à la pire catastrophe maritime qu'elle ait connue depuis des années, des questions se posent de plus en plus sur la manière dont des centaines de migrants ont pu se noyer alors que leur navire était surveillé par les garde-côtes grecs.

Au moins 78 personnes sont mortes lorsque le bateau de pêche s'est retourné et a chaviré dans les eaux internationales au sud-ouest de la Grèce tôt mercredi. Les autorités ont secouru 104 personnes, mais des centaines d'autres sont portées disparues, certains témoins affirmant qu'il y avait jusqu'à 750 personnes à bord.

Selon le calendrier des autorités et des militants, les garde-côtes grecs ont été alertés de la présence du navire à 47 milles nautiques (87 km) au sud-ouest de la Grèce vers 8 heures GMT le 13 juin. Le bateau a chaviré vers 23h00 GMT ce jour-là.

On ne sait pas exactement ce qui s'est passé dans les 15 heures qui ont suivi. Une organisation caritative d'aide aux migrants affirme qu'une personne avec laquelle elle a été en contact sur le bateau a déclaré qu'il était en détresse, mais les autorités grecques affirment qu'il a refusé à plusieurs reprises les offres d'aide.

Voici quelques détails tirés des témoignages recueillis jusqu'à présent :

QUITTER LA LIBYE

Deux sources grecques au fait des enquêtes de police affirment que, d'après les témoignages d'une trentaine de survivants, le vieux bateau de pêche a quitté Tobrouk, en Libye, au début du 10 juin.

Les passagers ont payé 4 500 dollars pour rejoindre l'Italie, selon les deux sources grecques. D'après certains témoignages, une vingtaine de femmes et d'enfants se trouvaient parmi les passagers. Ils ont réservé leur voyage sur les médias sociaux, selon un fonctionnaire du ministère de la marine.

Les trafiquants avaient promis qu'il y aurait suffisamment de place sur le navire, mais une fois que les passagers sont arrivés au point de départ prévu et ont constaté qu'il était surchargé, il leur a été impossible de faire demi-tour, ont indiqué ces sources.

Au cours des jours suivants, le bateau a connu "deux ou trois" défaillances mécaniques, qui ont été réparées par un équipage de 8 à 10 personnes. Les progrès ont été lents.

"Si les gens réagissaient, les trafiquants criaient et menaçaient de ne plus leur donner d'eau", a déclaré l'une des sources, citant des témoignages de survivants.

Les passagers tenaient également à rejoindre l'Italie, dont les frontières avec les États membres de l'UE exemptés de visa permettent un passage sûr, plutôt que la Grèce, encerclée par les États des Balkans qui adoptent une position de plus en plus dure à l'égard de l'immigration, ont-elles déclaré.

MESSAGES MIXTES

Le groupe de défense Alarm Phone, qui gère un réseau transeuropéen soutenant les opérations de sauvetage, a déclaré avoir reçu son premier appel du bateau juste après 12 heures GMT le 13 juin pour dire que le navire était en détresse. La personne avec laquelle ils ont communiqué a déclaré "qu'ils ne pouvaient pas survivre à la nuit".

Les autorités grecques avaient également établi un contact avec le bateau.

Mais lors de communications répétées avec le bateau, de 13h30 à 18h00 GMT, les autorités grecques affirment que les personnes à bord du bateau leur ont dit qu'elles voulaient naviguer vers l'Italie et qu'elles ne voulaient pas d'aide de la Grèce.

Les photos aériennes du bateau prises par les garde-côtes grecs quelques heures avant que la tragédie ne se produise montrent un bateau bondé de personnes sur ses ponts exposés. Certains avaient les mains tendues.

Les autorités grecques disent avoir été confrontées à un dilemme sur ce qu'il convenait de faire avec un navire qui avait refusé à plusieurs reprises les offres d'assistance, craignant que le moindre déplacement ne déséquilibre l'embarcation.

"Vous ne pouvez pas effectuer un détournement violent sur un tel navire avec autant de personnes à bord, sans qu'elles le veuillent, sans aucune forme de coopération", a déclaré Nikos Alexiou, porte-parole des garde-côtes grecs.

Selon la législation européenne, la détermination d'un navire en détresse repose sur un certain nombre de facteurs, notamment l'état du navire, le nombre de personnes à bord, les conditions météorologiques et la disponibilité des équipements de sécurité, de navigation et de communication.

Lorsque le bateau a signalé une panne de moteur et a calé, un navire des garde-côtes qui le suivait s'est rapproché. En un peu moins de 25 minutes, les témoins des garde-côtes ont vu le bateau s'incliner brusquement de droite à gauche. Au bout de 10 à 15 minutes, le bateau avait disparu.

Le nombre exact de victimes ne sera peut-être jamais connu. Les eaux dans lesquelles le bateau a coulé sont parmi les plus profondes de la Méditerranée, où la profondeur peut dépasser 5 km.